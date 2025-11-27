ئەرکی سەرەکیی حکوومەتی عێراق دەبێت کۆتاییهێنان بە هێزە چەکدارەکانی دەرەوەی دەوڵەت بێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆكی حكوومەتی هەرێمی كوردستان ڕایگەیاند هێرشکردنەسەر کێڵگەی گازی کۆرمۆر، تاوانێکی تیرۆریستی گەورە و بە ئامانجگرتنی ژیان و گوزەرانی ڕۆژانەی خەڵک و ژێرخانی ئابووریی کوردستان و هەموو عێراقە.
ناوبراو وتیشی: چەند بارەبوونەوەی ئەم جۆرە هێرشانە بۆسەر ژێرخانی ئابووریی کوردستان پەرەسەندنێکی مەترسیدارە و پێویستی بە هەنگاویی کردەییە.
تاڵەبانی ڕاشیگەیاندووە: ئەرکی حکوومەتی فیدراڵە بە خێرایی بکەران و ئەوانەی لە پشت ئەم هێرشەوەن بۆ رای گشتی ئاشکرا بکات و ڕووبەڕووی سزا و لێپرسینەوەی یاساییان بکاتەوە.
قوباد تاڵەبانی دەشڵێت: هەروەها جەخت دەکەینەوە بەردەوامی ئەم جۆرە هێرشانە لەلایەن گرووپ و هێزی دەرەوەی دەوڵەت چیتر قبوڵکراونییە و ناسەقامگیریی سیاسی و ئەمنی لێ دەکەوێتەوە. هەربۆیە هەنگاوی سەرەکیی حکوومەتی داهاتووی عێراق دەبێت کۆتاییهێنان بەم دۆخە و سزادان و کۆکردنەوەی گرووپ و هێزە چەکدارەکانی دەرەوەی دەوڵەت بێت.
