پێویستە حکوومەتی فدراڵی عێراق هەوڵ بدات ئاگری شەڕ لە هەرێمی کوردستان و عێراق دووربخاتەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مەکتەبى سیاسیى کۆمەڵی دادگهری کوردستان کۆ بووهوه و له ڕاگهیهندراوێکدا باسی لهوهکردوه، "پرسی زنجیرە قەیرانەکانی هەرێمی کوردستان لە دواکەوتنی مووچە، گرانبوونی سووتەمەنی و تەنگپێهەڵچنینی هاوڵاتیان لەلایەن حکوومەتی ماوەبەسەرچووەوە باسوخواسی لەبارەوە کرا و بەرپرسیارێتی ئەو دۆخە بەردەوامە چەند ساڵییە خرایە ئەستۆی پارتی و یەکێتی کە نەیانتوانیوە حکومڕانییەکی باش بۆ هەرێمی کوردستان بەدی بهێنن".
ئاماژهی بهوهشکردووه، "ئەوەی دەگوزەرێت شەڕی پاوانخوازی و دەستبەسەرداگرتنی سامانی ناوچەکەیە، سەرەڕای ئەوەش جەخت دهکهینهوه کە جەنگ و لێکەوتەکانی ناوچەکە ڕووبەڕووی حاڵەتێکی نەخوازراو دەکاتەوە و زەرەرمەندی یەکەمیش هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەبێت، بۆیە هیوا خوازە هەر چی زووترە کۆتایی پێ بێت.
کۆمەڵی دادگهریی کوردستان له راگهیهندراوهکهدا دهڵێت، بەشێک لە شەڕ و ئاڵۆزییەکە نییە و سەربەخۆیی خۆی دەپارێزێت، کۆمەڵی دادگەریی کوردستان هیوا خوازە لایەنە بەشەڕهاتووەکانیش ئەو هەڵوێستە لەبەرچاو بگرن و بەتەنگ ئاشتی و سەقامگیری نێوخۆیی و ناوچەکەوە بن و پڕیشکی ئاگری شەڕەکە بەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان نەکەوێت.
ئهوهش خراوهتهڕوو، هاوڵاتیانی ههرێمی کوردستان ناڕەحەتی و ئازاری زۆری شەڕ و ململانێکانیان چەشتووە و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و حکوومەتی فدراڵی عێراقیش بەرپرسیارێتی ئەوەیان لەسەرشانە هەوڵی ئەوەبدەن ئاگری شەڕ لە هەرێمی کوردستان و عێراق دووربخەنەوە.
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