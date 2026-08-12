بافڵ تاڵەبانی و عەباس عێراقچی دوایین پێشهاتە ئەمنی و سیاسییەکانی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، بافڵ تاڵەبانی ئەمشەو لە ڕاگەیەندراوێكدا بڵاویكردەوە پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەلایەن عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامیی ئێرانەوە پێگەیشت و هەردوولا بیروڕایان دەربارەی دوا پێشهاتە ئەمنی، سیاسی و ئابورییەکانی ناوچەکە ئاڵوگۆڕ کرد و تاوتوێی رێگەچارەکانی کۆتاییهێنان بە ئاڵۆزییەکانی ئێستایان کرد.

هەروەها هەردوولا جەختیان لە گرنگیی پاراستنی ئاشتی و سەقامگیری و بەهێزکردنی هەماهەنگی لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئاڵەنگارییە هاوبەشەکاندا کردەوە.

بافڵ تاڵەبانی جەختی لە گرنگیی بەردەوامیی دیالۆگ و پەیوەندییە دیپلۆماسییەکان کردەوە وەک کاریگەرترین رێگا بەرەو هێورکردنەوەی ئاڵۆزییەکان، گەڕاندنەوەی ئاشتی و سەقامگیری، و پاراستنی بەرژەوەندییەکانی هەمو گەلانی ناوچەکە.

تاڵەبانی هەروەها دەستخۆشی لە وەزیری دەرەوەی ئێران عەباس عێراقچی کرد بۆ هەوڵە بەردەوامە دیپلۆماسیی و بنیاتنەرەکانی لە گەڕان بەدوای چارەسەری ئاشتییانە بۆ ململانێکان و سەقامگیرییەکی فراوانتردا.



بەگوێرەی راگەیەندراوەكە. هەردوولا تاوتوێی پەیوەندییە مێژوییە ستراتیژییەکەی نێوان یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و کۆماری ئیسلامیی ئێرانیان کرد، و پابەندبونی خۆیان بۆ بەهێزکردنی زیاتری پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و هەماهەنگی لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەش، دراوسێیەتی باش و سەقامگیریی ناوچەکە دوپاتکردەوە.

هەر بەگوێرەی ئەو ڕاگەیەندراوی سەرۆكی یەكێتی بڵاویكردەوە لە درێژەی گفتوگۆکاندا، وەزیری دەرەوەی ئێران بانگهێشتی بافڵ تالەبانی کرد بۆ تاران بەمەبەستی گفتوگۆی زیاتر لەسەر لێکەوتە ئەمنی و ئابوورییەکانی ململانێکان لەسەر ئاستی ناوچەکە و نێودەوڵەتی.