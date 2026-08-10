١٠ ئاب ٢٠٢٦ - ١٢:٠٣

نێچیرڤان بارزانی: نابێت عێراق ببێتە گۆڕەپانێک بۆ هەڕەشەکردن لە وڵاتانی دراوسێ

نێچیرڤان بارزانی: نابێت عێراق ببێتە گۆڕەپانێک بۆ هەڕەشەکردن لە وڵاتانی دراوسێ

سەرۆکی هەرێمی کوردستان دەڵێت، عێراق دەبێت وەک هێزێکی سەقامگیرکەر لە ناوچەکەدا بمێنێتەوە و نابێت وەک گۆڕەپانێک بۆ هەڕەشەکردن لە وڵاتانی دراوسێ یان هەر وڵاتێکی دیکە بەکاربهێنرێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان له‌ په‌یامێكدا له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی ئێکس نوسیویەتی، " شەوی رابردوو لە بەغدا بەشداریم لە کۆبوونەوەی هاوپەیمانی ئیدارەی دەوڵەت کرد و لە کۆبونەوەکەدا باس لە بارودۆخی گشتی وڵات و ئەو تەحەددایانەی کە ڕوبەڕومان دەبنەوە، ئەوە جگە لە پێداچوونەوە بە دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە و جیهان".

سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەشکردووە، "ئێمە پابەندبوونمان دوپاتکردەوە بۆ هەنگاونان بەرەو پێشەوە لەگەڵ جێبەجێکردنی بەرنامەی حکومەت، جێبەجێکردنی ئەرکەکانمان، و گەیشتن بە ئەولەویەتەکانی نیشتمانی، بەتایبەتی ئەوانەی پەیوەندییان بە چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری و باشترکردنی کوالیتی خزمەتگوزارییەکانی پێشکەشکردنی هاوڵاتیانەوە هەیە".

بارزانی ئه‌وه‌شی خسته‌ڕوو، "هەروەها جەختمان لە گرنگی جێبەجێکردنی بڕیاری سنووردارکردنی چەک بۆ دەوڵەت کردەوە، ئەوەش دەبێتە هۆی بەهێزکردنی حوکمی یاسا و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری عێراق".

News ID 227688

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