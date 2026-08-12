ناوچەی ئازادی بانە ـ مەریوان دەروازەی گەشە و پەرەپێدانی ڕۆژئاوای وڵاتە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەید مەعرووف سەمەدی لە کۆبوونەوەیەکی ڕۆژنامەوانی لەگەڵ ڕۆژنامەنووسان، ئاماژەی دا بەو هەنگاوانەی بۆ چالاککردنەوەی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان نراوا و گوتی: یەکێک لە گرنگترین کێشەکان لە سەرەتای دەستبەکاربوونی ئەنجوومەنی بەڕێوەبەرایەتیی نوێ، نەبوونی پێکهاتەیەکی ڕێکخراوی گونجاو و کەمی هێزی مرۆیی بوو کە بە هاوکاری و هاوئاهەنگی بەڕێوەبەرایەتی پارێزگا و دەبیرخانەی ناوچە ئازادەکان، بەشێکی بەرچاوی ئەو کێشانە چارەسەر کراوە.

ناوبراو هەروەها ڕوونی کردەوە: ئەمڕۆ نەک تەنها هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی پارێزگادا نییە، بەڵکو شاهیدی هاوکاری و پشتیوانی بەڕێوەبەرایەتی پارێزگاشین لە بەدواداچوونی کاروباری ناوچەی ئازاد.

هاوکاری نوێنەران و میدیا بۆ چالاککردنەوەی ناوچەی ئازاد

بەڕێوەبەری گشتی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان، سوپاسی هاوکاری نوێنەرانی خەڵکی کوردستانی لە مەجلیسی شورای ئیسلامی، کرد و زیادیکرد: نوێنەرانی پارێزگاش لە مانگەکانی ڕابردوودا هاوکارییەکی باشیان لەگەڵ ناوچەی ئازاد کردووە و لە کۆبوونەوە ئابوورییەکان و بەدواداچوونی کێشەکاندا، ئامادەبوون و ڕۆڵێکی کاریگەریان گێڕاوە.

سەمەدی بەردەوام بوو و گوتی: ئەهل و کارمەندانی میدیا و ڕۆژنامەنووسانیش لەم ماوەیەدا یارمەتیمان داوە و بە تایبەتی لە بابەتی ئاشکراکردنی ژمارەی تۆماری ئۆتۆمبێلەکانی ناوچەی ئازاد، ڕۆڵێکی گرنگیان لە ئاگادارکردنەوەی خەڵک و داواکاری و بەدواداچووندا هەبووە.

ناوبراو بە ئاماژە بەوەی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان بە گشتی نزیکەی ٥ هەزار و ٥٠٠ هەکتارە، یادی کردەوە کە نزیکەی ٣ هەزار و ٥٠٠ هەکتاری ئەم ناوچەیە لە مەریوان و نزیکەی هەزار و ٩٩٦ هەکتاری لە بانە هەڵکەوتووە.

جیاوازی تواناکانی ئابووری بانە و مەریوان

بەڕێوەبەری گشتی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان، بە ئاماژە بە جیاوازی تواناکانی ئابووریی هەردوو شارستان، گوتی: تایبەتمەندی، سنوورداری و پێداویستییە ئابوورییەکانی بانە و مەریوان یەکسان نین و دەبێت بۆ هەر بەشێک بەگوێرەی تواناکانی خۆی پلاندانان بکرێت.

سەمەدی گوتی: لە بوارى پیشەسازیی سووکدا، پێشینەیی دەدرێت بە پیشەسازییە گۆڕانکارییەکان، پیشەسازییەکانی دابینکەری زنجیرەی بەها، بەرهەمهێنانی کەلوپەلی ماڵ و پیشەسازییە ئەلیکترۆنییەکان؛ بەهۆی ئەزموون و مێژووی بوونی ئەم بوارە، دەتوانرێت ناوچەی بانە بکرێتە هەبێکی پیشەسازیی کەلوپەلی ماڵ و ئەلیکترۆنیک.

ئەو جەختی کردەوە: ئامانج ئەوەیە چالاکییە ئابوورییەکان لە قۆناغی مۆنتاژ و تەواوکردن تێپەڕن و بگەنە قۆناغی بەرهەمهێنان، هەروەها بەرهەمەکانیش ئاراستەی هەناردە بن.

بەڕێوەبەری گشتی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان، دروستکردنی هەلی کار، زیادکردنی بەرهەم، داهات، بەهای زیادکراو و پەرەپێدانی هەناردەی بە گرنگترین ئامانجە پێشبینیکراوەکان بۆ ناوچەی ئازاد ناوبرد و زیادیکرد: لەگەڵ بوارى پیشەسازی، بوارەکانی کشتوکاڵ، بازرگانی، گەشتوگوزار و خزمەتگوزاریش لە پلاندانانەکانی ناوچەکەدا جێگەی تایبەتیان هەیە.

پێشکەوتنی پرۆژەی گشتی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان

سەمدی هەواڵی لە پێشکەوتنی پرۆسەی پەسەندکردنی پرۆژەی گشتی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان دا و گوتی: ئەم پرۆژەیە دەبێت لە سێ قۆناغدا پەسەند بکرێت کە تا ئێستا دوو قۆناغی تێپەڕاندووە و قۆناغی کۆتاییش بۆ پەسەندکردن لە حکومەتدا بەدواداچوونی بۆ دەکرێت.

ناوبراو بەردەوام بوو و گوتی: لەم ماوەیەدا هەوڵمان داوە بەڵگەنامە و سندی زەویە زۆرێک لە زەوییە نیشتیمانییەکان وەربگرین، تاکو بنەما بۆ پلاندانان و جێبەجێکردنی پرۆژە ئابووری، پیشەسازی و کشتوکاڵییەکان دابین بکرێت.

بەڕێوەبەری گشتی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان، بە ئاماژە بە قورسایی دابینکردنی زەوی لە کوردستان، یادی کردەوە: دابینکردنی زەوی لەم پارێزگایە بەهۆی بارودۆخی جوگرافی و تۆپۆگرافییەوە لەگەڵ زۆرێک لە ناوچەکانی تری وڵات جیاوازە؛ بۆیە یەکێک لە بابەتە گرنگەکانی ناوچەی ئازاد، دابینکردنی ئەو زەوییانەیە کە بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکانی پەرەپێدان پێویستن.

ناوچەی ئازاد؛ دەروازەی پەرەپێدانی ڕۆژئاوای وڵات

سەمەدی ئامانجی سەرەکی دامەزراندنی ناوچە ئازادەکان گەشەپێدانی ئابووری، ڕاکێشانی وەبەرهێنان و دروستکردنی پەیوەندییە بازرگانییەکان لەگەڵ بازاڕە ناوخۆیی و دەرەکییەکان دانا و گوتی: ناوچەی ئازادی بانە و مەریوانیش دەبێت وەک یەکێک لە دەروازەکانی گەشە و پەرەپێدانی ئابووری ڕۆژئاوای وڵات ڕۆڵی خۆی بگێڕێت.

ناوبراو گوتی: ناوچە ئازادەکان دەروازەی پەرەپێدانن و ناوچەی ئازادی بانە و مەریوانیش لەم یاسایە جیاواز نییە؛ ئامانجمان ئەوەیە لەم تواناییە بۆ کردنەوەی ڕێگای گەشە و پەرەپێدانی ئابووری ڕۆژئاوای وڵات کەڵک وەربگرین.

بەڕێوەبەری گشتی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان زیادیکرد: بەدەستهێنانی ئەم ئامانجە پێویستی بە هاوکاری بەرپرسانی پارێزگا و هاوڕێیی و هاوکاری میدیا هەیە، بۆ ناساندنی تواناکانی ناوچەکە بە وەبەرهێنەران.

هاتنی وەبەرهێنەران؛ بە مەرجی تەواوکردنی ژێرخانەکان

سەمەدی هەواڵی لە بەڕێوەچوونی چەندین کۆبوونەوە لە ئاستی نیشتیمانی و پارێزگایی بۆ ڕاکێشانی وەبەرهێنەر دا و گوتی: ژمارەیەکی جۆراوجۆر لە وەبەرهێنەران ئامادەیی خۆیان بۆ چالاکی لە ناوچەکەدا ڕاگەیاندووە، بەڵام بەشێکیان چاوەڕێی تەواوکردنی ژێرخانە پێویستەکانن.

ناوبراو بەردەوام بوو و گوتی: کۆبوونەوەی باش لە ئاستی نیشتیمانی و پارێزگایی بەڕێوەچووە و وەبەرهێنەران متمانەیان بە ناوچەکە کردووە و ئامادەیی خۆیان بۆ وەبەرهێنان ڕاگەیاندووە، بەڵام چاوەڕێی ئەوەن کە ئێمە ژێرخانە پێویستەکان، بە تایبەتی سیستەمە نەرمەکاڵایی و ڕەقەکاڵاییەکان، تەواو بکەین.

بەڕێوەبەری گشتی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان هەروەها هەواڵی واژۆکردنی چەندین یادداشتەکانی تێگەیشتن لەگەڵ وەبەرهێنەران و کۆمەڵە ئابوورییەکان دا و یادی کردەوە: یەکێک لە گرنگترین یادداشتە تێگەیشتنە واژۆکراوەکان لە مانگەکانی ڕابردوودا، پەیوەندی بە بوارى ئۆتۆمبێلەوە هەبووە.

هاوردەکردنی ئۆتۆمبێل لە قۆناغی یەکەمدا تایبەتە بە وەبەرهێنەران

سەمەدی سەبارەت بە دوا بارودۆخی هاوردەکردنی ئۆتۆمبێل لە ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان، ڕوونی کردەوە: ژێرخانە نەرمەکاڵایی و ڕەقەکاڵاییە پێویستەکان لە قۆناغی تەواوکردندان و لە ماوەیەکی نزیکدا زەمینەی جێبەجێکردنی هاوردەکردنی ئۆتۆمبێل دابین دەکرێت.

ئەو بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە بە قۆناغ جێبەجێ دەکرێت، گوتی: لە قۆناغی یەکەمدا، هاوردەکردنی ئۆتۆمبێل تەنها بۆ وەبەرهێنەران و چالاکانی ئابووری ناوچەی ئازاد دەبێت، تاکو بەو شێوەیە هاندەرێک بۆ ڕاکێشانی وەبەرهێنان و پەرەپێدانی چالاکییە ئابوورییەکان دروست بکرێت.

بەڕێوەبەری گشتی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان زیادیکرد: لە قۆناغی یەکەمدا، ئۆتۆمبێلە هاوردەکراوەکان بۆ وەبەرهێنەران لە سنووری ناوچەی ئازاددا دەتوانرێت بەکاربهێنرێن، بەڵام بەدواداچوونەکانی ئەنجامدراو و پەسەندکردنی بابەتەکە لە شورای تأمینی پارێزگادا، بەدواداچوون بۆ ڕێگەپێدانی هاتوچۆی ئۆتۆمبێلەکانی ناوچەی ئازاد لە ئاستی هەموو پارێزگاکەش کراوە.

سەمەدی گوتیشی: ڕەزامەندی و بەڵێنی پێویستمان لە فەرماندەی هاتوچۆ و ڕێگاکانی وڵات بۆ جێبەجێکردنی قۆناغی دووەم وەرگرتووە، تاکو دوای جێبەجێکردنی قۆناغی یەکەم، هەلی سوودوەرگرتنی خەڵکیش لەم تواناییە بڕەخسێت.

ئەو بەردەوام بوو و گوتی: بۆیە نابێت چاوەڕوان بکرێت کە لە هەمان سەرەتای جێبەجێکردنی پرۆژەکە، هاوردەکردنی ئۆتۆمبێل بۆ هەموو خەڵک ئازاد بکرێت؛ بەڵکو ئەم پرۆسەیە سەرەتا بە مەبەستی پشتیوانی لە وەبەرهێنەران و چالاکانی ئابووری ناوچەکە دەست پێدەکات و لە قۆناغی دواتردا بۆ هەموو خەڵک فراوان دەکرێت.

جەختکردنەوە لەسەر ڕۆڵی میدیا لە پەرەپێدانی ناوچەی ئازاد

بەڕێوەبەری گشتی ناوچەی ئازادی بانە و مەریوان لە کۆتاییدا، بە ئاماژە بە گرنگی ڕۆڵی میدیا لە پرۆسەی پەرەپێدانی ئابووری، لە ڕۆژنامەنووسانی داوا کرد تواناکانی ناوچەکە بە وەبەرهێنەران بناسێنن.

سەمەدی بە ئاماژە بەوەی میدیا دەتوانێت ڕۆڵێکی کاریگەری لە بەدواداچوون بۆ داواکارییەکان و خێراکردنی پرۆسەی پەرەپێداندا هەبێت، یادی کردەوە و گوتی: «ڕۆژنامەنووس ئەگەر ڕاستی ببینێت و بە شێوەیەکی بوێرانە و بەرپرسانە هەڵسوکەوت بکات، دەتوانێت ئاراستەی کۆمەڵگا بگۆڕێت.»