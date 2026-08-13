١٣ ئاب ٢٠٢٦ - ٠٨:٤١

سەرۆکی هەرێمی کوردستان:

پەسەند کردنی یاسای چوارچێوە وه‌رچه‌رخانێكی گرنگه‌ به‌ره‌و ئاشتییه‌كی به‌رده‌وام لە تورکیا

پەسەند کردنی یاسای چوارچێوە وه‌رچه‌رخانێكی گرنگه‌ به‌ره‌و ئاشتییه‌كی به‌رده‌وام لە تورکیا

نێچیرڤان بارزانی له‌ په‌یامێكدا پێشوازی له‌ په‌سه‌ندكردنی یاسای "به‌هێزكردنی ته‌بایی نیشتمانی و تێكه‌ڵاوبوونه‌وه‌ی كۆمه‌ڵایه‌تی" له‌ په‌رله‌مانی توركیا ده‌كات.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نێچیرڤان بارزانی سه‌رۆكی هه‌رێمی كوردستان دەاێت: به‌ گه‌رمی پێشوازی له‌ په‌سه‌ندكردنی یاسای "به‌هێزكردنی ته‌باییی نیشتمانی و تێكه‌ڵاوبوونی كۆمه‌ڵایه‌تی" له‌ په‌رله‌مانی توركیا ده‌كه‌م، ئه‌م هه‌نگاوه‌ ئازایانه‌یه‌، وه‌رچه‌رخانێكی گرنگه‌ به‌ره‌و به‌دیهێنانی ئاشتییه‌كی به‌رده‌وام و ئارامی و سه‌قامگیری له‌ توركیا و ته‌واوی ناوچه‌كه‌دا.

بارزانی ڕاشیگه‌یاندوه‌: "ئێمه‌ هه‌میشه‌ بڕوامانوایه‌ كه‌ ئاشتی و دیالۆگ دروستترین بژارده‌ن و سه‌رده‌می چه‌ک و چاره‌سه‌ری سه‌ربازی به‌سه‌رچووه‌. ئه‌م یاسایه‌ ده‌رفه‌تێكی گه‌وره‌یه‌ بۆ بنیاتنانی متمانه‌ و پێكه‌وه‌ژیانی ئاشتییانه‌ی هه‌موو پێكهاته‌كانی توركیا. پێویسته‌ هه‌موان پشتگیری لێ بكه‌ن و كار بۆ سه‌رخستنی ئاشتی بكه‌ن".

له‌ په‌یامه‌كه‌یدا نێچیرڤان بارزانی ده‌شڵێت: "پێزانین و ده‌ستخۆشی بۆ جه‌نابی ڕه‌جه‌ب ته‌ییب ئه‌ردۆغان سه‌رۆک كۆماری توركیا و سه‌رجه‌م ئه‌و سه‌ركرده‌ و لایه‌نانه‌ دووپاتده‌كه‌مه‌وه‌ كه‌ له‌ به‌دیهێنانی یاساكه‌دا به‌شدار بوون، وه‌ک هه‌میشه‌ پشتیوانیی ته‌واوی هه‌رێمی كوردستان بۆ سه‌رخستنی ئاشتی و سه‌قامگیری دووپات ده‌كه‌ینه‌وه‌".

News ID 227701

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