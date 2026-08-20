مەسروور بارزانی داوا لە ئەمریکا دەکات سیستمی بەرگریی ئاسمانی لە هەرێمی کوردستان جێگیر بکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسروور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا لەگەڵ ماڵپەڕی "ئەلمۆنیتەر"، تیشکی خستە سەر ئاڵۆزییەکانی ناوچەکە و پەیوەندییەکانی هەرێم لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ.

بارزانی بە ڕوونی رایگەیاند، هەرێمی کوردستان هەمیشە فاکتەری سەقامگیری بووە و هیچ کاتێک هەڕەشەی بۆ سەر ئاسایشی دراوسێکانی دروست نەکردووە، بەڵکوو بە پێچەوانەوە، هەرێم ڕووبەڕووی هێرشی ناڕەوا دەبێتەوە.

سەبارەت بە هێرشە بەردەوامەکان بۆ سەر خاکی هەرێمی کوردستان، ناوبراو رونیکردەوە کە ئەم هێرشانە تەنیا بۆ مەبەستی ترساندنی هەرێمی کوردستانە و هەوڵێکە بۆ راکێشانی کورد بۆ ناو ململانێیەکی هەرێمی کە لایەنی کوردی بە هەموو شێوەیەک ڕەتی دەکاتەوە ببێتە بەشێک لێی.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان نیگەرانییە قووڵەکانی خۆی سەبارەت بە پرسی ئاسایشی ئاسمانی و کشانەوەی هێزە نێودەوڵەتییەکان دەربڕی. ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە کشانەوەی هێزەکانی مەشق و راهێنانی ئەمریکا و گواستنەوەی سیستمەکانی بەرگری ئاسمانی "پاتریۆت" لە ناوچەکە، بۆشاییەکی ئەمنی دروست دەکات.

بارزانی جەختی لەوەکردەوە، هەرێمی کوردستان تائێستا نەیتوانیوە ئەو سیستمە بەرگرییە کاریگەرانە بەدەستبهێنێت کە پێویستن بۆ پاراستنی خەڵک و ژێرخانی هەرێم لە هەڕەشە مووشەکییەکان، بەڵام دووپاتی کردەوە کە هەوڵە دیپلۆماسی و سەربازییەکانیان بۆ بەدەستهێنانی ئەو توانایانە بەردەوامن.

لە کۆتاییدا سوپاسی پاڵپشتییەکانی ئەمریکای کرد کە لە ڕێگەی سیستمەکانیانەوە توانیویانە بەشێکی زۆری مووشەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکان لە ئاسمانی هەرێم تێکبشکێنن و مەترسییەکان کەم بکەنەوە.