ڕێوڕەسمی پەردەلادان لەسەر پەرتووکی «ناڵەشکێنە؛ گۆرانییەکانی حەسەن زیرەک» لە سنە بەڕێوە چوو

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە سەرەتای ئەم بۆنەدا، محەممەد نەهید، یەکێک لە خزمە دوورەکانی حەسەن زیرەکی نەمر، بە ئاماژەکردن بە بەشێک بە ژیانی ئەم هونەرمەندە، باسی هەندێک لە گێڕانەوە و دەنگۆکان دەربارەی سەردەمی گەنجی و ئاوارەییەکەی کرد و گوتی: هەندێک لەو باس و بابەتانەی دەربارەی ڕۆڵی حەسەن زیرەک لە ڕووداوێکی هاتووچۆ و مردنی کەسێک، دراونەتە پاڵی، ڕاست نین و لەگەڵ ڕاستییەکانی ژیانی ئەم هونەرمەندە ناگونجێن.

ناوبراو زیادیکرد: ئۆتۆمبێلەکەی حەسەن زیرەک تێیدا وەک شاگرد کاریدەکرد، تووشی ڕووداوێک بوو و بەهۆی وێرانبوونی بیناکەوە، ئەم هونەرمەندە ناچار بوو شوێنی نیشتەجێبوونی خۆی جێبهێڵێت و لە عێراقدا ئاوارە بێت.

لە درێژەی ڕێوڕەسمەکەدا، ناسر ڕەوشەن، یەکێک لە هاوکارانی حەسەن زیرەک لە بەشی کوردیی ڕادیۆی تاران، بە گێڕانەوەی یادەوەرییەکانی لەگەڵ ئەم هونەرمەندە، ئەوی بە نابغەیەکی بێوێنە لە بواری مۆسیقا و شیعری کوردیدا وەسف کرد.

ڕەوشەن گوتی: حەسەن زیرەک، سەرەڕای ئەوەی خوێندنی فەرمی نەبوو، توانایەکی سەرسوڕهێنەری لە دروستکردنی ئاواز و شیعردا هەبوو و لە ماوەیەکی کورتدا دەتوانی ئاواز، شیعر و ڕیتمی بەرهەمێک پێکبهێنێت.

ناوبراو بە ئاماژەکردن بە توانای حەسەن زیرەک لە داهێنانی لەکاتی خۆیدا، زیادیکرد: ئەم هونەرمەندە تەنانەت لە کاتی جێبەجێکردنی مۆسیقادا، بچووکترین هەڵەی ژەنەرەکانیشی دەزانی و بەخێرایی کاردانەوەی لە بەرامبەریدا دەکرد؛ تایبەتمەندییەک کە نیشانەی شارەزایی و نابغەیی مۆسیقاییی ئەو بوو.



حەسەن محەممەدزادە، مامۆستای زانکۆ، لەم بۆنەدا لایەنە ئەدەبییەکانی بەرهەمەکانی حەسەن زیرەکی خستەڕوو و گوتی: وەسفەکانی زیرەک بۆ سروشت و بە تایبەتی بۆ ژن، پڕن لە توانای ئەدەبی و هونەری و لە گۆرانییەکانیدا دەتوانرێت نموونەی بەرچاوی بەراورد و خواستەوە ببینرێت.

ناوبراو بە ئاماژەکردن بە پێویستی ئەنجامدانی توێژینەوەی زانستی لەسەر میراتی مامۆستا حەسەن زیرەک، گوتی: سەرەڕای ئەوەی ئەم هونەرمەندە لەنێو خەڵکی کورددا شوێن و پایەیەکی تایبەتی هەیە، هێشتا توێژینەوەی زانستی و گشتگیر دەربارەی مۆسیقا، شیعر و ناوەڕۆکی بەرهەمەکانی ئەو، بە پێی ئەو بایەخ و توانایەی ئەم میراتە، ئەنجام نەدراوە.

لە بەشێکی دیکەی بۆنەکەدا، ڤیدیۆیەک لە خۆشەویستی و حەزی خەڵکی شوێنە جۆراوجۆرەکانی کوردستان بۆ دەنگی حەسەن زیرەک و بەردەوامبوونی بەرهەمەکانی ئەم هونەرمەندە لەنێو نەوە جیاوازەکاندا، پیشان درا.

ڕەحیم لوقمانی، شاعیری بەناوبانگی کورد، بە بەراوردکردنی ژیان و بەرهەمەکانی مامۆستا هێمن و مامۆستا حەسەن زیرەک، ئاوارەیی و دوورخستنەوەی ناخوازیی لە نیشتمان بە یەکێک لە خاڵە هاوبەشەکانی ژیانی ئەم دوو کەسایەتییە کلتوورییە دانا و گوتی: بەشێک لە بەرهەمەکانی ئەم دوو هونەرمەندە لە ژێر کاریگەری ئەزموونە تاڵەکانی ژیان، شکستە سیاسییەکان و سەختییە کۆمەڵایەتییەکاندا شێوەیان گرتووە.

ناوبراو «نەڵەی جودایی مامۆستا هێمن» و گۆرانییەکانی حەسەن زیرەکی بە نموونەی ڕەنگدانەوەی ئازار، دووری و ئەزموونە تاڵەکانی ژیان لە ئەدەب و مۆسیقای کوردیدا ناوبرد.

لە کۆتایی ئەم بۆنەدا، کتێبی «نەڵەی شەکینە؛ گۆرانییەکانی حەسەن زیرەک»، نووسینی قادر نەسیری‌نیا، بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە هونەرمەندان و کەسایەتییە کلتوورییەکان، ناسێنرا و بڵاوکرایەوە.