جێبەجیکردنی ڕێککەوتنە ئابوورییەکان ئەولەویەتی هاوبەشی ئێران و عێراقە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمڕۆ پێنجشەممە (۲۳ـی تەممووزی ۲۰۲۶)، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق و مەسعوود پزیشکیان، سەرۆککۆماری ئێران لە تاران کۆ بوونەوە.

یەکێک لە تەوەرە سەرەکییەکانی کۆبوونەوەکە ئابووری و وەبەرهێنان بوو و هەردوولا باسیان لە داڕشتنی میکانیزمێک کرد بۆ کاراکردنی "لیژنەی هاوبەشی ئابووریی عێراق-ئێران" و رەخساندنی دەرفەتی وەبەرهێنانی نوێ. لەمبارەوە سەرۆک کۆماری ئێران جەختی لە جێبەجێکردنی ڕێککەوتنە ئابوورییەکانی نێوان هەردوو وڵات کردەوە.

هەروەها لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکوەزیرانی عێراق جەختی کردەوە: "ئاسایشمان هاوبەشە و رێگە نادەین خاکەکەمان ببێتە سەرچاوەی هەڕەشە بۆ سەر ئێران."

عەلی فالح زەیدی هەروەها رایگەیاند کە پێوەندییەکانی نێوان بەغدا و تاران بەهۆی هاوبەشییەکانی ئایین، شارستانییەت، جوگرافیا و کولتوورەوە قووڵ و ستراتیژین.

لایخۆیەوە سەرۆککۆماری ئێران سوپاسی گەلی عێراقی کرد بۆ بەشداریکردنیان لە مەراسیمی بەڕێکردنی تەرمی ئایەتۆڵڵا خامنەیی.

پزیشکیان ئاماژەی بەوە کرد کە سەقامگیریی ئەمنی مەرجی سەرەکییە بۆ گەشەپێدانی ئابووری و سەرکەوتنی پڕۆژە هاوبەشەکانی نێوان هەردوو وڵات.