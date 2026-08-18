عەلی زەیدی پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ مەسروور بارزانی ئەنجام دا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا سەرۆک وەزیرانی عێراقی فیدراڵ هێرشە درۆنییەکەی سەر نووسینگەی تایبەتی مەسروور بارزانی و شوێنی حەوانەوەی بەڕێوەبەری ئاژانسی پاراستنی بە توندی سەرکۆنە کرد و گوتی بەهیچ شێوەیەک قبووڵکراو نین.



لایخۆیەوە مەسروور بارزانی سوپاسی پەیوەندی و بەدواداچوونەکەی سەرۆک وەزیرانی فیدراڵی کرد و جەختی لە گرنگیی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی لە عێراق و هەرێمی کوردستان کردەوە.