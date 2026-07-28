کۆبوونەوەی یەکێتی و پارتی دەبێتە هۆی کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی دەیەم

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئاری هەرسین، بەرپرسی لقی چواری پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی بە تۆڕی میدیایی رووداوی وت: گرنگیی کۆبوونەوەی لووتکەی نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان لەوەدایە کە دەبێتە دەرفەتێک بۆ لێکتێگەیشتن، دوای ماوەیەک لە دوورکەوتنەوەی نێوانیان. ئاری هەرسین گوتی، "ئەمە دەرفەتێکی باشە بۆ لێکتێگەیشتن و بڕیاری یەکلاییکەرەوە."

ئەو بەرپرسەی پارتی پێی وایە کە چەندین هۆکار لەپشت ئەم نزیکبوونەوەیەوە هەن، لەوانە دۆخی سیاسیی ناسەقامگیری رۆژهەڵاتی نێوەڕاست و هەستکردن بە بەرپرسیارێتیی حیزبە سیاسییەکان بەرامبەر بەرژەوەندییە باڵاکانی خەڵک و سەروەریی خاکی کوردستان. هەروەها ئاماژەی بە دەستپێشخەرییەکەی مەسعوود بارزانی کرد بۆ کۆکردنەوەی لایەنە سیاسییەکان و رۆڵی کەسایەتییەکانی وەک سەڵاحەدین بەهائەدین و محەممەدی حاجی مەحموود لە ئامادەسازی بۆ ئەم کۆبوونەوەیە.

ئاری هەرسین رەخنەی تووندی لە شێوازی دانوستاندن لە رێگەی تۆڕە کۆمەڵایەتییەکانەوە گرت و گوتی، "ناکرێت ئێمە و یەکێتی ئەقڵی خۆمان بدەینە دەست فەیسبووک و ئینستاگرام، نە گوێ لەو قسانە بگرین کە لەوێ دەکرێن و نە دانوستاندن لە رێگەی فەیسبووک و ئینستاگرامەوە لەگەڵ یەکتردا بکەین." ئەو پێی وایە کە دانوستاندنی راستەقینە ئەوەیە کە لایەنەکان "لەسەر مێزی گفتوگۆ دابنیشن، پشوویان درێژ بێت و گوێ لە یەکتری بگرن."

ئاری هەرسین جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە ناکۆکییەکانی نێوان پارتی و یەکێتی هەرگیز لە بەرژەوەندیی گەلی کورد و سەروەریی خاکی کوردستان گرنگتر نین. ئەو گوتی، "ئێمە پێش ئەوەی هەر شتێک بین، دەبێ کورد بین. هەر ناکۆکییەک لە نێوانماندا هەبووبێت، لە بەرژەوەندیی گەلی کورد و لە سەروەریی خاکی پیرۆزی کوردستان گرنگتر نییە."

ئاری هەرسین هیوای خواست کە نیازپاکی ببێتە هۆی سەرکەوتنی گفتوگۆکان و گوتی، "ئەمە دەستپێشخەرییەکی باشە، پشت بە خوا خێر و بەرەکەت بۆ کوردستان دێنێت و پەرلەمانی کوردستانیش کارا دەبێتەوە و بە زووترین کات کابینەی دەیەم پێکدەهێنرێت.