بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هاوپەیمانیی نێوان یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و جووڵانەوەی نەوەی نوێ، ئەگەرچی لەلایەن سەرکردەکانی هەردوو پارتەکەوە وەک مۆدێلێکی نوێ بۆ ڕێکخستنەوەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان ناسێنراوە، بەڵام شرۆڤەکاران پێیان وایە ئەم ڕێککەوتنە پێش ئەوەی پێکهاتەی نەریتیی دەسەڵات بشکێنێت، نیشاندەری بەردەوامیی هەمان ئەو میتۆدانەیە کە لە دوو دەیەی ڕابردوودا سیاسەتی کوردیی عێراقی لە نێوان دوو پارتی سەرەکیدا (پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانی) سنووردار کردووە.

سەرکردەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و جووڵانەوەی نەوەی نوێ لە دووی تەموزی ٢٠٢٦دا بە ڕاگەیاندنی هاوپەیمانییەکی سیاسیی، بەڵێنیان دا کە ئەم ڕێککەوتنە هاوسەنگیی دەسەڵات لە هەرێمی کوردستانی عێراق دەگۆڕێت. بافڵ تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتیی نیشتمانی، و شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ، ئەم هاوپەیمانییەیان وەک مۆدێلێکی نوێ بۆ کارسازیکردنی سیاسی لە هەرێم ناساند. سەرەڕای ئەمەش، چاودێرانی سیاسی بڕوایان وایە ئەم ڕێککەوتنە پێش ئەوەی وەرچەرخانێکی بنەڕەتی بێت، نیشانەیەک لە سنووردارییە پێکهاتەیییەکانی سیاسەتی کوردیی عێراقە؛ لەو شوێنەی کە لە دوو دەیەی ڕابردوودا پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانی بە دابەشکردنی دەسەڵات، ڕاکێشانی ڕەوتە بچووکترەکان و کۆنتڕۆڵکردنی دامەزراوە سەرەکییەکان، سەقفێکی دیاریکراویان بۆ گەشەی ڕەوتە دژبەرەکان دروست کردووە. هاوپەیمانییە نوێیەکە نیشانی دەدات ئەگەرچیش سیستەمی نەریتیی دووپارتی لە ساڵانی دواییدا بەرەوڕووی قەیران بووەتەوە، بەڵام ئامرازە سەرەکییەکانی پاراستنی دەسەڵات بە هەمان شێوە بەپێوە ماونەتەوە.

هەوڵی یەکێتیی نیشتمانی بۆ گەڕانەوە بۆ هاوسەنگی لەگەڵ پارتی

بۆ یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کە پێگە و جەماوەری سەرەکی لە سلێمانییە، ئاوێتەبوون لەگەڵ جووڵانەوەی نەوەی نوێ هەنگاوێکی ستراتیژییە بۆ بونیادنانەوەی پێگەی ئەم پارتە لە بەرامبەر پارتی دیموکراتی کوردستاندا. ڕەخنەگرانی پارتی بڕوایان وایە مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و جێگری سەرۆکی ئەم پارتە، دوای هەڵبژاردنەکانی ۲۰۱۸ توانیویەتی دەسەڵاتە ئیداری، دارایی و ئەمنییەکانی حکومەتی هەرێم زیاتر لە جاران لە نوسینگەی سەرۆکوەزیراندا کۆ بکاتەوە. پارتی بە کەڵک وەرگرتن لە ناکۆکییە ناوخۆییەکانی یەکێتی دوای کۆچی دوایی جەلال تاڵەبانی (سەرۆکی کاریزماتیکی ئەم پارتە)، هەژموونی خۆی لە دامەزراوەکانی هەرێمدا زیاد کرد و پێگەی خۆی وەک گەورەترین پارتی پەرلەمان کردە بنەمایەک بۆ کۆنتڕۆڵکردنی دەسەڵاتی جێبەجێکردن. بەڵام هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی هەرێمی کوردستان لە تشرینی اولی ۲۰۲۴دا ئەم هاوسەنگییەی دووبارە ڕووبەڕووی ئاڵنگاری کردەوە. ئەم هەڵبژاردنە کە دوای مانگەکان لە ناکۆکیی نێوان پارتی و یەکێتی دەربارەی پێکهاتەی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بەڕێوە چوو، بۆ یەکەم جار لە ژێر چاودێریی کۆمیسیۆنی سەربەخۆی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق ئەنجام درا.

لە کۆتایی ئەم هەڵبژاردنانەدا، پارتی بە دەستبهێنانی زۆرترین کورسییەکان، ئەنجامەکەی بە پشتڕاستکردنەوەی پێگەی خۆی وەک پارتی سەرەکیی دەسەڵاتدار زانی؛ بەڵام دانوستانەکانی پێکهێنانی حکومەتی نوێی هەرێم بەهۆی ناکۆکیی هەردوو پارتەکە لەسەر پۆستە کلیلەکان پەکی کەوت. ئەم بەستەڵەکە بووە هۆی ئەوەی توانای دانوستاندنی هەرێمی کوردستان لە بەغداش دابەزێت، چونکە ناکۆکیی نێوان دوو پارتە سەرەکییەکە، زەمینەی زیاتری بۆ دەستێوەردانی پارتییەکانی عێراق لە ئەرک و کاروباری ناوخۆیی هەرێمدا ڕەخساند.

هاوپەیمانیی ۳۸ کورسی لە بەرامبەر ۳۹ کورسیی پارتی

بە ڕێککەوتنی فەرمیی یەکێتیی نیشتمانی و جووڵانەوەی نەوەی نوێ، هەردوو پارتەکە کۆی گشتی ۳۸ کورسیی پەرلەمانی هەرێمیان لە بەردەستدایە و تەنها یەک کورسی لە فرانیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان (کە ۳۹ کورسی هەیە) کەمترە. گرنگیی ئەم هاوپەیمانییە تەنها بە ژمارەی کورسییەکان سنووردار نابێت، بەڵکو پێکهاتەی جوگرافیایی دەنگەکانیش هاوسەنگییەکی نوێی دروست کردووە. لە پارێزگای دهۆک، کە پێگەی نەریتیی پارتییە، ئەم پارتە نزیکەی ۴۰۲ هزار دەنگی بەدەست هێنا، لە کاتێکدا کۆی دەنگەکانی یەکێتی و نەوەی نوێ نزیکەی ۷۵ هزار دەنگ بوو؛ کەواتە پارتی بەردەوام سەرکەوتنی قاچغی لەم ناوچەیەدا هەیە. بەڵام لە پارێزگای سلێمانی، هاوپەیمانییە نوێیەکە نزیکەی ۴۰۰ هزار دەنگی دەستکەوت، لە کاتێکدا پارتی کەمتر لە ۵۸ هزار دەنگی هێنا.

بە ئەم شێوەیە، هاوپەیمانیی یەکێتی و نەوەی نوێ توانیویەتی کەلەێنە جوگرافیاییەکەی نێوان دوو جەمسەرە سەرەکییەکەی دەسەڵات کەم بکاتەوە و ڕکابەرییەکە بگوازێتەوە بۆ پارێزگای هەولێر؛ ناوچەیەک کە پارتی تێیدا بە جیاوازیی نزیکەی ۱۳۰ هزار دەنگ لەم دوو پارتە پێشەنگە، بەڵام ئەم جیاوازییە لە بەراورد لەگەڵ کۆی ۱.۸ ملیۆن دەنگی دراو، ئەستەم و مەحاڵ بە نظر نایەت بۆ پڕکردنەوە.

جووڵانەوەی نەوەی نوێ؛ لە ئۆپۆزسیۆنەوە بۆ هاوبەشی دەسەڵات

لە بەرامبەردا، بۆ جووڵانەوەی نەوەی نوێ، ئەم ڕێککەوتنە لەگەڵ مەترسییە سیاسییە بەرچاوەکاندا هاوڕێیە. ئەم پارتەی کە خۆی وەک ڕەوتی دژبەری پێکهاتەی نەریتیی دەسەڵات دەناساند، ئێستا چووەتە ناو هاوکاری لەگەڵ یەکێک لە دوو پارتە سەرەکییە دەسەڵاتدارەکە. هەردوو پارتەکە لە ڕێککەوتنەکەیاندا بەڵێنی جێبەجێکردنی بەرنامەیەکی ئابوورییان داوە کە بڕبڕەی پشتی داواکارییە کۆمەڵایەتییەکانە؛ لەوانەش دابەشکردنی مووچەی پاشەکەوتکراوی فەرمانبەران، پێدانی وامی هاوسەرگیری بۆ گەنجان، ڕەخساندنی دەرفەتی کار بۆ دەرچووانی زانکۆکان و پەسەندکردنی یاسای بودجەی هەرێم؛ یاسایەک کە پەرلەمانی کوردستان لە ساڵی ۲۰۱۳ەوە تا ئێستا سەرکەوتوو نەبووە لە پەسەندکردنیدا.

بەڵام ئەم ڕێککەوتنە لە بارودۆخێکدا شێوەی گرت کە شاسوار عەبدولواحید پێشتر لەگەڵ گوشارە سیاسی و دادوەرییەکان ڕووبەڕوو ببووەوە. ئەو لە ئابی ۲۰۲۵دا لەلایەن هێزە ئەمنییەکانی سەر بە یەکێتی لە سلێمانی دەستگیر کرا و دوای چەند مانگێک بە کەفالەت ئازاد کرا. عەبدولواحید ڕۆژێک دوای ئازادبوونی، داوای یەکگرتنی ڕەوتەکانی دەرەوەی پارتی دیموکراتی کرد بۆ پێکهێنانی حکومەتی نوێی هەرێم؛ پێشنیارێک کە بافڵ تاڵەبانی دەستبەجێ پێشوازیی لێ کرد.

ڕکابەرەکانی پارتی و هەندێک لە ڕەخنەگران بڕوایان وایە ئازادکردنی عەبدولواحید بەشێک بووە لە مامەڵەیەکی سیاسی. چ ئەم ڕێککەوتنە ئەرنجامی گوشار بووبێت یان بەرهەمی هاوکێشە سیاسییە هاوبەشەکان، ئەم دۆسیەیە نیشانی دەدات کە پارتە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان بەردەوام لە ئامرازە ئەمنی و دادوەرییەکان بۆ بەڕێوەبردنی ڕکابەریی سیاسی کەڵک وەردەگرن. بۆ عەبدولواحید، ئەم هاوپەیمانییە دەستگەیشتنی دەستبەجێ بۆ دەسەڵاتی سیاسی دروست دەکات، بەڵام ڕەنگە بەشێک لە بڕوا و سەنگە دژە-دەسەڵاتەکەی لە لایەن گرنگیدەرانی بڕوخێنێت.

سەقفی مێژووییی ئۆپۆزسیۆن لە هەرێمی کوردستان

ئەزموونی جووڵانەوەی نەوەی نوێ شباهەتێکی زۆری لەگەڵ چارەنووسی بزووتنەوەی گۆڕان هەیە؛ ئەو ڕەوتەی کە دوای ساڵی ۲۰۰۹ وەک گرنگترین ئاڵنگاریی چاکسازیخوازانە دژی پارتی و یەکێتی سەری هەڵدا. گۆڕان لە هەڵبژاردنەکانی ۲۰۱۳دا بە دەستبهێنانی ۲۴ کورسی، تەنانەت لە یەکێتیش پێش کەوت و بووە دووەم هێزی گەورەی پەرلەمانی هەرێم. بەڵام دوای ئاوێتەبوون لە حکومەتی هاوپەیمانی بە ڕابەرایەتیی پارتی لە ساڵی ۲۰۱۵دا، نەیتوانی چاکسازیی جددی لە بوارەکانی دژایەتیکردنی گەندەڵی یان کەمکردنەوەی کۆنتڕۆڵی حزبی بەسەر هێزە ئەمنییەکاندا دروست بکات. لە ئاقاردا، بەشێک لە لایەنگرە ناڕازییەکان لەم پارتە دوور کەوتنەوە و جووڵانەوەی نەوەی نوێ توانی لە هەڵبژاردنەکانی ۲۰۱۸دا ئاڵنگاریی پێگەی گۆڕان بکات.

ئەم پڕۆسەیە نیشانی دەدات کە کێشەی سەرەکیی ئۆپۆزسیۆنی کوردی لە عێراقدا تەنها کەمیی پشتیوانیی جەماوەری نیست، بەڵکو نەبوونی دەستگەیشتنە بۆ سەرچاوەکانی دەسەڵات. پارتە دژبەرەکان، لە جووڵانەوەی نەوەی نوێوە تا پارتە ئیسلامییەکان و پاشماوەکانی گۆڕان، نزیکەی سێیەکی کورسییەکانی پەرلەمانیان لە بەردەستدایە، بەڵام فاقدی سەرچاوەی وەک داهاتەکانی نەوت، تۆڕە داراییە حکومییەکان و هێزە چەکدارە سەربەخۆکانن. لەبەر ئەم هۆکارە، زۆربەی ڕەوتە دژبەرەکان دوای گەشەی سەرەتایی، لە کۆتاییدا یان لە ناو پێکهاتەی دەسەڵاتدا ئاوێتە بوون، یان لەگەڵ سنوورداریی جددیدا ڕووبەڕوو بوونەتەوە بۆ ئەوەی ببنە جێگرەوەیەکی ڕاستەقینە بۆ دوو پارتە سەرەکییەکە.

لە کۆتاییدا، هاوپەیمانیی یەکێتیی نیشتمانی و جووڵانەوەی نەوەی نوێ دەتوانێت هاوکێشەی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان بگۆڕێت، بەڵام ئەزموونی دوو دەیەی ڕابردوو نیشانی دەدات کە گۆڕینی هاوسەنگیی نێوان پارتە دەسەڵاتدارەکان مەرج نیست بە مانای گۆڕینی پێکهاتەی دەسەڵات بێت. ئەم ڕێککەوتنە پێش ئەوەی کۆتایی سیستەمی دووپارتی بێت، ڕەنگە قۆناغێکی نوێ بێت لە ڕکابەری لە ناو هەمان سیستەمدا.

ئامواج میدیا