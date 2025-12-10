١٠ کانونی یەکەم ٢٠٢٥ - ٠٨:٢٠

ئەنقەر دەنگۆی کۆبوونەوەی نێوان ئەردۆغان و عەبدی ڕەت دەکاتەوە

ئەنقەر دەنگۆی کۆبوونەوەی نێوان ئەردۆغان و عەبدی ڕەت دەکاتەوە

سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ئەو بانگەشانەی سەبارەت بە ڕێککەوتنی نێوان ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا و مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) بۆ ئەنجامدانی کۆبوونەوەی دوو قۆڵی ڕەتکردەوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بورهانتین دوران، سەرۆکی بەشی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە،  بەرنامە و کارنامەی سیاسی ئەردۆغان هیچ کۆبوونەوەیەک لەگەڵ مەزڵووم عەبدی لەخۆناگرێت.

ئاماژەی بەوەشکرد، کۆبوونەوەیەکی لەو شێوەیە لە ئێستادا لەگەڵ ستراتیژییە ئەمنییەکانی تورکیادا ناگونجێن و "بانگەشەی کۆبوونەوەکە بە تەواوی دوورە لە ڕاستییەوە" و هەڵوێستی ئەنقەرە لەو بارەیەوە ڕوون و ئاشکرایە.

پێشتر بەشێک لە میدیاکان بڵاویانکردەوە کە بڕیارە پێش کۆتایی ئەمساڵ مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (SDF)، سەردانی تورکیا بکات و لە کۆشکی سەرۆکایەتی ئەو وڵاتە لەلایەن ڕەجەب تەیب ئەردۆغانەوە پێشوازی لێ بکرێت و ڕەنگە سەردانی ئیمڕاڵیش بکات بۆ دیدار لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان، ڕێبەری زیندانیکراوی پەکەکە.

لایخۆیەوە ئیلهام ئەحمەد، بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئیدارەی خۆسەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا ۶ـی ئەم مانگە لە وتارێکدا بۆ کۆنفراسی ئاشتی لە ئیستەنبووڵ ڕایگەیاند: "دەمانەوێت پرۆسەی گفتوگۆ لەگەڵ تورکیا هەبێت، گفتوگۆیەک کە وەک کورد لە سووریا لێی تێبگەین. دەمانەوێت سنوورەکانی نێوانمان بکرێنەوە، هەروەها کەناڵی پەیوەندیدارمان هەیە".

