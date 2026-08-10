داهاتووی گواستنەوەی نەوتی عێراق بە بارهەڵگر بۆ سووریا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێران و داخستنی تەنگەی هورموز، عێراقی بەرەو زیندووکردنەوەی ڕێگایەکی کۆن، بەڵام لە بارودۆخێکی نوێدا، پاڵ پێوە ناوە. بەغدا ئێستا بەشێک لە نەوتی سووتەمەنی خۆی لە ڕێگەی ڕێگاکانی سووریاوە بۆ بەندەری بانیاس لە کەناری دەریای ناوەڕاست دەگوازێتەوە؛ ڕێگایەک کە لە بارودۆخی ئاساییدا لە ڕووی ئابوورییەوە هەڵبژاردەیەکی گرانە، بەڵام لە کاتی قەیراندا دەتوانێت بۆ عێراق ببێتە ڕێگایەکی جێگرەوەی گرنگ.

بەپێی یادداشتێکی دکتۆر سەردار عەزیز لە دامەزراوەی «ئامارەجی»، ڕۆژانە نزیکەی ٥٠٠ تانکەری نەوت لەم ڕێگایەدا هاتووچۆ دەکەن. ئەم بارهەڵگرانە نەوتی سووتەمەنی، کە بە «نەوتی ڕەش» ناسراوە، دەگوازنەوە؛ جۆرێک لە نەوت کە بە شێوەیەکی سەرەکی لە کەشتیوانی و بەرهەمهێنانی کارەبادا بەکاردێت. لە هەمان کاتدا، عێراق و سووریا لە واشنگتن ڕێککەوتنێکیان بۆ نۆژەنکردنەوە و زیندووکردنەوەی هێڵی بۆری نەوتی کەرکووک ـ بانیاس واژۆ کردووە کە ئەگەر نۆژەن بکرێتەوە، دەتوانێت توانای گواستنەوەیەکی زۆر گەورەتر لە گواستنەوەی جادەیی دابین بکات.

لەگەڵ ئەوەشدا، دروستبوونی ڕێگای گواستنەوە بە بارهەڵگر تەنها وەڵامێکی کاتی بە قەیرانی وزە نییە، بەڵکو دەتوانێت کاریگەرییە ئابووری و جیۆپۆلیتیکییە فراوانترەکانی لەسەر پەیوەندییەکانی بەغدا و دیمەشق هەبێت.

هاوردە و هەناردەکردنی نەوتی عێراق لە ڕێگەی سووریاوە بە میکانیزمێکی یەکگرتوو و لەژێر بەڕێوەبردنی حکوومەتی عێراق ئەنجام دەدرێت و هەماهەنگییەکانی لایەنی سووریاش لەلایەن بەرپرسانی دیمەشقەوە دەکرێت. شۆفێرانێک کە دەیانەوێت بەشداری لەم ئۆپەراسیۆنەدا بکەن، دەبێت زانیارییە کەسی، خێزانی و شوێنی نیشتەجێبوونی خۆیان بدەنە بەر دەسەڵاتدارانی عێراق و دوای تێپەڕاندنی قۆناغە ئەمنییەکان و وەرگرتنی مۆڵەت، بارهەڵگرەکانیان بە سیستەمی شوێنکەوتنەوەی ئەلیکترۆنی چالاک دەکرێن.

هەر بارهەڵگرێک دوو ئامێری GPS وەردەگرێت تا جووڵەی لە کاتی گەڕانەوەش لەژێر چاودێری بێت. ئەم چاودێرییە بۆ ڕێگریکردن لە لادانی بارهەڵگرەکان لە ڕێڕەوی دیاریکراو و بە مەبەستی دابینکردنی پێداویستییە ئەمنییەکان جێبەجێ دەکرێت. بەپێی زانیارییە ناوخۆییەکان، تەنانەت هەندێک حاڵەتی دەستبەسەرکردنی شۆفێران بەهۆی پێشێلکردنی ڕێڕەوی دیاریکراوەوە ڕاپۆرت کراوە.

بارهەڵگرەکان لە ڕێگەی پەسەوانی سنووری وەلید لە پارێزگای ئەنبارەوە دەچنە ناو خاکی سووریا. ئەم پەسەوانە لە لایەنی سووریاوە بە پارێزگای حومسەوە پەیوەندی هەیە و ڕێگاکە لە ناوچەیەکی زۆر بە بیاباندا تێدەپەڕێت. دوای چوونە ناو سووریا، بارهەڵگرەکان لە کاروانگەلێکدا ڕێکدەخرێن کە لە ٥٠ تا ١٠٠ بارهەڵگر پێکدێن و هێزەکانی پۆلیس و سوپای سووریاش تا گەیشتن بە شوێنی مەبەست لەگەڵیان دەڕۆن.

حکوومەتی سووریا بۆ هەر تانکەرێک ٢٥٠ دۆلار وەک تێچووی چوونەژوورەوە وەردەگرێت. هەرچەندە ئەمە بۆ لایەنی عێراقی تێچوویەکی زیادەیە، بەڵام بۆ حکوومەتی سووریا لە بارودۆخی ئابووریی سەختی ئێستادا، سەرچاوەیەکی گرنگی داهاتە.

شوێنی کۆتاییی گەیاندنەکە، بەندەری بانیاسە لە کەناری دەریای ناوەڕاست، کە گەورەترین پاڵاوتگەی نەوتی سووریا، واتە پاڵاوتگەی نەوتی بانیاس، لەوێیە. ئەم پاڵاوتگەیە لە دەیەی ١٩٧٠ەکاندا و بە بەشداری کۆمپانیایەکی ڕۆمانی دروست کراوە و ئێستا دەتوانێت لە چوارچێوەی گۆڕانکارییە نوێکانی ناوچەدا، جارێکی تر ڕۆڵێکی گرنگ لە گواستنەوە و پرۆسەکردنی نەوتی عێراق بگێڕێت.

یەکێک لە خاڵە سەرنجڕاکێشەکان لە هەڵسەنگاندنی ئەم ڕێگایە، بەراوردکردنییەتی لەگەڵ ڕێگای پێشووی گواستنەوەی نەوت. بەگوێرەی وتەی یەکێک لە شۆفێرەکان، گەشتەکە لە عێراقەوە بۆ بانیاس نزیکەی ١٠ ڕۆژ دەخایەنێت. سەرەڕای درێژیی ڕێگاکە، هەندێک شۆفێر و چالاکی ناوخۆیی ئەم ڕێگایە بە ئاسایشتر و کەم‌کێشەتر لە ڕێگای پێشووتر دەزانن و پێیان وایە بەربەستەکان و گەندەڵیی کارگێڕی لەم ڕێگایە کەمترە.

بەڵام ئەم ڕێگایە سنوورداریی تایبەتی خۆی هەیە. شۆفێرەکان لە سووریا ئازادییەکی زۆریان نییە و بە نزیکەیی لە سەرتاسەری گەشتەکەدا لە ژێر چاودێری و هاوڕێیەتی هێزە ئەمنییەکان دان. لە ڕاستیدا، مۆدێلی نوێی گواستنەوەی نەوتی عێراق لە سووریا زیاتر لەوەی تۆڕێکی بازرگانیی ئازاد بێت، کۆریدۆرێکی ئەمنی‌کراو و دەوڵەتییە.

ئەم بارودۆخە نیشان دەدات کە بەردەوامبوونی ڕێگای گواستنەوە بە تانکەر تەنها پەیوەندی بە بابەتی ئابوورییەوە نییە، بەڵکو بە ثەباتی سیاسی و ئەمنیی سووریا و توانای دیمەشق بۆ دڵنیابوون لە ئاسایشی ئەم کۆریدۆرەش پەیوەستە.

جوڵەی تانکەرە عێراقییەکان بەرەو بانیاس لە ڕووی سیاسییەوەش گرنگییەکی تایبەتی هەیە. تەنها چەند مانگێک پێش ئێستا، وێنەکردنی هاوکارییەکی بەرفراوانی بەغدا لەگەڵ حکوومەتی گواستنەوەیی سووریا کارێکی دژوار بوو. ئەو هاوپەیمانییە سیاسییەی دەسەڵاتی لە عێراقدا بەدەستەوەیە، بەرامبەر بە ئاراستە سیاسی و ئایینییەکانی حکوومەتی نوێی سووریا گومانبار بوو. ئەحمەد شەرعیش هێشتا لە هەندێک ساختاری سیاسی و ئەمنیی عێراقدا بە پێشینەی جیهـادیی خۆی ناسراو بوو.

بەڵام قەیرانی وزە و جەنگی ناوچەیی حیسابەکانی بەغدای گۆڕیوە. عێراق کە ئابوورییەکی بەشداری زۆری لەسەر داهاتی نەوت هەیە، ناتوانێت لە بارودۆخێکدا کە ڕێگاکانی نەریتیی هەناردە و گواستنەوەی وزە تووشی تێکچوون بوون، هەڵبژاردە جێگرەوەکان پشتگوێ بخات. لەم ڕوانگەیەوە، هاوکاریی نەوتی لەگەڵ سووریا بەشێکە لە گۆڕانکارییەکی گەورەتر لە پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات؛ گۆڕانکارییەک کە فشاری ئەمریکاش و پشتگیرییەکەی لێی ڕۆڵی هەیە.

ڕێگای عێراق ـ سووریا هەروەها لەگەڵ ئەو پلانەی بە ناوی «چوار دەریا» ناسراوە و لە ناو بازنەکانی دانانی سیاسەتی ئەمریکادا باس لێوە کراوە، هاوئاهەنگە؛ چوارچێوەیەک کە ئامانجی دروستکردنی تۆڕێک لە ڕێگاکانی وزە و گواستنەوەی بازرگانییە لە نێوان کەنداوی فارس، دەریای کەزر، دەریای ناوەڕاست و دەریای ڕەش، لە ڕێگەی سووریا و تورکیا. لەم چوارچێوەیەدا، سووریا دەتوانێت لە وڵاتێکی تووشبووی جەنگەوە بگۆڕێت بۆ ئەڵقەیەکی گواستنەوە لە تۆڕی وزەی ناوچەکە.

بۆ دیمەشق، گرنگیی ئەم ڕێگایە تەنها بە داهاتی بەدەستهاتوو لە وەرگرتنی باجی تانکەرەکان سنووردار نابێت. حکوومەتی سووریا هەوڵ دەدات خۆی وەک ڕێگایەکی گواستنەوەیی ئاسایش و جێی متمانە لە ناوچەکەدا بناسێنێت. گواستنەوەی نەوتی عێراق بۆ بانیاس دەرفەتێکە بۆ سەلماندنی ئەم بانگەشەیە.

لە بارودۆخێکدا کە سووریا ڕووبەڕووی قەیرانی ئابووری، کەمیی سەرچاوە داراییەکان و پێویستیی فۆری بە نۆژەنکردنەوەی ژێرخانەکانە، داهاتی بەدەستهاتوو لە تێپەڕینی نەوت و کاڵا دەتوانێت یارمەتیدەر بێت بۆ بەهێزکردنی سەرچاوە داراییەکانی حکوومەت. لە لایەکی دیکەشەوە، دروستکردنی کۆریدۆرە بازرگانی و وزەییەکان دەتوانێت پێگەی ژێئۆپۆلیتیکیی سووریا بەرز بکاتەوە.

فشاری ئەمریکا بۆ سەر دیمەشق بۆ کەمکردنەوەی هاوردەکردنی نەوتی ڕووسیاش لەم چوارچێوەیەدا گرنگییەکی تایبەتی پەیدا دەکات. ئەگەر سووریا بتوانێت لە هەمان کاتدا هاوردەکردنی نەوتی ڕووسیا کەم بکاتەوە و ببێتە شوێنی کۆتایی یان ڕێگای گواستنەوەی نەوتی عێراق، پێکهاتەی وزەی ئەم وڵاتە بە هێواشی لە وابەستەییەکانی سەردەمی جەنگ دوور دەکەوێتەوە.

ئەم دۆخە نیشان دەدات کە بەردەوامبوونی گواستنەوەی نەوت بە تانکەر تەنها پەیوەندی بە کێشە ئابوورییەکانەوە نییە، بەڵکو بە جێگیری سیاسی و ئەمنیی سووریا و توانای دیمەشق بۆ دڵنیابوون لە پاراستنی ئەم کۆریدۆرەشەوە پەیوەستە.

جووڵەی تانکەرە نەوتە عێراقییەکان بەرەو بانیاس، لە ڕووی سیاسییەوەش گرنگییەکی تایبەتی هەیە. تەنها چەند مانگ لەمەوبەر، پێشبینیکردنی هاوکارییەکی بەرفراوانی بەغدا لەگەڵ حکوومەتی گواستنەوەیی سووریا زۆر دژوار بوو. هاوپەیمانی سیاسیی دەسەڵاتدار لە عێراق، بەرامبەر بە ڕوانگەی سیاسی و ئایینی حکوومەتی نوێی سووریا گومانبار بوو. ئەحمەد شەرعیش هێشتا لە هەندێک دامەزراوە سیاسی و ئەمنییەکانی عێراق، بەهۆی ڕابردووی جهادیی خۆیەوە ناسراو بوو.

بەڵام قەیرانی وزە و جەنگی ناوچەیی هەژمارەکانی بەغدای گۆڕیوە. عێراق کە ئابوورییەکی بەشداری زۆری پشتی بە داهاتی نەوتەوە بەستووە، ناتوانێت لەو بارودۆخەدا کە ڕێگاکانی باوەی هەناردەکردن و گواستنەوەی وزە تووشی تێکچوون بوون، هەڵبژاردە جێگرەوەکان پشتگوێ بخات. لەم ڕوانگەیەوە، هاوکاریی نەوتی لەگەڵ سووریا بەشێکە لە گۆڕانکارییەکی گەورەتر لە پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات؛ گۆڕانکارییەک کە فشار و پشتگیریی ئەمریکاش تێیدا ڕۆڵ دەبینێت.

ڕێگای عێراق ـ سووریا هەروەها لەگەڵ پرۆژەیەک بە ناوی «چوار دەریا» کە لە بازنەکانی سیاسەتدانانی ئەمریکا باسکراوە، هاوتەریبە؛ چوارچێوەیەک کە ئامانجی دروستکردنی تۆڕێک لە ڕێگاکانی وزە و گواستنەوەی بازرگانییە لەنێوان کەنداوە فارس، دەریای قەزوین، دەریای ناوەڕاست و دەریای ڕەش، لە ڕێگەی سووریا و تورکییەوە. لەم چوارچێوەیەدا، سووریا دەتوانێت لە وڵاتێکی تووشی جەنگەوە بگۆڕێت بۆ بەستەرێکی گواستنەوە لە تۆڕی وزەی ناوچەکە.

بۆ دیمەشق، گرنگیی ئەم ڕێگایە تەنها لەو داهاتەدا نییە کە لە وەرگرتنی باجی تانکەرەکان بەدەست دێت. حکوومەتی سووریا هەوڵ دەدات خۆی وەک ڕێگایەکی گواستنەوەی پارێزراو و جێی متمانە لە ناوچەکە بناسێنێت. گواستنەوەی نەوتی عێراق بۆ بانیاس دەرفەتێکە بۆ سەلماندنی ئەم بانگەشەیە.

لە بارودۆخێکدا کە سووریا تووشی قەیرانی ئابووری، کەمی سەرچاوە داراییەکان و پێویستییەکی خێرا بە نۆژەنکردنەوەی ژێرخانەکانە، داهاتی گواستنەوەی نەوت و کاڵا دەتوانێت یارمەتیدەری بەهێزکردنی سەرچاوە داراییەکانی حکوومەت بێت. لە لایەکی دیکەشەوە، دروستکردنی کۆریدۆرە بازرگانی و وزەییەکان دەتوانێت شوێن و پێگەی ژێئۆپۆلیتیکی سووریا بەرز بکاتەوە.

فشاری ئەمریکا لەسەر دیمەشق بۆ کەمکردنەوەی هاوردەکردنی نەوتی ڕووسیاش لەم چوارچێوەیەدا گرنگیی خۆی هەیە. ئەگەر سووریا بتوانێت لە هەمان کاتدا هاوردەکردنی نەوتی ڕووسیا کەم بکاتەوە و ببێتە مەبەست یان ڕێڕەوی گواستنەوەی نەوتی عێراق، پێکهاتەی وزەی ئەم وڵاتە بە هێواشی لە پەیوەندییەکانی سەردەمی جەنگ دوور دەکەوێتەوە.

پرسیاری سەرەکی ئەوەیە کە ئەگەر بۆری نەوتی کەرکووک ـ بانیاس نۆژەن بکرێتەوە و دووبارە چالاک بکرێت، ئایا گواستنەوەی نەوت بە تانکەر کۆتایی پێ دێت؟ لە ڕووی ئابوورییەوە، بە گومانەوە بۆری نەوت هەڵبژاردەیەکی کاراتر و هەرزانتر دەبێت و دەتوانێت بڕێکی زۆر گەورەتر لە نەوت بگوازێتەوە. بەڵام هەندێک چالاکی ناوخۆیی پێیان وایە تەنانەت دوای چالاککردنەوەی بۆری نەوتیش، تانکەرەکان بە کارەکانیانەوە بەردەوام دەبن. هۆکاری ئەم هەڵسەنگاندنە ئەوەیە کە گواستنەوەی جادەیی لە چالاکی و گونجاندن‌پذیرییەکی زیاتر بەهرەمەندە و دەتوانێت ئەو ناوچانەش بگرێتەوە کە دەستڕاگەیشتنی ڕاستەوخۆیان بە بۆری نەوت نییە.

جگە لەوەش، گۆڕانکارییە نوێیەکان لە پەیوەندییەکانی عێراق و تورکیەش گرنگییەکی تایبەتی هەیە. ڕێککەوتنی نوێی بەغدا و ئەنقەرە دەربارەی هەناردەکردنی نەوت دەتوانێت باکووری سووریا و ڕێگاکانی دەوروبەری بکاتە بەشێک لە تۆڕی فراوانتری هەناردەکردنی وزەی عێراق. بۆیە، ڕێگای تانکەری سووریا لەوانەیە لە چارەسەرێکی فۆری بۆ تێپەڕین لە قەیرانەوە بگۆڕێت بۆ بەشێک لە تۆڕێکی چەندڕێگایی هەناردەکردنی وزە.

بەڵام نابێت ئەم داهاتووە بە شتێکی دڵنیابوو دابنرێت. گواستنەوەی نەوت بە تانکەر بەراورد بە بۆری نەوت خەرجیی زیاتر هەیە و لە قەبارەی گەورەدا، لە ڕووی ئابوورییەوە دژوارتەرە. بەردەوامبوونی ئەم شێوازە تەنها لەو کاتەدا مانادار دەبێت کە سوودە ئەمنییەکان، گونجاندن‌پذیری و دەستگەیشتن بە بازاڕەکانی دەریای ناوەڕاست بتوانن خەرجییە بەرزترەکانی گواستنەوە قەرەبوو بکەنەوە.

ڕێگای نوێی نەوتی عێراق ـ سووریا لە خاڵی یەکبوونەوەی سێ هۆکاردا هەڵکەوتووە: پێویستیی فۆری عێراق بە ڕێگاکانی جێگرەوە بۆ هەناردەکردنی وزە، پێویستیی سووریا بە داهات و نۆژەنکردنەوەی ئابووری، و هەوڵی ئەمریکا بۆ دروستکردنی تۆڕێکی نوێی وزە و گواستنەوە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

بۆیە، گرنگیی ئەم ڕێگایە زۆر لەوە زیاترە کە تەنها بە ٥٠٠ تانکەری نەوت لە ڕۆژێکدا و داهاتی بەدەستهاتوو لەوانەوە پەیوەست بکرێت. ئەم کۆریدۆرە دەتوانێت نیشانەیەک بێت لە گۆڕانکاریی هێواش لە پێگەی سووریا لە ئابووریی ناوچەکەدا و هەروەها پەیوەندییەکانی بەغدا و دیمەشق لە پەیوەندییەکی زۆرتر ئەمنی و سیاسییەوە بەرەو هاوکاریی ئابووری ببات.

بەڵام داهاتووی ئەم ڕێگایە بە گۆڕاوێکی دیاریکەرەوە بە ناوی ئاسایش پەیوەستە.

ئەگەر سووریا بتوانێت ڕێگای عێراق بۆ دەریای ناوەڕاست بە ئاسایش بپارێزێت، هاوکاریی نێوان هەردوو وڵات دەتوانێت فراوانتر بێت و تەنانەت دوای نۆژەنکردنەوەی بۆری نەوتی کەرکووک ـ بانیاس، گواستنەوەی جادەیی وەک یەکێک لە پێکهاتەکانی تۆڕی هەناردەکردنی نەوتی عێراق بمێنێتەوە. بەڵام ئەگەر سووریا دووبارە بچێتە ناو قۆناغێکی نوێی ملمڵانێ و جەنگی ناوچەیی، بە تایبەتی لە پەیوەندی لەگەڵ گۆڕانکارییەکانی لوبنان یان جەبهەکانی دیکەی جەنگ، هەموو ئەم هەژمارکردنانە دەتوانێت بگۆڕێت.

لە کۆتاییدا، هەناردەکردنی نەوتی عێراق لە ڕێگەی سووریاوە نابێت تەنها وەک چارەسەرێکی کاتی بۆ تێپەڕین لە قەیرانی کەنەڵی هۆرمز سەیر بکرێت. ئەم ڕێگایە لە ئێستادا دەبێتە تاقیکردنەوەیەک بۆ توانای بەغدا و دیمەشق لە دروستکردنی کۆریدۆرێکی بەردەوامی بازرگانی و وزە؛ کۆریدۆرێک کە سەرکەوتن یان شکستی دەتوانێت کاریگەری لەسەر نەخشەی وزە و گواستنەوەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ساڵانی داهاتوودا هەبێت.