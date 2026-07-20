مەسروور بارزانی داوای ڕاگرتنی هێرشەکانی سەر هەرێمی کوردستان دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەسروور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە رێوڕەسمێکی تایبەتدا پرۆژەی ئاوی باڵندا - بارزانی پەیامێکی ئاراستەی پارتە سیاسییەکان کرد بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێ.

لە بەشێکی قسەکانیدا، مەسروور بارزانی باسی لە گرژییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست کرد و هیوای خواست هەرێمی کوردستان بەشێک نەبێت لەو شەڕانە. جەختیشی کردەوە، هەرێمی کوردستان هەڕەشە نییە بۆ سەر هیچ لایەنێک، بۆیە نابێت بەبێ بیانوو بکرێتە ئامانج.

سەبارەت بە پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان دووپاتی کردەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پشتیوانی لە حکوومەتی عێراق بە سەرۆکایەتیی عەلی زەیدی دەکات. داواشی کرد بەغدا بەبێ جیاوازی دەستوور جێبەجێ بکات و مافەکانی خەڵکی کوردستان بدات، بۆ ئەوەی وڵات بەرەو ئارامیی زیاتر هەنگاو بنێت.

لەبارەی رووبەرووبوونەوەی گەندەڵکاران لە عێراق، مەسروور بارزانی گوتی "ئەم هەڵمەتەی جەنابی سەرۆكوەزیران لەم دواییانە بۆ بنبڕكردن و رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی دەستی پێکردووە، دەستخۆشی لێ دەكەین و حكوومەتی هەرێم بەشێكی سەرەكی بووە لە پشتیوانیكردن و پاڵپشتیكردن و یارمەتیدانی سەرۆكوەزیران بۆ جێبەجێكردنی ئەم ئەركە قورسە و هیوادارم تێیدا سەركەوتوو بێت".

مەسروور بارزانی دڵگرانیی خۆی لە کارانەکردنەوەی پەرلەمان و پێکنەهێنانی حکوومەتی نوێ نیشان دا. سەرۆکوەزیران داوای لە حزبەکان کرد رێز لە خواستی خەڵک بگرن و بە زووترین کات بچنە پەرلەمان. دووپاتیشی کردەوە، پارتی دیموکراتی کوردستان رێزی لە دەنگی خەڵک گرتووە و ئامادەیە، بۆیە داوای کرد لایەنەکانی دیکەش بەرژەوەندیی گشتی بخەنە سەرووی بەرژەوەندیی کەسییەوە و رێگە نەدەن پەرلەمان ببێتە بارمتە.