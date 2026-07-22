ئۆزگور ئۆزەل وتاری ماڵئاوایی پێشکەش کرد: نابمە دارە دەستی ئیدارەی ئەردۆغان

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئۆزگور ئۆزەل، لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنی پەرلەمانیی ئەم پارتەدا کە بە ئامادەبوونی ۸۰ نوێنەری پەرلەمان بەڕێوە چوو، وتاری ماڵئاوایی خۆی لەم پارتە پێشکەش کرد.

ئەو لە دەستپێکی قسەکانیدا گوتی: «ئەمڕۆ بە پەژارەی وادەیەک کە کاتی هاتووە، لە پشتی ئەم سەکۆیەوە وەستاوم. هەموومان لە ڕێڕەوێکی مێژووییداین.»

ئۆزەل بە ئاماژەدان بە پرۆسەی گۆڕانکاریی سەرکردایەتی لە پارتی گەلی کۆماردا گوتی: کاتێک باسی گۆڕانکاری لە پارتەکەدا کرا، زۆر کەس بڕوایان وابوو بەم پێكهاتەیەی ئێستاوە ئەگەری وەرچەرخان نییە و تەنانەت سازدانی کێبڕکێیەکی ڕاستەقینەشیان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی پارتەکە بە مەحاڵ دەزانی.

ناوبراو زیادی کرد: «لەو کۆنگرەیەدا بۆ یەکەم جار لە مێژووی پارتەکەدا، سکرتێری گشتی لە ڕێگەی کێبڕکێیەکی هەڵبژاردنەوە گۆڕدرا. هەموومان ڕۆڵەی هەر ئەم پارتە بووین و لە دەرەوە نەهاتبووین. ئێمە چەرخی ئەو سیستمەی ئێستامان لە جووڵەی هەمیشەییی خۆی دەرکرد.»

ئۆزەل بە دەربڕینی ئەوەی کە دوای کۆنگرە تەنیا چوار مانگ دەرفەت تا هەڵبژاردنی ناوچەیی مابووەوە، گوتی دەرئەنجامی ئەو هەڵبژاردنە دەریخست کە گۆڕانکاری لە پارتەکەدا توانیویەتی متمانەی خەڵک بەدەست بهێنێتەوە: «دوای ۴۷ ساڵ، هەروەک بەڵێنمان دابوو، پارتی گەلی کۆمار بووە گەورەترین پارتی وڵات و پارتی گەشەپێدان و دادپەروەری بۆ یەکەم جار تامی شکستی چەشت.»

ئۆزەل بە ڕەخنەگرتن لە حکومەتی تورکیا گوتی دوای سەرکەوتنی CHP لە هەڵبژاردنی ناوچەییدا، گوشارەکان بۆ سەر شارەوانییەکانی ئەم پارتە دەستیان پێکرد: «ڕەجەب تەیب ئەردۆغان خۆی ڕاستەوخۆ پرۆسەی لادانی کاندیدەکان، لاوازکردنی پێکهاتەی پارتەکە و لادانی سەرکردایەتییەکەی دەست پێکرد. کاندیدی سەرۆککۆماری ئێمەیان دەستبەسەر کرد، شارەدارەکان، ئەندامانی ئەنجومەنەکان و بەڕێوەبەرانی شارەوانییەکانیان خستە بەندیخانەوە و بە دامەزراندنی قەیوم بۆ شارەوانیی ئەسێنیورت، کلیلداوی ئەم پرۆسەیەیان لێ دا.»

ئەو جەختی کردەوە کە بە هەبوونی متمانە بە سەربەخۆیی دەزگای دادوەری، ئەوەی بەرامبەر هاوپارتەکانی ڕووی داوە بە «پەڕاو دروستکردن و ناوزڕاندن»ی دەزانێت و زیادی کرد: «من هەرگیز کەسێک نیم هاوڕێکانم بەتەنیا جێ بهێڵم یان بۆ پاراستنی پێگەی خۆم لێیان دوور بکەومەوە.»

ئۆزەل لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا بانگەشەی ئەوەی کرد کە هەندێک ناوەند لێیان داوا کردووە لە ئەکرەم ئیمامئۆغڵو دوور بکەوێتەوە: «پێیان گوتم لە ئەنقەرە سیاسەت بکه، لە پاسی پارتەکە بێ بەش ببە و ئەکرەم جێ بهێڵە. گوتیان دەزگای دادوەریی سەر بە پارتی گەشەپێدان و دادپەروەری لە کۆڵمان دەکاتەوە؛ تۆش بمێنەرەوە و تا ۳۰ ساڵی دیکە سەرۆکایەتیی پارتەکە بپارێزە. ئەوان پێشنیاریان پێ کردم بێمە کەرەستەی ئەم پڕۆژەیە، بەڵام هەرگیز کارێکی وەها ناکەم.»

ئۆزەل بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی ئەمڕۆ کاتی بڕیاردان هاتووە، گوتی: «ئەمڕۆ ڕێک لە سەرڕێڕەوێکی مێژووییداین. یا دەبێت وەک ئەندامێکی ڕاستەقینەی پارتی گەلی کۆمار ڕەفتار بکەین، یاخود بەپێی ئەو فەرمانانەی لە کۆشکی سەرۆککۆمارییەوە دێن بێدەنگی هەڵبژێرین. ڕێگەی سێیەم بوونی نییە.»

ئەو درێژەی پێ دا: «ئەو هەستەی ئەمڕۆ لە کۆمەڵگەدا دروست بووە، هەستی جووڵەیە بەرەو دەسەڵات. ئێمە لە ڕێگەیەکدا هەنگاو دەنێین کە ڕێگە ڕاستەکەی لێ لەگەڵ خەڵکدا دۆزیوەتەوە.»

سەرۆکی هەڵبژێردراوی CHP بە ئاماژەدان بە گوشارە سیاسی و دادوەرییەکان بۆ سەر نەیاران گوتی: «ئێمە هەوڵدان بۆ ئەندازیاریکردنی سیاسەت لە ڕێگەی دەزگای دادوەری و کەشوهەوای ترس و بێدەنگی لە پشت سەر دەنێین و بەرامبەر ئەنجامدهەرانی دەستەوئیخە دەبینەوە.»

ناوبراو جەختی کردەوە: «ئەمە جیاوبوونەوە یان پاشەکشە نییە، بەڵکو هەنگاوێکە بۆ بەردەوامبوونی بەهێزتری ڕێگەی گەیشتن بە دەسەڵات. هیچ پارتێکی سیاسی لە خەڵک باڵاتر نییە و هیچ پێگەیەک لە دیمۆکراسی گرنگتر نییە.»

ئۆزەل لە کۆتایی قسەکانیدا دامەزراندنی پێکهاتەی نوێی پارتەکەی لە پەرلەماندا ڕاگەیاند و گوتی: «پارتە نوێیەکەمان بەو نوێنەرانەی خەڵک دەنگی پێ داون و دەسەڵاتی خۆیانیان پێ سپاردوون، بنچینە دادەنێین. بەم پێکهاتە نوێیە، بە جیاوازییەکی زۆرەوە، دەبینە گەورەترین فراکسیۆنی ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەماندا.»

ئەو لە کۆتاییدا زیادی کرد: «ئەمڕۆ ماڵئاوایی لە سەکۆی فراکسیۆنی CHP دەکەم، بەڵام لە پێگەی گەورەترین پارتی ئۆپۆزسیۆن لە پەرلەماندا ماڵئاوایی ناکەین. هەر لە ئەمڕۆوە، ڕۆژژمێر بۆ گەیشتن بە سەکۆی پارتی دەسەڵاتدار دەست پێدەکەین.»