سزای لەسێدارەدان بۆ بەشار ئەسەد و ماهیری برای دەرچوو

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ سێشەممە ١١ـی ئابی ٢٠٢٦، دادگای تاوانەکانی دیمەشق ئاماژەی بەوەکرد، سزادانی بەشار ئەسەد بەهۆی تێوەگلانیەتی لە تاوانەکانی ئەشکەنجەدان، دەستبەسەرکردنی هەڕەمەکی و ئەنجامدانی تاوان دژی مرۆڤایەتی بەرامبەر بە هاوڵاتییانی وڵاتەکەی.

لەو بارەیەوە، ڕامی عەبدولڕەحمان، بەڕێوەبەری ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ ڕایگەیاند، بەشار ئەسەد و ماهیری برای لە چەند مانگی ڕابردوودا لە وڵاتێکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بوون و ڕەنگە تا ئێستاش لەوێ بن.

ئەم بڕیارەی دادگا لە کاتێکدایە کە سووریا لە دوای ساڵی ٢٠١١ـەوە ڕووبەڕووی شەڕێکی ناوخۆیی خوێناوی بووەتەوە و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان چەندین جار ڕژێمەکەی ئەسەدیان بە بەکارهێنانی چەکی قەدەغەکراو و پێشێلکاریی گەورەی مافەکانی مرۆڤ تۆمەتبار کردووە.