سوودانی و لەتیف ڕەشید جەخت لە چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان بەغدا و هەولێر دەکەنەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە ڕاگەیەندراوێکی هاوبەشی نوسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق و سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقدا هاتووە: ئەمڕۆ چوارشەممە عەبدولەتیف ڕەشید و محەمەد شیاع سوودانی کۆبوونەتەوە و گفتوگۆیان دەربارەی دۆخی گشتیی عێراق کردووە.

لە ڕاگەیێندراوەکەدا هاتووە کە هەردوولا جەختیان کردۆتەوە لەسەر پێویستی چڕکردنەوەی هەوڵەکان بۆ بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری، و پاراستنی سەروەریی عێراق و پشتیوانی کردنی هەوڵەکانی حکوومەت لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو ئاڵنگارییە جیاوازانەی کە ناوچەکە پێیدا تێدەپەڕێت، لەگەڵ ڕووبەڕووبوونەوەی توندی ئەو پێشێلکاریانەی کە ئاسایش و سەلامەتی هاوڵاتیان دەکەنە ئامانج.

هەر بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێ کردنی دۆسیە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان حکوومەتی فیدراڵی و حکوومەتی هەرێم کرا، و جەخت کرایەوە لەسەر چارەسەرکردنیان لە چوارچێوەی دەستوور و یاساییە کارپێکراوەکان بە شێوەیەک کە دادپەروەری کۆمەڵایەتی و گەشەپێدانی بەردەوام بەدیبهێنێت.

ڕاگەیێندراوە هاوبەشەکە ئەوەشی خستەڕوو، لە کۆبونەوەکەدا ئامادەکارییە بەردەوامەکان بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی لە کاتی دیاریکراوی خۆیدا خرانەڕوو، و جەخت کرایەوە لەسەر گرنگی بەکارنەهێنانی سەرچاوە و توانای مرۆیی و ماددی دەوڵەت بۆ مەبەستی هەڵبژاردن، و ڕێگری کردن لە قۆستنەوەی پۆستە حکوومییەکان بۆ کاریگەری خستنە سەر ئیرادەی دەنگدەر.