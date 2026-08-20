کاردانەوەی عێراقچی بۆ هەڕەشەی "ئۆپەراسیۆنی ئابووری"ی ئەمریکا لە ئێران

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەباس عێراقچی، لە کاردانەوەیەکدا بەرامبەر لێدوانە توندەکانی ئەم دواییەی بەرپرسانی ئەمریکا لە پلاتفۆرمی "X" بڵاویكردەوە، پێداگری واشنتن لەسەر بەردەوامبوون لەو سیاسەتانەی کە پێشتر تاقیکراونەتەوە و شکستیان هێناوە، هیچ ئەنجامێکی نابێت جگە لەوەی شکست و زیانی زیاتر بۆ ئەمریکا بەدوای خۆیدا بهێنێت. عێراقچی جەختی کردەوە کە ئەم هەنگاوانە تەنیا دەبنە هۆی قوڵتربونەوەی دوژمنایەتی و ڕقی گەلی ئێران بەرامبەر حکوومەتی ئەمریکا.

وەزیری دەرەوەی ئێران تیشکی خستە سەر بارودۆخی ناوخۆی ئەمریکا و ئاماژەی بەوەکرد، هەڕەشەکردن بە "دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنی ئابوری" دژی ئێران، لە ڕاستیدا فێڵێکی سیاسییە بۆ چەواشەکردنی ڕای گشتی ئەمریکا. بە وتەی عێراقچی، دەسەڵاتدارانی ئەمریکا دەیانەوێت بەم جۆرە هەڕەشانە سەرنجی خەڵک لەسەر قەیرانە داراییە قوڵەکان لابدەن، لەوانە قەرزە بێپێشینەکان و بەرزبونەوەی سەرساوڕهێنەری ڕێژەی سودی بانکەکان لەو وڵاتەدا.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، عێراقچی بە توندی ڕەخنەی لە بەکارهێنانی ئابووری وەک چەک گرت و ڕایگەیاند: "تیرۆری ئابووریی ئەمریکا، نەک هەر ئێران، بەڵکوو ئابووری جیهانی و سەروەری نیشتمانی وڵاتان لە سەرتاسەری جیهاندا دەخاتە مەترسییەوە." ناوبراو دووپاتی کردەوە کە بەردەوامبوون لەم ڕێبازە تەنیا گۆشەگیری زیاتری ئەمریکا و ناسەقامگیری زیاتری بازاڕە جیهانییەکانی لێدەکەوێتەوە.