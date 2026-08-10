یەکەم کاروانی ئاوارەکانی سەرێکانی گەڕانەوە زێدی خۆیان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، پرۆسەی گەڕانەوەکە لەلایەن لیژنەی ئاوارەکانی سەرێکانی بە هەماهەنگی لەگەڵ مانگی سووری کوردی و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ بەڕێوەدەچێت، بە مەبەستی ڕێکخستنی کاروانەکە و دابینکردنی پێداویستییە سەرەتاییەکان بۆ گەڕاوەکان.

یەکەم کاروانی ئاوارەکان نزیکەی ٦٥٠ خێزان لەخۆ دەگرێت و لە سەدان پیاو، ئافرەت و منداڵ پێکهاتوون کە لەگەڵ کەلوپەلەکانیاندا بەو هیوایەی کۆتایی بە دۆسیەی ئاوارەیی بێت، ڕوویان لە شارەکەیان کردووەتەوە.

بەپێی زانیارییەکانی لیژنەی ئاوارەکان، قۆناغی یەکەمی ئەم پرۆسەیە ئاوارەکانی دەوروبەری باشوور و ڕۆژئاوای سەرێ کانی دەگرێتەوە کە زۆربەیان لە پێکهاتەی عەرەبن.

ئەمە لە کاتێکدایە ڕوژانی ڕابردوو، ئاوارەکانی سەرێ کانی لەبەردەم باڵەخانەی پارێزگای حەسەکە گردبوونەوە و داوای قەرەبووی داراییان کرد بۆ ئەو خانوو و موڵکانەی تووشی کاولکاری و تاڵانکاری بوون، هەروەها جەختیان لەوە کردەوە کە گەڕانەوەیان بەستراوەتەوە بە یەکلاکردنەوەی دۆسیەی قەرەبووکردنەوە و دابینکردنی زەمانەتی پێویست بۆ سەقامگیرییان.

دانیشتووانی سەرێکانی و دەوروبەری لە ساڵی ٢٠١٩ و دوای ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکەی تورکیا و گرووپە چەکدارە ننزیکەکانی ئەنقەرە، ڕووبەڕووی کۆچپێکردنی زۆرەملێ بوونەوە کە ژمارەیان بە زیاتر لە ١٤ هەزار خێزان نزیکەی ٨٥ هەزار کەسە.