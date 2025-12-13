پێویستە لافاو نەکرێتە بۆنەیەک بۆ دەرخستنی ڕقی سیاسی نێوان لایەنەکان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە ڕاگەیاندنی سەنتەری میترۆ کە ڕۆژی ١٢ ی کانوونی یەکەم بڵاوکرایەوە هاتووە: "دەبێت میدیا جیاوازی بکات لە نێوان هاوپشتی لێقەماوان و بانگەشەی سیاسی و حزبی".

دەقی ڕاگەیەندراوەکەی سەنتەری میترۆ

سەنتەری میترۆ رایدەگەیەنێت، کارەساتی لافاوەکەی چەمچەماڵ و کەلار و ناوچەکانی تری گەرمیان، بۆنەیەک نیین بۆ دەخستنی ڕقی سیاسی و ململانێی نێوان هێزە سیاسییەکان، دەبێت میدیا جیاوازی بکات لە نێوان هاوپشتی لێقەماوان و بانگەشەی سیاسی و حزبی.

کاری میدیا لەکاتی کارەسارەساتی وەک لافاو، پێدانی زانیاریییە لەسەر گۆڕانکارییەکانی کەشوهەوای ناوچەکە، رێڕەوەکانی لافاوەو مەترسی سەرهەڵدانەوەی، هۆشیارکردنەوەی کردنەوەی هاوڵاتیان لە مەترسییەکانی هەروەها ئاسانکاری پەیوەندی نێوان هاوڵاتیان و دەزگای رەسمی و رێکخراوە خێرخوازەکان، دەستنیشانکردنی پێداویستییەکانی خەڵکی زیان لێکەوتوو، نەک گوتاری سیاسی بێزارکەرو دووبارەی سەردەمی بانگەشەکانی هەڵبژادن.

سەنتەری میترۆ جەختدەکاتەوە بەکارهێنانی ئەم کارەساتە مرۆییە بۆ قازانجی حزبی یان ئەجیندای سیاسی، تەنیا پێشێلکردنی ئەخلاقی ڕۆژنامەوانی نییە، بەڵکو بێ بایەخکردنی ئازارەکانی خەڵکی لێقەوماوە کە قوڕو لیتەی لافاوەکە ژیانی گەمارۆ داون، شەرم بکەن.

هەروەها داوا دەکەین حکومەت بە بەرپرسیارێتی تەواوی خۆی هەستێت، بە تایبەتیش کە پێشبینی شەپۆلی تری بارانی بەخوڕ دەکرێت، ئێستا کاتی خۆدیزنەوەو پاساو نییە، کاری موزایەداتی سیاسی نییە، کاتی کاری مەیدانی و هەماهەنگی کاریگەرە، بە تایبەتیش کارەساتەکە دەریخست توێژێکی پەراوێزخراوی بێ ماف چۆن ژیانیان بەسەر بردووە.

سەنتەری میترۆ بەرێزەوە دەڕوانێتە کەمپین و هەوڵی رێکخراوە خێرخوازییەکان بۆ بەهاناوە چوونی لێقەماوان.

سەنتەری میترۆ چاودێری کارەکانی کۆمسیۆنی فریاگوزاری و بوژانەوەی مرۆیی چەمچەماڵ دەکات، کە قوباد تاڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ کۆنترۆڵکردنی قەیران و قەرەبووکردنەوەی دەستنیشانکردنی کەموکوڕییەکان و لێپرسینەوە لە کەمتەرخەمییەکان، پێکهێناوە، داوا لە رۆژنامەنووسان دەکەین وەک سەرچاوەی رەسمی هەمئاهەنگی لەگەڵ بکەن.