SDF ڕاپۆرتی ئۆرشەلیم پۆست سەبارەت بە کەمبوونەوەی یارمەتیەکانی ئەمریکا، ڕەت دەکاتەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، فەرهاد شامی، وتەبێژی ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەكانی سووریای دیموكرات، لە ڕوونكردنەوەیەكدا سەبارەت بە چاوپێکەوتنی ڕۆژنامەی ئۆرشەلیم پۆست، لەگەڵ مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات دەڵێت: ڕۆژنامەكە ئاماژە بەوە دەکات کە مەزڵووم عەبدی باسی لە کەمبوونەوەی هاوکارییەکانی ئەمریکا كردووە بۆ باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا، ئێمە دەمانەوێت ڕوونی بکەینەوە کە ئەمە نادروستە.

فەرماندەی گشتی ئاماژەی بەوە نەکردووە کە هاوکارییەکانی ئێستا کەمبوونەتەوە، بەڵکوو ڕایگەیاندووە: بەشێوەیەکی کاتی کەمکراونەتەوە و ئێستا گەڕاوەتەوە ئاستی ئاسایی.

هەروەها باسی لەوەشكردووە: ئاژانسی ئەمریکا بۆ گەشەپێدانی نێودەوڵەتی (USAID) وەک پێشوو بەردەوامە لە پشتیوانی دارایی و مرۆیی بۆ کەمپی هۆڵ.

ئەم ڕوونکردنەوەیەش بۆ ڕاستکردنەوەی هەر ناڕوونیەكە كە لە چوارچێوەی زانیارییەكانى چاوپێکەوتنەکەدا خراوەتەڕوو.