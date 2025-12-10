ئەنقەر دەنگۆی کۆبوونەوەی نێوان ئەردۆغان و عەبدی ڕەت دەکاتەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بورهانتین دوران، سەرۆکی بەشی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، بەرنامە و کارنامەی سیاسی ئەردۆغان هیچ کۆبوونەوەیەک لەگەڵ مەزڵووم عەبدی لەخۆناگرێت.
ئاماژەی بەوەشکرد، کۆبوونەوەیەکی لەو شێوەیە لە ئێستادا لەگەڵ ستراتیژییە ئەمنییەکانی تورکیادا ناگونجێن و "بانگەشەی کۆبوونەوەکە بە تەواوی دوورە لە ڕاستییەوە" و هەڵوێستی ئەنقەرە لەو بارەیەوە ڕوون و ئاشکرایە.
پێشتر بەشێک لە میدیاکان بڵاویانکردەوە کە بڕیارە پێش کۆتایی ئەمساڵ مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (SDF)، سەردانی تورکیا بکات و لە کۆشکی سەرۆکایەتی ئەو وڵاتە لەلایەن ڕەجەب تەیب ئەردۆغانەوە پێشوازی لێ بکرێت و ڕەنگە سەردانی ئیمڕاڵیش بکات بۆ دیدار لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان، ڕێبەری زیندانیکراوی پەکەکە.
لایخۆیەوە ئیلهام ئەحمەد، بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئیدارەی خۆسەری باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا ۶ـی ئەم مانگە لە وتارێکدا بۆ کۆنفراسی ئاشتی لە ئیستەنبووڵ ڕایگەیاند: "دەمانەوێت پرۆسەی گفتوگۆ لەگەڵ تورکیا هەبێت، گفتوگۆیەک کە وەک کورد لە سووریا لێی تێبگەین. دەمانەوێت سنوورەکانی نێوانمان بکرێنەوە، هەروەها کەناڵی پەیوەندیدارمان هەیە".
Your Comment