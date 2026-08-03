٣ ئاب ٢٠٢٦ - ١٢:١٩

عەلی زەیدی لە ساڵیادی ژینۆساید شەنگالدا:

دەوڵەت وەک زامنی مافی هەموو ڕۆڵەکانی دەمێنێتەوە

دەوڵەت وەک زامنی مافی هەموو ڕۆڵەکانی دەمێنێتەوە

عه‌لی زه‌یدی، سه‌رۆک وه‌زیرانی عێراق له‌ ساڵیادی کۆمەڵکوژیی شه‌نگال رایگه‌یاند، دەوڵەت وەک زامنی مافەکانی هەموو ڕۆڵەکانی دەمێنێتەوە و بەردەوام دەبێت لە پاراستنی سەروەری عێراق.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عه‌لی فالح زه‌یدی له‌ په‌یامێکدا به‌ زمانی کوردی له‌ ساڵیادی هێرشی داعش بۆ سه‌ر شه‌نگال، رایگه‌یاند: "لە ساڵیادی ئەو ژینۆسایدەی کە ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش لە دژی گەلی ئێزیدیمان و هەموو پێکهاتەکانی دیکەی گەلەکەمان ئەنجامیدا، یەکێک لە قێزەونترین ئەو تاوانانە وەبیر دەهێنینەوە کە ویژدانی مرۆڤایەتی هەژاند".

ئاماژه‌ی به‌وه‌شکرد: "دووپاتی دەکەینەوە کە وەفا بۆ قوربانییەکان بە بەدیهێنانی دادپەروەری و ئاشکراکردنی چارەنووسی ڕفێندراوان و چاودێریکردنی ژنانی ڕزگاربوو و ئاوەدانکردنەوەی شەنگال و دەستەبەرکردنی گەڕانەوەی خۆبەخشانە و ئارام و پڕشکۆ بۆ ئاوارەکان دەبێت".

سه‌رۆک وه‌زیرانی عێراق له‌ راگه‌یه‌ندراوه‌که‌دا ده‌ڵێت: "ئەم یادە ئازاربەخشە هاوکاتە لەگەڵ یادی چلەی ئیمام حوسێن (سەلامی خوای لێ بێت) و ئەو بەهایانەی کە هەڵیانگرتوە لە ڕوبەڕوبونەوەی ستەم و سەرخستنی حەق و ئاشتی، هەروەها قوربانیدانی هێزە ئەمنییەکانمان بە هەموو پێکهاتەکانییەوە و بە پاڵپشتی برایان و دۆستان و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە بەدیهێنانی سەرکەوتن بەسەر داعشدا بەبیر دەهێنینەوە".

زەیدی ئه‌وه‌شی خسته‌ڕوو: "جەخت دەکەینەوە لەسەر ئەوەی کە دەوڵەت وەک زامنی مافەکانی هەمو ڕۆڵەکانی دەمێنێتەوە و بەردەوام دەبێت لە پاراستنی سەروەری عێراق و هێشتنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت و وشککردنی سەرچاوەکانی گەندەڵی و هەنگاونان بۆ چەسپاندنی ئاسایش، سەقامگیری، گەشەپێدان و دادپەروەری، بە شێوازێک کە شکۆی هەموو عێراقییەکان بپارێزێت و ڕێگر بێت لە دووبارەبوونەوەی تاوانی لەم شێوەیە لە داهاتوودا".

هێرشی داعش بۆ سەر شەنگال لە ۳ی ئابی ۲۰۱۴دا ڕوویدا و بووەهۆی کۆمەڵکوژی و ژینۆسایدکردنی کوردانی ئێزیدی بە دەستی رێکخراوی داعش ئەو پەلامارە وەکوو یەکێک لە دڕندەترین کارەساتە مرۆییەکانی سەدەی ۲۱ دەناسرێت کە تێیدا هەزاران مرۆڤی بێتاوان بوونە قوربانی.

News ID 227658

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