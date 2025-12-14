ئەمریکا داوا دەکات بەزووترین کات حکوومەتی نوێی هەرێم پێکبهێنرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، جۆشوا هاریس، هەڵسوورێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە: واشنتن لە نزیکەوە چاودێری هەوڵەکانی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێم دەکات، پێویستە ئەم گفتوگۆیانە بە خێرایی بەڕێوە بچن و بەزوویی حکوومەت پێکبهێندرێت.

ناوبراو جەختیش دەکاتەوە، ستایشی هاوبەشییە زۆر تایبەتەکەمان لەگەڵ هەولێر دەکەین و رۆڵی سەرکردایەتیی کوردی زۆر گرنگە لامان.

ئەمە لەکاتێکدایە، کە ساڵێک و دوو مانگە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ئەنجام دراوە، بەهۆی ململانێ و ڕێکنەکەوتنی یەکێتی و پارتی لەسەر پۆستەکان، نە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان هەڵبژێردراوە و نە حکوومەتی هەرێم پێکهاتووە.