عەلی زەیدی پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ مەسروور بارزانی ئەنجام دا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا سەرۆک وەزیرانی عێراقی فیدراڵ هێرشە درۆنییەکەی سەر نووسینگەی تایبەتی مەسروور بارزانی و شوێنی حەوانەوەی بەڕێوەبەری ئاژانسی پاراستنی بە توندی سەرکۆنە کرد و گوتی بەهیچ شێوەیەک قبووڵکراو نین.
لایخۆیەوە مەسروور بارزانی سوپاسی پەیوەندی و بەدواداچوونەکەی سەرۆک وەزیرانی فیدراڵی کرد و جەختی لە گرنگیی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی لە عێراق و هەرێمی کوردستان کردەوە.
سەرۆک وەزیرانی عێراق، عەلی فالح زەیدی پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی هەرێم مەسروور بارزانی کرد.
بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا سەرۆک وەزیرانی عێراقی فیدراڵ هێرشە درۆنییەکەی سەر نووسینگەی تایبەتی مەسروور بارزانی و شوێنی حەوانەوەی بەڕێوەبەری ئاژانسی پاراستنی بە توندی سەرکۆنە کرد و گوتی بەهیچ شێوەیەک قبووڵکراو نین.
News ID 227724
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