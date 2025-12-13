دەزگای خێرخوازیی بارزانی پیرۆزبایی لە بەرهەم ساڵح دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دەزگای خێرخوازیی بارزانی ئەمشەو لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، بە ناوی دەزگاکەوە، بە گەرمی پیرۆزبایی لە د. بەرهەم ساڵح دەکەین، بەبۆنەی دەستنیشانکردنی وەکوو کۆمیسیاری باڵای کاروباری پەنابەران لەلایەن نەتەوە یەکگرتوەکانەوە و بە کەسێکی شایستە بۆ ئەو بەرپرسیارێتییە دەزانین.
ئاماژەی بەوەشکرد، ئێمە لە دەزگای خێرخوازیی بارزانی، کە ئەندامی ئەنجومەنی ئابوری و کۆمەڵایەتی نەتەوەیەکگرتوەکانین (ECOSOC)، بە گرنگییەوە دەڕوانینە ئەو هەنگاوە و ئومێدەوارین لە داهاتو، هاوکار و پشتیوان بێت بۆ باشترکردنی رەوش و گوزەرانی پەنابەران لە هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە، بەتایبەتیش کە ئێستا هاوکاریی رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان بۆ پەنابەران کەمیکردووە.
بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، لەکاتێکدا بە گەرمی پیرۆزبایی لە بەرهەم ساڵح دەکەین، وەبیر هەمو لایەک دەهێنینەوە، تا ئێستاش نزیکەی ۷۰۰ هەزار ئاوارە و پەنابەر لە هەرێمی کوردستان دەژین، کە پتر لە ۲۸۰ هەزاریان پەنابەرن، ئەوەش ئەرکی گەل و حکومەتی هەرێمی کوردستانی قورستر کردوە، ئومێدەوارین بتوانین لە پێناو باشترکردنی رەوشی پەنابەران بە یەکەوە کار بکەین، بەتایبەتیش بەڕێزیان لە رابردو سەرۆک کۆماری عێراق بووە و تێگەیشتنی بۆ گرفت و نەهامەتییەکانی پەنابەران هەیە.
محهمهد ههورامی راوێژکاری د. بهرههم ساڵح له لێدوانێکدا بۆ خهندان رایگهیاند، "بڕیاره مانگی (کانونی دوهم/۱)ی ۲۰۲۶ د. بهرههم ساڵح بهفهرمی وهک سهرۆکی کۆمسیاری باڵای نهتهوهیهکگرتووهکان دهستبهکارببێت".
لهبارهی گرنگی ئهم پۆسته باڵایهش بۆ ههرێمی کوردستان و عێراق وتی، "یهکێک لهو وڵاتانهی کێشهی پهنابهری ههیه عێراقه و جگه لهوهش پهنابهری کوردمان له ههمو جیهان ههیه، بۆیه بهدڵنیاییهوه ئهم پۆسته رۆڵی سهرهکی دهبێت، ههربۆیه پیرۆزبایی له خهڵکی ههمو کوردستان و عێراق دهکهین".
بهرههم ئهحمهد ساڵح (د. بهرههم ساڵح) لهدایکبووی ۸ی (ئهیلول/۹)ی ۱۹۶۰ی شاری سلێمانیه، سیاسهتمهدارێکی کوردی عێراقه و له ۲ی (تشرینی یهکهم/۱۰)ی ۲۰۱۸ تا ۱۳ی (تشرینی یهکهم/۱۰)ی ۲۰۲۲ وهک سهرۆکی عێراق کاریکردوه، پێشتریش وهک جێگری سهرۆک وهزیرانی عێراق و سهرۆک وهزیرانی ههرێمی کوردستان کاریکردوه.
