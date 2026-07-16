١٦ تەمووز ٢٠٢٦ - ١١:٤٣

هێمن هەورامی: ئامادەی کاراکردنەوەی پەرلەمانین

هێمن هەورامی: ئامادەی کاراکردنەوەی پەرلەمانین

ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان ڕایدەگەیەنێت، پارتی ئامادەیە بەزووترین کات پەرلەمانی کوردستان کارا بکاتەوە، چونکە هیچ بیانوویەک بۆ پەکخستنی پەرلەمان نیه.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، هێمن هەورامی، ئەندامی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە میانەی پێشوازیکردن لە جانێت ئەلبێردا، باڵیۆزی هۆڵەندا لە عێراق و بێرتێل سنوێر، جێگری کونسوڵی گشتیی هۆڵەندا لە هەرێمی کوردستان،  هەڵوێستی روون و ئاشکرای حزبەکەی لەسەر دۆخی سیاسی و پرۆسەی پەرلەمانی خستووەتەڕوو.

هێمن هەورامی روونیکردووەتەوە، پاش ۲۰ مانگ لە بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و ئەنجامدانی دەیان کۆبوونەوە لەگەڵ یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و لایەنەکانی دیکە، هەروەها واژۆکردنی رێککەوتنی سیاسی لەسەر بنەمای چەسپاندنی هاوبەشی و سازان، ئێستا هیچ پاساوێکی سیاسی بۆ چەقبەستوویی نەماوە.

ئەو ئەندامەی مەکتەبی سیاسیی پارتی جەخت لەوە دەکاتەوە، ئامادەن هەرچی زووتر پەرلەمانی کوردستان کارا بکرێتەوە و داواش دەکات دانیشتنەکان دەستپێبکەنەوە. هاوکات پەیامێکی ئاراستەی سەرجەم ئەو لایەنانە کردووە کە خاوەنی کورسیی پەرلەمانین، بۆ ئەوەی بچنە ژێر باری بەرپرسیارێتیی سیاسی و یاسایی و نیشتمانی و لە ناو پەرلەماندا گفتوگۆ بۆ هەنگاوە یاسایی و دەستوورییەکان بکرێت.

لە بەشێکی دیکەی دیدارەکەدا، وردەکاری و بەرچاوڕوونیی زیاتر لەسەر دیدگا و هەڵوێستی پارتی بەرانبەر بە دوایین هاوکێشەکانی ناوخۆی هەرێمی کوردستان بۆ شاندی میوان باسکراوە.

هێمن هەورامی سوپاسی باڵیۆزی هۆڵەندای کردووە بۆ رۆڵ و دۆستایەتیی بەردەوامی لەگەڵ هەرێمی کوردستان، بەتایبەتی لەو کاتەی لە ساڵی ۲۰۱۶ کونسوڵی وڵاتەکەی بووە لە هەولێر و لەو دوو ساڵەی رابردووشدا وەک باڵیۆز لە عێراق کاری کردووە، هەروەها ستایشی رۆڵی بەرچاویان کرا لە پێشخستنی زیاتری پەیوەندییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و هۆڵەندا.

پاش بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان و تێپەڕبوونی نزیکەی ۲۰ مانگ بەسەر پرۆسەکەدا، لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان بەتایبەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کەوتنە ناو زنجیرەیەک گفتوگۆ و دانوستانی درێژخایەنەوە؛ بەڵام تاوەکو ئێستا دانیشتنەکانی پەرلەمان بەشێوەیەکی ئاسایی دەستیان پێ نەکردووەتەوە و کابینەی دەیەم پێکنەهێنراوە.

News ID 227577

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