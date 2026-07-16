تێکچوونی شیرازەی خێزان لە سایەی تەنگژەی ئابووریدا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، حوسێن ڕەسووڵی لە کۆبوونەوەیەکی ڕۆژنامەوانیدا لەگەڵ میدیاکاران بە بۆنەی هەفتەی گەشەپێدانی کۆمەڵایەتییەوە ڕایگەیاند: ڕێکخراوی پاراستنی کۆمەڵایەتی کە چالاکییەکانی خۆی بە ١٥ ئەرک دەست پێکردبوو، ئەمڕۆ دوای ٤٦ ساڵ بووەتە دامەزراوەیەک کە خاوەنی نزیکەی ١٧٠ ئەرکی تایبەتمەندە لە بوارەکانی تەندروستیی کۆمەڵایەتی، شیاندنەوەی کەمئەندامان، ڕەخساندنی هەلی کار، پێشگیریکردن، فریاکەوتنی کۆمەڵایەتی، بەشداریی خەڵک و پشتیوانیکردنی توێژە زیانپێکەوتووەکان، و ستراتیژیی کارکردنیشی لە پشتیوانییەکی سەرەتاییەوە گۆڕاوە بۆ بەهێزکردن، پێشگیریکردن و بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە.

ناوبراو بە ئاماژەکردن بەوەی کە سیاسەتە نوێیەکانی ڕێکخراوەکە لەسەر بنەمای پێشگیریکردن لە کێشەکان پێش ڕوودانی قەیرانەکان داڕێژراون، گوتی: جێبەجێکردنی بەرنامەکانی پشکنینی چاو و بیستن، ڕاوێژکاریی بۆماوەیی، فێرکردنی کارامەییەکانی ژیان، دەستێوەردانی کۆمەڵایەتی و پەرەپێدانی خزمەتگوزارییەکانی ڕاوێژکاری بە ئامانجی کەمکردنەوەی زیانە تاکەکەسی، خێزانی و کۆمەڵایەتییەکان لە کارنامەی سەرەکیماندایە.

بەڕێوەبەری گشتیی پاراستنی کۆمەڵایەتیی کوردستان سەبارەت بە دۆخی کێشە کۆمەڵایەتییەکان لە پارێزگاکەدا گوتی: ئەگەرچی کوردستان بە بەراورد بە زۆرێک لە پارێزگاکان هێشتا لە بارودۆخێکی گونجاوتردایە، بەڵام گوشارە ئابوورییەکان، کەمبوونەوەی بەرگەی خێزانەکان، گۆڕانی شێوازی ژیان و کێشە کۆمەڵایەتییەکان بوونەتە هۆی ئەوەی ڕێژەی زیانە کۆمەڵایەتییەکان لە پارێزگاکەدا ڕوو لە زیادبوون بکات.

ئەوەشی خستەڕوو کە زۆربەی دەستێوەردانەکانی فریاکەوتنی کۆمەڵایەتیی پارێزگاکە لە ساڵی ڕابردوودا پەیوەست بوون بە ناکۆکیی خێزانی، پێشێلکردنی ماف و ئازاردانی منداڵان، ژن یان پیاوئازاردان، هەوڵی خۆکوشتن، کچان و ژنانی لەبەرەم مەترسیی زیان، ڕاکردن لە ماڵ، جیابوونەوەی هاوسەران و سەرپەرشتیی خراپ؛ ئەم بابەتانەش نیشان دەدەن کە دامەزراوەی خێزان زیاتر لە هەر کاتێکی تر پێویستی بە پشتیوانیی تایبەتمەند و کۆمەڵایەتی هەیە.

ڕەسووڵی بە ئاماژەکردن بە چالاکیی هێڵی ١٢٣ی فریاکەوتنی کۆمەڵایەتی گوتی: لە ساڵی ڕابردوودا هەزاران پەیوەندی و دەستێوەردانی پسپۆڕانە لە ڕێگەی فریاکەوتنی کۆمەڵایەتییەوە ئەنجام دراون و کارناسانی ئەم بوارە بە شێوەی شەو و ڕۆژ لە بوارەکانی دەستێوەردان لە قەیرانەکان، پاراستنی منداڵان، ژنانی زیانپێکەوتوو و خێزانەکانی لەبەرەم مەترسیدا، خزمەتگوزارییان پێشکەش کردووە.

ئامادەبوونی ماددە هۆشبەرەکانی وەک یەکێک لە گرنگترین تەحەددییە کۆمەڵایەتییەکانی پارێزگاکە ناوبرد و ڕایگەیاند: لە ئێستادا ٢٢ سەنتەری چارەسەرکردن و کەمکردنەوەی زیانەکانی ئاڵوودەبوون لە کوردستاندا چالاکن و ساڵی ڕابردوو ٥٢٨ کەس لە خزمەتگوزارییەکانی ئەم سەنتەرانە سوودمەند بوون، بەڵام بەرزبوونەوەی مەیلی بەکارهێنانی ماددە هۆشبەرەکان هێشتا جێگەی نیگەرانییە و ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم کێشەیەش تەنها ئەرکی پاراستنی کۆمەڵایەتی نییە، بەڵکوو پێویستی بە هاوکاریی دەزگا جێبەجێکارەکان، ناوەندە کلتوورییەکان، میدیاکان و خێزانەکان هەیە.

بەڕێوەبەری گشتیی پاراستنی کۆمەڵایەتیی کوردستان بە جەختکردنەوە لەسەر ئەوەی کە پێشگیریکردن لە زیانە کۆمەڵایەتییەکان بەرپرسیارێتییەکی گشتییە، گوتی: زیاتر لە ٢٠ دامەزراوە ئەندامی ئەنجومەنی هەماهەنگیی بەرەنگاربوونەوەی ماددە هۆشبەرەکانن و هەرکامەیان بەرپرسیارێتییەکی دیاریکراویان هەیە؛ چونکە ڕەگی زۆربەی زیانەکان لە کێشە ئابوورییەکان، بێکاری، هەژاری، کەمبوونەوەی دڵخۆشیی کۆمەڵایەتی و ئاسانیی دەستڕاگەیشتن بە ماددە هۆشبەرەکاندایە.

ڕەسووڵی لە درێژەی قسەکانیدا دۆخی کۆمەڵگەی ئامانجی پاراستنی کۆمەڵایەتیی پارێزگاکەی ڕوون کردەوە و گوتی: لە ئێستادا ٣٧ هەزار و ٢٨٠ کەسی خاوەن پێداویستیی تایبەت لە کوردستاندا تۆمار کراون، کە ٥٧٪یان خاوەن کەمئەندامیی توند و یەکجار توندن و پێویستیان بە خزمەتگوزاریی پسپۆڕانە، ئامێر و کەرەستەی یارمەتیدەر و پشتیوانیی بەردەوام هەیە.

ئەوەشی زیاد کرد کە نزیکەی ٨٠٠ کەس لە کەمئەندامان، بەساڵاچووان و نەخۆشانی دەروونیی درێژخایەن لە سەنتەرە شەوانەڕۆژییەکاندا چاودێری دەکرێن و زیاتر لە ٥ هەزار و ٧٠٠ کەسیش لە خزمەتگوزاریی سەنتەرە ڕۆژانەکان سوودمەند دەبن. هەروەها ساڵی ڕابردوو زیاتر لە ٢ ملیار تمەن بۆ دابینکردنی کەرەستەی یارمەتیدەری کەمئەندامان خەرج کراوە.

بەڕێوەبەری گشتیی پاراستنی کۆمەڵایەتیی کوردستان بە ئاماژەکردن بە دۆخی ژنانی سەرپەرشتیاری خێزان گوتی: لە ئێستادا چوار هەزار و ٣٥٠ ژنی سەرپەرشتیاری خێزان لەژێر چاودێریی پاراستنی کۆمەڵایەتیدان، کە نزیکەی ٣٦٪یان ئەو ژنانەن کە لە هاوسەرەکانیان جیا بوونەتەوە. ستراتیژیی ڕێکخراوەکە چیتر بڕینی مووچەی مانگانە نییە دوای دۆزینەوەی کار، بەڵکوو تا ئەو کاتەی کاری کەسەکە جێگیر دەبێت و داهاتەکەی وەڵامدەرەوەی خەرجییەکانی ژیانی دەبێت، پشتیوانییەکانی پاراستنی کۆمەڵایەتی بەردەوام دەبن.

ڕەسووڵی باسی لە هەنگاوەکانی ڕەخساندنی هەلی کار کرد و گوتی: ساڵی ڕابردوو هەزار و ٥٩١ دەرفەتی کار بۆ کۆمەڵگەی ئامانجی پاراستنی کۆمەڵایەتی لە سیستەمی چاودێریی کاردا تۆمار کرا کە ٩٧٪یان لە پرۆسەی ڕاستی دۆزینەوەدا پشتڕاست کرانەوە. هەروەها هەزار و ٥٠٠ کەس لە ڕێگەی قەرزی کارئاسانی، کارە بچووکەکان و پشتیوانیی کارسازانەوە چوونەتە ناو بازاڕی کارەوە.

ئەوەشی ڕاگەیاند کە سێ هەزار و ٢٦١ مۆڵەتی دامەزراندنی تایبەت بە کەسانی خاوەن پێداویستیی تایبەت لە ٤٥ دامەزراوەی جێبەجێکاری وڵاتدا تەرخان کراوە، کە ناونووسینی ئەم تاقیکردنەوەیە لە ئەیلوولەوە دەست پێدەکات و تاقیکردنەوەکەش لە تشرینی دووەمدا ئەنجام دەدرێت.

بەڕێوەبەری گشتیی پاراستنی کۆمەڵایەتیی کوردستان ئاماژەی بە بەرنامەکانی بواری نیشتەجێبوون کرد و گوتی: ساڵی ڕابردوو بەڵێنی دروستکردنی ٨٦ یەکەی نیشتەجێبوون بۆ کۆمەڵگەی ئامانجمان بە تەواوی جێبەجێ کرا و بە بۆنەی هەفتەی پاراستنی کۆمەڵایەتیشەوە ٦٥ یەکەی تر پێشکەشی مددکاران دەکرێت. جگە لەوەش، ٤٤٥ یەکەی نیشتەجێبوونی تر لە پارێزگاکەدا لە قۆناغی دروستکردندان.

گوتیشی: لە ساڵی ڕابردوودا بۆ ٥٢٤ خێزانی بێخانوبەرە، ١٢٨ ملیار تمەن قەرزی بارمتەی خانوو و ٢١ ملیار تمەن هاوکاریی بەخشین دراوە و کەسانی شایستە جگە لە قەرزی بانکی، لە باجی شارەوانی و تێچووی بەستنەوەی ئاو، کارەبا و گاز خۆشخۆشییان بۆ کراوە.

ڕەسووڵی بە ئاماژەکردن بەوەی کە ڕێکخراوی پاراستنی کۆمەڵایەتی لە ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە هەزار و ٣٠٠ ملیار تمەن بودجەی لە بەشە جیاوازەکاندا خەرج کردووە، گوتی: ١٨٠ ملیار تمەن لەم بڕە پارەیە بۆ پێدانی مووچەی مانگانە، حەق دەستی پەرستاری، هاوکاریی دارایی سەنتەرە شەوانەڕۆژی و ڕۆژانەکان و پشتیوانییەکانی تری بژێوی خەرج کراوە. هەروەها مووچەی سوودمەندبووان لەمساڵدا ٥٠٪ و هاوکاریی سەنتەرەکانی چاودێری نزیکەی ٧٠٪ زیادی کردووە، هەرچەندە ئەم زیادبوونانە هێشتا وەڵامدەرەوەی تێچووی ڕاستەقینەی خزمەتگوزارییەکان نین.

ئاماژەی بە چالاکیی ٨٢ سەنتەری ڕاوێژکاریی پسپۆڕی و گشتی لە پارێزگاکەدا کرد و گوتی: ساڵی ڕابردوو نزیکەی ١٢ هەزار کەس لە خزمەتگوزاریی ڕاوێژکاریی ڕووبەڕوو و تەلەفۆنیی ئەم سەنتەرانە سوودمەند بوون و لە گەڵاڵەی نیشتمانیی هەڵسەنگاندنی تەندروستیی دەروونیشدا هەزاران هاوڵاتیی کوردستانی بەشدارییان کردووە کە بەشێکیان بۆ وەرگرتنی خزمەتگوزاریی پسپۆڕانە ڕەوانەی سەنتەرە چارەسەرییەکان کراون.

بەڕێوەبەری گشتیی پاراستنی کۆمەڵایەتیی کوردستان هەروەها باسی لە چالاکیی ١٤ خانەی جێگرەوە کرد بۆ چاودێریکردنی منداڵانی بێسەرپەرشت یان ئەوانەی سەرپەرشتیاری خراپیان هەیە و گوتی: ئێستا ١٣٠ منداڵ لەم سەنتەرانەدا دەپارێزرێن، بەڵام سیاسەتی سەرەکیی ڕێکخراوەکە گەڕانەوەی منداڵانە بۆ ناو خێزانە سەرەکییەکانی خۆیان یان خێزانی جێگرەوەی خاوەن شیاویەتی، و تا ئێستاش ٢٩٤ منداڵ بەم شێوەیە سپێردراونەتە خێزانەکان.

بە جەختکردنەوە لەسەر سنوورداربوونی سەرچاوە داراییەکانی پاراستنی کۆمەڵایەتی گوتی: مەودای نێوان پێداویستییەکانی کۆمەڵگەی ئامانج و بودجەی دەوڵەتی زۆر زۆرە، هەر بۆیە ئەمڕۆ بەشداریی خێرخوازان و ڕێکخراوە ناحکومییەکان پێویستییەکی حاشاهەڵنەگرە. لە ئێستادا ٨٦ دامەزراوەی خێرخوازی، ٥٣ سەنتەری ئەرێنی ژیان و دەیان سەنتەری ڕاوێژکاری و خزمەتگوزاریی پسپۆڕی وەک بازووی جێبەجێکاری پاراستنی کۆمەڵایەتی لە پارێزگاکەدا چالاکن و زیاتر لە ٨٣٪ی خزمەتگوزارییەکانی پاراستنی کۆمەڵایەتی لە ڕێگەی کەرتی تایبەت و ناحکومییەوە پێشکەش دەکرێن.

ڕەسووڵی وێڕای سوپاسی هاوکاریی بەردەوامی میدیاکان گوتی: میدیاکان دەتوانن بە هۆشیارکردنەوە، پەروەردەکردن و داواکاری، ڕۆڵێکی کاریگەر لە کەمکردنەوەی زیانە کۆمەڵایەتییەکان و بەرزکردنەوەی بەرگەی کۆمەڵگەدا بگێڕن؛ چونکە ڕووبەڕووبوونەوەی زیانە کۆمەڵایەتییەکان تەنها لە توانای یەک دامەزراوەدا نییە و پێویستی بە هاوسۆزی و بەشداریی سەرجەم پایەکانی کۆمەڵگە هەیە.