چیرۆکی گەڕانەوەی ژنێکی کورد بۆ زێدی خۆی لە پێگەی وەزیری بەرگریی وڵاتێکی ئەورووپاییدا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئامادەبوونی دیلان یەشیلگۆز-زێگریۆس، وەزیری بەرگری و جێگری سەرۆک وەزیرانی هۆڵەندا لە لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە، تەنها سەردانێکی دیپلۆماسیی ئاسایی نەبوو. ئەمە یەکەمجارە سیاسەتمەدارێکی بە ڕەچەڵەک کورد و لەدایکبووی تورکیا، لە پێگەی وەزیری بەرگریی یەکێک لە ئەندامانی ناتۆدا، لە پایتەختی تورکیا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای سەربازیی ئەم وڵاتەدا کۆ ببێتەوە، کە سەرەڕای هەستیارییە مێژووییەکانی ئەنقەرە بەرامبەر بە ناسنامەی کوردی و پێشینەی خێزانیی ئەو، بەبێ هیچ گرژی و پەراوێزێکی فەرمی بەڕێوەچوو.
دیلان یەشیلگۆز-زێگریۆس، وەزیری بەرگری و جێگری سەرۆک وەزیرانی هۆڵەندا، لە کاتی بەڕێوەچوونی لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە، لەگەڵ یاشار گولەر، وەزیری بەرگریی تورکیا کۆبووەوە و گفتوگۆی کرد. وەزارەتی بەرگریی تورکیا وێنە فەرمییەکانی ئەم دیدارەی بڵاوکردەوە و وەک یەکێک لە دیدارە دووقۆڵییەکانی پەراوێزی کۆبوونەوەی وەزیرانی بەرگریی ناتۆ ناساندی. خاڵی سەرنجڕاکێش ئەوەیە کە لە بەیاننامە و وێنە بڵاوکراوەکانی وەزارەتی بەرگریی تورکیادا، هیچ ئاماژەیەک بە پێشینەی کوردیی وەزیری بەرگریی هۆڵەندا نەکراوە و دیدارەکە تەنها لە چوارچێوەی هاوکارییەکانی ناتۆدا گێڕدراوەتەوە.
یەشیلگۆز-زێگریۆس لە ساڵی ١٩٧٧ لە ئەنقەرە و لە خێزانێکی کورددا کە خەڵکی ناوچەی دەرسیمن لەدایکبووە. خێزانەکەی دوای کودەتا سەربازییەکەی ساڵی ١٩٨٠ بەهۆی چالاکییە سیاسییەکانی یوجەل یەشیلگۆزی باوکییەوە تورکیایان جێهێشت و لە هۆڵەندا بوونە پەنابەر. ئەو دوای چوونە ناو کایەی سیاسیی هۆڵەندا، لە ساڵانی ڕابردوودا بوو بە یەکێک لە کەسایەتییە دیارەکانی پارتی گەل بۆ ئازادی و دیموکراسی (VVD). ئەم پارتە ساڵانێکی زۆر ڕابەرایەتیی حکوومەتی هۆڵەندای کردووە. یەشیلگۆز پێش وەرگرتنی پۆستی وەزارەتی بەرگری، وەزیری داد و ئاسایشی هۆڵەندا بوو و بە گرتنەبەری هەڵوێستی توند لە بواری کۆچبەری، ئاسایش و بەرەنگاربوونەوەی تیرۆردا ناسراوە. ماڵپەڕی فەرمی وەزارەتی بەرگریی هۆڵەندا لە ناساندنی ئەودا، بەبێ ئاماژەکردن بە پێشینەی نەتەوەییەکەی، جەختی لەسەر پێویستیی زیادکردنی توانای بەرگریی ئەورووپا و جێبەجێکردنی گەورەترین بەرنامەی وەبەرهێنانی سەربازی لە مێژووی هۆڵەندادا کردووەتەوە.
پێش لووتکەی ناتۆش، یەشیلگۆز لە ١٨ی حوزەیرانی ٢٠٢٦ لە بارەگای ناتۆ لە برۆکسل لەگەڵ یاشار گولەر کۆببووەوە و وەزارەتی بەرگریی تورکیا وێنەکانی ئەو دیدارەشی بڵاوکردبووەوە. لە کاتی سەردانەکەیدا بۆ ئەنقەرە، میدیا فەرمییەکانی تورکیا لەوانەش وەزارەتی بەرگری، ئاژانسی ئانادۆڵو و میدیا حکومییەکان، تەنها وەک وەزیری بەرگریی هۆڵەندا ناساندیان و لە باسکردنی ڕەچەڵەکی کوردی یان پێشینەی خێزانییەکەی دوورکەوتنەوە. سەرەڕای بێدەنگیی دامەزراوە فەرمییەکان، دیلان یەشیلگۆز ساڵانێکە لە بەشێک لە میدیا نەتەوەپەرستەکانی تورکیادا کەسایەتییەکی ناسراوە. هۆکاری ئەم بابەتەش، نەک هەڵوێستە سیاسییەکانی، بەڵکو پێشینەی خێزانییەکەیەتی. یوجەل یەشیلگۆزی باوکی، یاساناس و چالاکوانێکی مافەکانی مرۆڤی کورد بوو کە دوای کودەتای ١٩٨٠ی تورکیا ئەم وڵاتەی جێهێشت. هەندێک میدیا و ڕەوتی نەتەوەپەرستی تورکیا لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا بانگەشەی هاوسۆزی یان نزیکایەتیی ئەویان لەگەڵ پەکەکەدا کردووە، بەڵام ئەم بانگەشانە قەت لە چوارچێوەی بەڵگەنامەی دادوەری یان هەڵوێستی فەرمی حکوومەتی تورکیادا دەربارەی خودی دیلان یەشیلگۆز نەخرانە ڕوو.
لەم بەرامبەرەدا، خودی یەشیلگۆز لە سیاسەتی ناوخۆیی هۆڵەندادا لەو سیاسەتمەدارانەیە کە ڕێبازێکی توندی بەرامبەر بە تیرۆر گرتووەتەبەر. ئەو لە سەردەمی وەزارەتی دادی هۆڵەندادا داوای دادگاییکردنی ئەو ئەندامە هۆڵەندییانەی داعشی کردبوو کە لە ناوچەکانی ژێر کۆنتڕۆڵی هێزە کوردییەکاندا بوون لە سووریا و دژایەتی گەڕاندنەوەیانی بۆ هۆڵەندا کردبوو. شیکاریی ڕووماڵی میدیایی ئەم سەردانە نیشانی دەدات کە بە پێچەوانەی هەندێک پێشبینی، ئامادەبوونی وەزیرێکی بەرگریی بە ڕەچەڵەک کورد لە ئەنقەرە نەبووە هۆی دروستبوونی گرژیی دیپلۆماسی. ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرز کە ڕووماڵی کۆبوونەوەی وەزیرانی بەرگریی ناتۆی کرد، تیشکی سەرەکیی ئەم لووتکەیەی لەسەر زیادکردنی خەرجییەکانی بەرگری، پەرەپێدانی پیشەسازییە سەربازییەکانی ئەورووپا و هاوکاریی نێوان ئەندامانی ناتۆ دانا و هیچ ئاماژەیەکی بە پەراوێزێک سەبارەت بە پێشینەی نەتەوەیی وەزیری بەرگریی هۆڵەندا نەکرد. هەروەها میدیا فەرمییەکانی تورکیا، لەوانەش وەزارەتی بەرگری، دیداری یەشیلگۆزیان لەگەڵ یاشار گولەر بە تەواوی ئاسایی و لە چوارچێوەی پەیوەندییەکانی نێوان دوو ئەندامی ناتۆدا وەسف کرد.
لە کۆتاییدا، ئەم سەردانە نیشانی دا کە ڕەچاوکردنی کاروبارە ئەمنییەکان و پێداویستییەکانی هاوکاری لە چوارچێوەی ناتۆدا، لانی کەم لە ئاستی پەیوەندییە فەرمییەکاندا، زاڵ بووە بەسەر هەستیارییە مێژووییەکانی تورکیا بەرامبەر بە پرسی کورد و پێشینەی خێزانیی یەکێک لە باڵاترین بەرپرسانی حکوومەتی هۆڵەندا.
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