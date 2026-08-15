ناوی سیپان حەمۆ لە لیستی سووری تورکیا دەرهێنرا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سیپان حەمۆ دوای واژۆکردنی رێککەوتننامەی نێوان هەسەدە و دیمەشق لە ۲۹ی کانوونی دووەمی ۲۰۲۶، لە مانگی ئاداری رابردوودا وەک یاریدەدەری وەزیری بەرگریی سووریا دەستنیشانکرا. ناوی راستەقینەی (سەمیر ئۆسۆ)یە، پێشتر بەو ناوە لە لیستی سووری داواکراوانی تیرۆر لە وەزارەتی ناوخۆی تورکیا داواکراو بوو. خەڵاتی دەستگیرکردنەکەشی ۲۰ ملیۆن لیرەی تورکی (۴۱۷ هەزار دۆلار) بوو.

رۆژی هەینی ۱۴-۸-۲۰۲۶ سەرچاوەیەک لە وەزارەتی بەرگریی سووریا رایگەیاند: "ماوەیەک لەمەوبەر لایەنی تورکی پێیان راگەیاندین کە ناوی سیپان حەمۆ لە لیستی داواکراوان دەرهێندراوە".

دەرهێنانی ناوی سیپان حەمۆ لەو لیستە ئاماژەیە بۆ گۆڕانکاری لە تێروانینی پەیوەندییە سیاسییەکان تورکیا لە پرسی کورد و داهاتووی سووریا.

وەزارەتی ناوخۆی تورکیا سیستمی لیستی داواکراوانی هەیە کە بەپێی ئاستی مەترسی بە رەنگەکانی سوور، پرتەقاڵی، زەرد و خۆڵەمێشی پۆلێن دەکرێن.

سیپان حەمۆ وەک فەرماندەیەکی دیاری هەسەدە لە لیستی سووردا بوو، بەڵام دوای رێککەوتنی ئەمنی و تێکەڵبوونەوەی هەسەدە لەگەڵ وەزارەتی بەرگریی سووریا، گۆڕانکاری لە دۆسیە یاسایی و ئەمنییەکەی لەلایەن دەسەڵاتدارانی ئەنقەرەوە ناوی لە لیستەکە لادراوە.