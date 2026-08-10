هەواڵنێر؛ مۆتەکەی گەندەڵکاران و پشتگوێخراوی دەسەڵاتداران/ محەمەد هادیفەر

کوردپرێس- هەواڵنێری ڕاستەقینە نە گێچەڵ خۆشکەر بۆ کۆمەڵگایە و نە دەنگی دەسەڵاتداران؛ بەڵکوو دەنگی ئەو بەشە شاراوە و هەندێک جاریش بێدەنگی کۆمەڵگایە. ئەو چاوی بەئاگای ئەو خەڵکەیە کە ڕەنگە خۆیان دەرفەت، توانای یان تەریبونی گوزارشتکردنی کێشەکانیان نەبێت. هەواڵنێر، ئەگەر پابەندی ئەركی پیشەیی خۆی بێت، دەبێت بتوانێت دەنگی ئەو کەسانە بگەیەنێتە گوێی دەسەڵاتداران کە دەنگیان لە ناو قەرەباڵغیی ڕۆژانەدا نەبیسترێت.

بێگومان، لە نێوان «هەواڵنێر» و «هەواڵنێر» جیاوازی هەیە، هەرچەندە ئەم دوو بوارە لە کردەوەدا پەیوەندییەکی زۆر توندوتۆڵیان بە یەکەوە هەیە. هەواڵنێر زیاتر لە بوارەکانی شیکردنەوە، ڕوونکردنەوە، ڕەخنە، گاڵتەجاڕی و لێکدانەوەی دیاردە کۆمەڵایەتییەکان کار دەکات؛ لە کاتێکدا هەواڵنێر ڕووداو و ڕووداوەکان لە مەیداندا دەگێڕێتەوە. بە واتایەکی تر، هەواڵنێر وەرگێڕی مەیدانی ڕۆژنامەنووس و چاوی بینەری کۆمەڵگایە؛ کەسێکە لە ناو ڕووداوەکەدا ئامادەیە، دەبینێت، دەبیستێت، پرسیار دەکات و ئەوەی بینیویەتی و بیستوویەتی بۆ کۆمەڵگا دەگێڕێتەوە.

هەواڵنێر لە شادییەکانی خەڵکدا ئامادەیە، هەروەها لە خەم و شیوەنەکانیانیشدا. لە ڕووداوە سروشتییەکان، قەیرانە کۆمەڵایەتییەکان، خۆپیشاندانەکان، هەڵبژاردنەکان، مەیدانەکانی جەنگ و ساتە هەستیارە مێژووییەکاندا، ئەو هەواڵنێرەیە کە هەندێک جار پێش زۆربەی کەسانی دیکە لە مەیداندا ئامادە دەبێت. ئەو دەبێت ڕاستییەکە ببینێت و بیگەیەنێتە خوێنەر و بینەر؛ تەنانەت ئەگەر ئەو ڕاستییە بە دڵی دەسەڵاتداران نەبێت.

لەبەر ئەوەیە پیشەی هەواڵنێری لە زۆرێک لە ساتە گرنگە مێژووییەکاندا، پیشەیەکی پڕمەترسی و پڕتێچوو بووە. لە جەنگەکاندا، هەواڵنێران و وێنەگرانی هەواڵ چەندین جار گیانی خۆیان خستووەتە مەترسییەوە، تەنها بۆ ئەوەی ڕاستییەکان تۆمار بکەن و بیگەیەنن. زۆرێک لە وێنە مێژوویی و لەبیرنەکراوەکانی جەنگە جیهانییەکان و قەیرانە مێژووییەکان، بەرهەمی ئەو مرۆڤانەن کە کامێرا و قەڵەمەکانیان بردووەتە ناو مەیدان، بۆ ئەوەی ئازاری مرۆڤەکان لە ناو قەرەباڵغیی جەنگدا ون نەبێت.

لە جەنگی غەززە و ئیسرائیلداش، کۆمەڵگای میدیایی جیهان شاهیدی تێچووی قورس و گرانباری کارکردنی هەواڵنێران بووە. ژمارەیەکی زۆر لە هەواڵنێران و چالاکانی میدیا لەم ململا‌نێیەدا گیانیان لەدەست داوە؛ بە پێی ئەم وتارە، ٢٦٢ هەواڵنێری فەلەستینی لەم جەنگەدا لەلایەن ڕژێمی ئیسرائیلەوە کوژراون. ئەمە جارێکی دیکە نیشانی دا کە گێڕانەوەی ڕاستی لە مەیدانی قەیراندا، هەندێک جار بە نرخی گیانی ئەو کەسە تەواو دەبێت کە ڕاستییەکە دەگێڕێتەوە.

هەندێک جار تەنها یەک وێنە، یەک ڕاپۆرت یان یەک گێڕانەوە، کاریگەرییەکی زیاتر لە سەدان ڕاگەیاندراو و وتار لەسەر بیروڕای گشتی دادەنێت. مێژوو چەندین جار نیشانی داوە کە یەک وێنە دەتوانێت ویژدانی گشتی جیهان بجوڵێنێت و ڕاپۆرتێک بتوانێت پەردە لەسەر ڕاستییەک هەڵبدات کە ساڵانێک لە پشت دیوارەکانی دەسەڵاتدا شاردراوەتەوە.

لەو ڕوانگەیەوە، هەواڵنێری تەنها پیشە نییە؛ بەڵکوو جۆرێکە لە بەرپرسیارێتی کۆمەڵایەتی. هەواڵنێری لە هەندێک ڕووەوە دەکرێت بە مامۆستایەتی بچوێنرێت. مامۆستا مرۆڤ لە نەزانینەوە بەرەو زانین دەبات و هەواڵنێریش کۆمەڵگا لە بێئاگاییەوە بەرەو ئاگایی دەبات. هەردووکیان، ئەگەر ئەرك و رسالەتی خۆیان بە دروستی جێبەجێ بکەن، «ڕێنیشاندەر»ن.

ڕێنیشاندانی ڕێگا، بەڵام هەمیشە ئاسان و بێتێچوو نییە. چەندین مرۆڤ لە مێژوودا بۆ نیشاندانی ڕێگای ڕاست تێچوویان داوە، خەم و ئازاری زۆریان چەشتووە و هەندێک جاریش گیانیان لەدەست داوە. هەواڵنێریش لە مانای ڕاستەقینەی خۆیدا یەکێکە لەو ڕێنیشاندەرانەی کۆمەڵگا؛ ئەو کەسەیە کە ئەرکی نیشاندانی ڕاستییە، نە دروستکردنی ڕاستییەک بە پێی ویستی کەسانی دیکە.

بەڵام ئەم «ڕێنیشاندانە» هەندێک جار لەگەڵ بەرژەوەندی ئەو کەسانەدا ناکۆک دەبێتەوە کە پێیان باشترە کۆمەڵگا هەندێک چاڵ نەبینێت.

لە هەر کۆمەڵگایەکدا چاڵ هەیە؛ چاڵگەلێک کە دەکرێت لەسەر ڕێگای مافەکانی خەڵک، دادپەروەری، تەندروستیی کارگێڕی و بەرژەوەندیی گشتی هەڵکەنرابن. گەندەڵی، ڕانت، بەکارهێنانی خراپی دەسەڵات، پێشێلکردنی مافە گشتییەکان و دەستدرێژی بۆ سەر سامان و موڵکی خەڵک، هەمان ئەو چاڵانەن کە ئەگەر نەبینرێن، قووڵتر و مەترسیدارتر دەبن.

ئەرکی هەواڵنێری ئازادبیر ئەوەیە چرایەک لەسەر ئەم ڕێگایە هەڵبکات. سروشتییە ئەو کەسانەی لە تاریکیدا قازانج دەکەن، بە ڕووناکی دڵخۆش نەبن. چاڵکەنان حەزیان لە ڕێنیشاندەرەکان نییە.

ئەوان لەو هەواڵنێرە دەترسن کە پرسیار دەکات، بەڵگە دەخوازێت، ماف و داواکارییەکانی خەڵک دەخاتەڕوو و ڕاستییەکان دەگێڕێتەوە؛ چونکە هەواڵنێر دەتوانێت ئەو شتانەی لە تاریکیدا شاردراونەتەوە، بخاتە بەردەم چاوی بیروڕای گشتی.

لەبەر ئەوەیە هەواڵنێری ئازادبیر لە زۆر بارودۆخدا دەکەوێتە بەر تووڕەیی گەندەڵکاران و خاوەن بەرژەوەندییە نادروستەکان. بەڵام کێشەکە تەنها بە گەندەڵکاران و خراپ بەکارهێنەرانی دەسەڵاتەوە کۆتایی نایەت. هەندێک جار هەواڵنێر لەلایەن بەڕێوەبەران و دەسەڵاتدارانیش بە دروستی تێناگەیەنرێت. هەندێک بەڕێوەبەر هەواڵنێر تەنها وەک «گەیەنەری هەواڵ» بۆ دامەزراوەی جێبەجێکاری دەبینن؛ کەسێک کە دەبێت هەواڵی کۆبوونەوەکان، کردنەوەی پرۆژەکان، کۆنفرانسەکان و دەستکەوتەکان بڵاو بکاتەوە، بەڵام پرسیارکردن و ڕەخنەکانی قبوڵ ناکەن.

لەو تێڕوانینەدا، هەواڵنێری باش ئەوەیە تەنها ببینێت و بڵاوی بکاتەوە؛ بەڵام هەواڵنێری پیشەیی، جگە لە بینین و بڵاوکردنەوە، مافی پرسیارکردن، ڕەخنەکردن و داوای وەڵامیشی هەیە.

میدیای تەندروست پەیوەندیی گشتی هیچ دامەزراوەیەک نییە؛ هەروەها هەواڵنێری تەندروستیش دوژمنی دامەزراوەی جێبەجێکاری نییە. میدیا دەتوانێت و دەبێت چاوی چاودێری کۆمەڵگا بێت. ڕەخنەی میدیایی، ئەگەر لەسەر بنەمای ڕاستگۆیی، بەڵگە و بەرپرسیارێتی بێت، هەڕەشە نییە؛ بەڵکوو دەرفەتێکە بۆ چاکسازی.

ئەو کۆمەڵگایەی تەنها ئەوکاتە هەواڵنێر خۆشدەوێت کە ستایشی دەکات، هێشتا مانای ڕاستەقینەی میدیای تێنەگەیشتووە. بەهای هەواڵنێر بە تایبەتی لەو کاتەدا دەردەکەوێت کە بتوانێت پرسیارێکی قورس بکات و ڕاستییەکی ناخۆش بگێڕێتەوە.

لەو نێوانەدا، یەکێک لە ئازارەکانی پیشەی هەواڵنێری ئەوەیە کە هەندێک جار هەواڵنێر لە کاتی جێبەجێکردنی ئەرک و داواکارییەکانی خۆیدا، لەبری وەرگرتنی وەڵام، ڕووبەڕووی سکاڵا و تۆمەتە گشتی و کۆنەکانی وەک «تێکدانی هزری گشتی» دەبێتەوە. ڕوونە کە هیچ هەواڵنێرێک لە هەڵە بێبەری نییە و ئەگەر کەسێک بوختان بکات، درۆ بڵاو بکاتەوە یان پێشێلیی پیشەیی بکات، دەبێت وەڵامدەر بێت؛ بەڵام نابێت ڕەخنە، پرسیارکردن و دەربڕینی داواکاریی گشتی بە «تێکدانی هزری گشتی» یەک بخرێت.

هەواڵنێری دڵسۆز ماجەراجۆ نییە؛ تێکدەری ئارامی نییە؛ دوژمنی کۆمەڵگا نییە. ئەو هەمان نیگەرانیی ئەو خەڵکەی هەیە کە هەندێک جار دەنگیان لە ناو پەیوەندییەکانی دەسەڵاتدا نابیسترێت. دەیەوێت بزانێت بۆچی کێشەیەک دروست بووە، کێ بەرپرسیارە، چ ڕێگایەک بۆ چارەسەرکردنی هەیە و بۆچی بەڵێنێک جێبەجێ نەکراوە.

ئەم پرسیارانە نەک تەنها هەڕەشە بۆ کۆمەڵگا نین، بەڵکوو بەشێکن لە تەندروستیی کۆمەڵگا. لە لایەکی دیکەشەوە، گەندەڵی و خراپ بەکارهێنانی دەسەڵات ئەوکاتە دەرفەتی زیاتر بۆ گەشەکردن دەدۆزێتەوە کە چاودێریی گشتی کەم بێت و چرای پرسیارکردن بکوژێنرێتەوە. ئەو گەندەڵکارەی لە یاسا ناترسێت، لانی کەم لە ئاشکراکردنی کارەکەی لەبەردەم بیروڕای گشتی دەترسێت. لێرەدا گرنگی هەواڵنێر دەردەکەوێت.

هەواڵنێر ویژدانی بەئاگای کۆمەڵگا نییە؛ بەڵام یەکێکە لە گرنگترین ئامرازەکانی بەئاگا ڕاگرتنی ویژدانی گشتی. ئەو نابێت قازی بێت، حوکم دەربکات یان جێگای دامەزراوە چاودێری و دادوەرییەکان بگرێتەوە. ئەرکی ئەو گێڕانەوەی دروست، پرسیارکردنی بەرپرسیارانە و خستنەڕووی ڕاستییە لەبەردەم بیروڕای گشتی. ئەم جیاکردنەوەیە زۆر گرنگە؛ چونکە هەواڵنێری پیشەیی بەدوای تاوانبارکردنی کەساندا نییە، بەڵکوو بەدوای ڕوونکردنەوەی ڕاستییە.

ئەگەر هەواڵنێری ئازادبیر لاببەین، ئەگەر پرسیارکردن بە مزاحمەت بزانین، ئەگەر ڕەخنە بە دوژمنایەتی دابنێین و ئەگەر میدیا بکەین بە تەریبونێکی ڕێوڕەسمی دامەزراوەکان، کۆمەڵگا بەشێک لە سیستەمی ئاگادارکردنەوەی خۆی لەدەست دەدات.

نابێت ڕێنیشاندەر بەهۆی ئەوەی چاڵەکەی نیشان داوە سرزنش بکرێت؛ ئەگەر کەسێک دەبێت پرسیاری لێ بکرێت، سەرەتا دەبێت لە «چاڵکەو» بپرسین بۆچی چاڵەکەی لەسەر ڕێگای خەڵک هەڵکەندووە.

هەواڵنێری ڕاستەقینە لە کۆتاییدا نە دوژمنی بەڕێوەبەرە و نە دژبەری دەسەڵات؛ بەڵکوو دەتوانێت **هاوڕێی بەڕێوەبەرانی پاک و دوژمنی گەندەڵی** بێت. ئەو بەڕێوەبەرەی متمانەی بە کارەکەی هەیە، لە پرسیاری هەواڵنێر ناترسێت؛ بەڵکوو لەو پرسیارە بۆ ناسینەوەی خاڵە لاوازەکانی دامەزراوەکەی سوود وەردەگرێت. دەسەڵاتێک کە متمانەی بە خەڵک و کارکردنی خۆی هەیە، دەبێت میدیای بەرپرسیار وەربگرێت، نەک لە هەر پرسیارێکی ڕەخنەگرانە هەست بە هەڕەشە بکات.

بۆیە ڕۆژی هەواڵنێر تەنها ڕۆژی پیرۆزبایی‌کردن بە خاوەنانی ئەم پیشەیە نییە؛ بەڵکوو دەرفەتێکە بۆ بیرکردنەوەیەکی نوێ دەربارەی شوێن و پێگەی میدیا و پەیوەندیی نێوان کۆمەڵگا، دەسەڵات و ڕاستی.

ئەمڕۆ دەبێت لە خۆمان بپرسین: ئایا هەواڵنێرمان بەو شێوەیەی شایستەیە، بە فەرمی ناسیوە؟ ئایا بۆ پرسیارکردنەکەی بەها دادەنێین؟ ئایا جیاوازی لە نێوان هەواڵنێری پیشەیی و بڵندگۆی بەسفارشکراو دادەنێین؟ ئایا ڕەخنە بەشێک لە پرۆسەی چاکسازی دەزانین، یان بە هەڕەشەی دەبینین؟

هەواڵنێری ئەگەر لە شەرەفی قەڵەم جیا بکرێتەوە، دەبێتە پەیوەندیی گشتی؛ و ئەگەر لە بەرپرسیارێتی کۆمەڵایەتی جیا بکرێتەوە، دەبێتە قسە و قەڵەبالغییەکی بێسوود.

بەڵام ئەو هەواڵنێرەی شەرەفی قەڵەم لە پێش جوانییەکانی دنیا دابنێت، ڕاستی لە بەرژەوەندیی کەسی خۆی پێش بخات و دەنگی بێدەنگان بێت، هەروا یەکێکە لە بەڕێزترین ڕێنیشاندەرانی کۆمەڵگا.

ئەو چرایەکە لەسەر ڕێگا؛ چرایەک کە ڕەنگە هەمیشە خۆشەویست نەبێت، بەڵام بۆ بینینی ڕێگا پێویستە.

بۆیە ڕۆژی ڕووناکیکەرەوە و ڕووناکبیران، لەسەر هەموو هەواڵنێر و نووسەرانی ڕۆژنامەوانیی ئازاد، ڕاستیخواز و بەرپرسیار پیرۆز بێت؛ لەسەر ئەوانەی لە شادی و ئازاری خەڵکدا لەگەڵیان ڕاوەستاون، لە مەیدانەکانی قەیراندا ڕووداوەکانیان گێڕاوەتەوە و هەندێک جاریش بۆ تۆمارکردنی ڕاستی تێچووی قورس و گرانباریان داوە.

یاد و ناوی هەموو هەواڵنێران و چالاکانی میدیا کە لە ڕێگای بڵاوکردنەوەی ئاگایی گیانیان لەدەست داوە، بەرز و بەڕێز بێت. ڕێگا هەمیشە ڕووناک نییە؛ بەڵام تا کاتێک ڕێنیشاندەر هەبن بۆ نیشاندانی ڕێگا، هیوای تێپەڕین لە چاڵەکان هەر دەمێنێتەوە.