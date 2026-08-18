١٨ ئاب ٢٠٢٦ - ١٠:٤٥

وەزارەتی پەروەردەی سووریا وەرگرتنی مامۆستایانی زمانی کوردی ڕادەگەیەنێت

وەزارەتی پەروەردەی سووریا وەرگرتنی مامۆستایانی زمانی کوردی ڕادەگەیەنێت

وەزارەتی پەروەردە و فێرکردنی سووریا لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتیی گەشەپێدانی ئیدارییەوە ڕایگەیاند کە بەنیازە مامۆستایان بۆ وانەوتنی زمانی کوردی لە ناو کادرەکانی وەزارەت یان لە دەرەوەی دامەزراوەکە وەربگرێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، وەزارەتی پەروەردەی سووریا لە ڕێگەی لاپەڕەی فەرمیی خۆی لە تەلەگرام ئاشکرای کرد کە داواکارییەکان ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە بڕوانامەی ئامادەیی (بەکالۆریۆس)یان هەیە و زمانی کوردی دەزانن لە کاتی پێویستدا و بەپێی پێداویستی، لەگەڵ ئەو کەسانەی کە بڕوانامەی زانکۆ یان بڕوانامەی پەیمانگەی ئامادەکردنی مامۆستایانیان هەیە و زمانی کوردی بەباشی دەزانن.

وەزارەتی پەروەردە ڕایگەیاند کە دڵنیابوونەوە لە زانینی زمانی کوردی لە ڕێگەی سەرکەوتن لە تاقیکردنەوە نووسینەکی و زارەکییەکان بەپێی پێوەرە بابەتی و یەکگرتووەکان بەڕێوە دەچێت، و پەیوەندی بەو داواکارانەوە دەکرێت کە مەرجەکانیان گونجاوە بۆ ئەنجامدانی تاقیکردنەوە پێویستەکان.

وەزارەت داوای لەو کەسانە کرد کە دەیانەوێت داواکاری پێشکەش بکەن، زانیارییە پێویستەکان بە وردی پڕ بکنەوە و بەڵگەنامە پێویستەکان لە ڕێگەی بەستەری ئەلیکترۆنیی تایبەتەوە بنێرن: https://ee.kobotoolbox.org/x/SuGABVce

شایانی باسە کە وەزارەتی پەروەردە و فێرکردن بەپێی ڕێنمایییەکانی جێبەجێکردنی تایبەت بە جێبەجێکردنی مەرسومی ژمارە ۱۳ی ساڵی ۲۰۲۶، کە لە ۲۶ی کانوونی دووەمی ڕابردوودا دەرچووبوو، بەڕێوەبەرایەتیی پەروەردە و بەڕێوەبەرایەتیی چاودێریی پەروەردەیی ڕاسپاردووە تا کادری پێویست بۆ وانەوتنی زمانی کوردی لە ناو کادرە بەردەستەکان یان لە دەرەوەیان، بەپێی مەرجە دیاریکراوەکان، دابین بکن.

News ID 227723

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha