چارەنووسی کامپەکان و بنکە سەربازییەکانی پەکەکە لە هەرێمی کوردستان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پەرلەمانی تورکیا لە سەرەتای ئابی ۲۰۲۶دا یاسای «پتەوکردنی یەکگرتنی نەتەوەیی و یەکپارچەیی کۆمەڵایەتی»ی پەسەند کرد کە چوارچێوەی گەڕانەوە و ئاوێتەکردنەوەی ئەندامانی پەکەکە لە کۆمەڵگەی مەدەنیی تورکیادا دیاری دەکات. بەڵام، کارابوونی ئەم یاسایە بەسراوە بەوەی کە ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانیی تورکیا پشتڕاستی بکاتەوە کە پەکەکە، کۆمەڵەی تەشکیلاتی کەجەکە و تەواوی پێکهاتەکانی سەر بەوە یان پەیوەندیدار بەوە، چەکەکانیان وەلاناوە و چووبێتنە قۆناغێکی بێگەڕانەوە لە داماڵینی چەک. ئەم پشتڕاستکردنەوەیە، لە ئەرزی واقیعدا خاڵی دەستپێکی ماوەی شەش مانگەی جێبەجێکردنی سازوکاری گەڕانەوە و یەکلاکردنەوەی یاساییی ئەندامانی گرووپەکە دەبێت.

بەپێی ڕاپۆرتی سەرچاوەکانی نزیک لە پرۆسەی دانوستانەکان، پرۆسەی پشکنین و ڕاستکردنەوەی هەڵوەشاندنەوە و داماڵینی چەکی پەکەکە چووەتە قۆناغی پێشکەوتووەوە. باس لەوە دەکرێت ڕێکخراوی زانیاریی نیشتمانی و هێزە چەکدارەکانی تورکیا لە مانگەکانی ئاب و ئەیلوولدا پرۆسەی داماڵینی چەک و چۆڵکردنی کامپەکان تاوتوێ دەکەن و ئەنجامی ئەم هەڵسەنگاندنە پێشکەشی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان و پاشان ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانی دەکرێت. بەپێی ئەم خشتە کاتییە، ئەگەری هەیە ڕاگەیاندنی فەرمیی هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە لە مانگی تشرینی یەکەمدا ئەنجام بدرێت و لەو خاڵەوە، سازوکارە شەش مانگییەکە بۆ گەڕانەوەی ئەو ئەندامانەی شایستەن، دەست پێبکات.

ئەم پرۆسەیە لە بارودۆخێکدا بەدواداچوونی بۆ دەکرێت کە بەپێی ڕاپۆرتە بەردەستەکان، بەشێکی بەرچاوی پێکهاتەی سەربازیی پەکەکە لە عێراق و تورکیادا لە کۆکردنەوە و کۆتاییپێهاتندایە و پرۆسەی ئاوێتەکردنی هێزەکانی سوریای دیموکرات لە پێکهاتەی دەوڵەتی سوریادا نزیک بووەتەوە لە قۆناغەکانی کۆتایی. لەگەڵ ئەوەشدا، لە ڕۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستان هێشتا ئامادەیی و چالاکیی بەشێک لە پاشکۆ و پێکهاتەکانی سەر بە پەکەکە بەردەوامە و ڕاپۆرتەکان باسیان لە گەشەپێدانی هەندێک ژێرخانی سەربازی، هەڵکەندنی تۆنێل و دروستکردنی سەنگەری نوێ لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی هەرێم کردووە.

لە چوارچێوەیەکدا کە بەرپرسانی ئەمنیی تورکیا بۆ بڕیاردان لەسەر هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە ڕەچاویان کردووە، نزیکەی ۳۸۰۰ هێزی چەکداری ئەم گرووپە لە ۱۸ کامپ لە باکووری هەرێمی کوردستانی عێراقدا جێگیرن. هەروەها نزیکەی ۲۵۰۰ کەس کە پەیوەندییان لەگەڵ پەکەکەدا بڕیوە بەڵام لە هەرێمدا دەژین و نزیکەی ۱۵۰۰ کەسی دیکە لە کەسانی ناچەکداری نزیک لەم ڕەوتە لەم ناوچەیەدا ئامادەن. بەڵام، تەواوی ئەم کەسانە مەرج نییە ببنە بەشێک لە یاسا نوێکە و مەزەندەکان دەردەخەن نزیکەی ۹۰۰ هێزی چەکدار، لەوانەش نزیکەی ۲۳۰ کەسایەتیی باڵا، لە دەرەوەی سازوکاری گەڕانەوە بۆ تورکیا دەمێننەوە.

لە بەشی پەیوەندیدار بە ڕادەستکردنی چەکدا، پێنج خاڵی سەرەکی لەوانە بناری قەندیل، کۆرتەک، زەرگەلە، لەوەشە و بۆڵێ وەک ناوچەکانی کۆکردنەوەی چەک و تەقەمەنی دیاری کراون. چوار خاڵ لەم ناوچانە لە بەشی ڕۆژئاوای قەندیلدان و ئەم بابەتە دەری دەخات کە پرۆسەی ڕادەستکردنی چەک زیاتر لە هەمان جوگرافیای نەریتیی جێگیربوونی هێزەکاندا ئەنجام دەدرێت، نەک لە ناوەندەکانی دوور لە ناوچەکە. ڕاپۆرتە ئەمنییەکانی تورکیا هەروەها ئاگاداری دەدەن لە بوونی کۆگای ژێر زەویی فرە و جۆرەها چەکی دژەزرێپۆش، خومپارە، تیربار، مووشەکی دژەتانک و کەرەستەی بەرگریی ئاسمانی لەم کۆگایانەدا.

لە بەشی چۆڵکردنیشدا ڕاپۆرتەکان باسیان لە جێهێشتنی دەیان سەنگەر لە ناوچەکانی گارە، مەتین، زاپ، ئاڤاشین و هەفتانین و ناوچەکانی دیکەی نزیک لە سنووری تورکیا کردووە. بەپێی ئەم ڕاپۆرتانە، بەشێک لەم چۆڵکردنانە بە بەکارهێنانی زانیاریی مەیدانی، وێنەی مانگی دەستکرد و زانیاریی شوێن ڕاست بوونەتەوە و هێزەکانی تورکیا دوای پاککردنەوەی هەندێک سەنگەر، تێیدا جێگیر بوون. لە ئەنجامدا، کەرتی باکووری هەرێمی کوردستان لە درێژەی سنووری تورکیادا نابێتە بوشاییەک لە ئامادەییی پەکەکە، بەڵکو پرۆسەی چوونەدەرەوەی هێزەکان هاوکات لەگەڵ دروستکردنی کۆنترۆڵ و جێگیربوونی زیاتری هێزەکانی تورکیا لەم ناوچانەدا بەدواداچوونی بۆ دەکرێت.

لە بەرامبەردا، گۆڕانکارییەکانی ڕۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستان دەری دەخەن کە بەشێک لە تۆڕەکانی سەر بە پەکەکە لە شوێنی چوونەدەرەوە لە ناوچەکە، لە حاڵی گواستنەوە و جێگیرکردنی سەنگەرەکانی خۆیاندا لە تەوەرەکانی ڕۆژهەڵاتدان. مەزەندە بەردەستەکان ژمارەی هێزەکانی ئەم پێکهاتانە بە نێوان هەزار تا سێ هەزار کەس دەخەملێنن، هەرچەندە جیاکردنەوەی وردیان لە هێزە سەرەکییەکانی پەکەکە لە قەندیل قورسە و لە نێوان ئەم تۆڕانەدا لە ڕووی جوگرافی، ڕێکخراوەیی و پێشینەی تەشکیلاتییەوە تێکەڵاوی هەیە.

ڕاپۆرتە مەیدانییەکان لە ناوچەکانی دەوروبەری بێوین لە نزیک هەڵەبجەوە باسیان لە دروستکردنی بنکەی نوێ، هەڵکەندنی تۆنێل، هەڵکەندنی بیر و بەکارهێنانی ئامێری قورس کردووە. هەروەها لە دروستکردنی سەنگەر، گەشەپێدانی ڕێگەوبانەکان و گواستنەوەی کەرەستەی قورس لە ڕێگەوبانەکانی بەرەو ئاسۆس، برادۆست، چۆمان و سیدەکان و هەروەها لە ڕێگەکانی باشوور بۆ پێنجوێن، هەڵەبجە و هەورامان هەواڵ دراوە. کۆمەڵەی ئەم گۆڕانکارییانە دەری دەخات کە بەشێک لە پێکهاتەی چەکداری سەر بە پەکەکە لە حاڵی گواستنەوەی سەنتەری جوگرافیایی خۆیدایە لە کەرتی باکووری هەرێمەوە بۆ ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستان.

ئەم گواستنەوەیە، پرسیارێکی گرنگ دەربارەی شێوازی پێناسەکردنی «هەڵوەشاندنەوەی تەواو»ی پەکەکە و تۆڕەکانی سەر بەوە لە یاسای نوێی تورکیادا دروست دەکات. چوارچێوەی یاساییی تورکیا لە ڕووکاردا پەکەکە، کەجەکە و تەواوی تەشکیلاتەکانی پەیوەندیدار بەوانەوە دەگرێتەوە، بەڵام پێوەری کرداری بۆ کۆتاییهێنان بە بوونی هەر یەک لەم پێکهاتە سەر بەوانە بە ڕاشکاویی یەکسان پێناسە نەکراوە. هەر ئەم بابەتە دەتوانێت ئەگەری ڕەفتاری جیاواز لەگەڵ ناوەندی سەرەکیی پەکەکە و هەندێک لە پاشکۆکانی دابین بکات.

لە ئاستی ئەم ڕوانگەیەوە، جێگیربوونی بەشێک لە هێزەکان و تۆڕەکانی سەر بە پەکەکە لە ڕۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستاندا دەتوانێت بە بەشێک لە قۆناغی گوێزەرەوەی ئەم ڕێکخراوە دابنرێت؛ قۆناغێک کە تێیدا پێکهاتەی سەرەکیی پەکەکە لە تورکیا و باکووری هەرێمدا لە هەڵوەشاندنەوە و داماڵینی چەکدایە، بەڵام بەشێک لە توانستە مرۆیی، لۆجیستی و سەربازییەکانی پەیوەندیدار بەوەوە لە جوگرافیایەکی جیاوازدا داڕشتنەوەیان بۆ دەکرێت. ئەم بارودۆخە بە مانای سەلماندنی ڕێککەوتنێکی فەرمی لە نێوان لایەنە ناوچەیییەکاندا نییە، بەڵام دەری دەخات کە پرۆسەی هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە مەرج نییە بە مانای سڕینەوەی دەستبەجێی تەواوی پێکهاتە چەکدارەکان و سەر بەوان لە جوگرافیای هەرێمی کوردستاندا بێت.

ڕۆڵی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەم پرۆسەیەدا هەروەها خاوەن گرنگییەکی جوگرافییە. بەشێکی بەرچاو لە تەوەرەکانی ڕۆژهەڵاتی هەرێم لە بازنەی هەژموونی ئەم حیزبەدایە و ئەگەری گواستنەوەی بەشێک لە هێزەکان یان کەسایەتییە باڵاکانی پەکەکە بۆ ناوچەکانی نزیک لە سلێمانی، پێنجوێن، هەڵەبجە و سنوورەکانی ڕۆژهەڵات، ئەم ناوچەیە دەکاتە یەکێک لە گرنگترین خاڵەکانی قۆناغی دوای هەڵوەشاندنەوە. لەگەڵ ئەوەشدا، ڕاپۆرتە بەردەستەکە جەخت دەکاتەوە کە نبێت لەم گۆڕانکارییانە وەک نیشانەی ڕێککەوتنێکی فەرمی لە نێوان لایەنە ناوچەیییەکاندا ناوببرێت؛ بەڵگە بەردەستەکان زیاتر لە هاوڕەوتیی بەرژەوەندییەکان و دابەشکردنی جوگرافیای ڕۆڵەکان دەدوێن.

گرنگترین تاقیکردنەوەی ئەم پرۆسەیە، بڕیاری ئەنجومەنی ئاسایشی نیشتمانیی تورکیا لە مانگی تشرینی یەکەمدا دەبێت. لە بارودۆخێکدا کە ئەم ئەنجومەنە هەڵوەشاندنەوە و داماڵینی چەکی پەکەکە و کەجەکە بە تەواو و بێگەڕانەوە ڕابگەیەنێت، لە کاتێکدا بەشێک لە پاشکۆکان و پێکهاتەکانی پەیوەندیدار بە پەکەکەوە هێشتا چەکدار بمێننەوە و لە ڕۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستاندا خاوەنی سەنگەر، تۆنێل و ژێرخانی چالاک بن، ئەم بابەتە دەری دەخات کە قۆناغی دوای هەڵوەشاندنەوەی پەکەکە دەتوانێت هاوڕێ بێت لەگەڵ بەردەوامیی بەشێک لە تۆڕە سەربازی و تەشکیلاتییەکانی لە دەرەوەی جوگرافیای سەرەکیی چالاکیی گرووپەکەدا. لە بارودۆخێکی وەهادا، بابەتی سەرەکی لە «ئایا پەکەکە هەڵدەوەشێندرێتەوە؟» بۆ ئەم پرسیارە دەگوازرێتەوە کە «چ بەشێک لە پێکهاتەی پەکەکە هەڵوەشاوەتەوە و چ بەشێک لە چوارچێوەی پاشکۆکان و تۆڕەکانی سەر بەوە لە ڕۆژهەڵاتی هەرێمی کوردستاندا بەردەوامی بە چالاکییەکانی خۆی دەدات؟»