عەمار حەکیم پشتگیری لە هەنگاوەکانی زەیدی دەکات بۆ هاوبەشی لەگەڵ ئەمریکا

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، عەمار حەکیم، سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی لە میانی بەشداریکردنی لە دیالۆگی رێکخراوی "دارئەنبار" سەبارەت بە چەند پرسێکی دۆخی سیاسی عێراق و حکوومەتەکەی زەیدی قسەی کرد.

عەمار حەکیم ڕایگەیاند، عەلی زەیدی بوێر بوو لەو قسانەی لە کۆشکی سپی کردی، ئەوەش ستراتیژ و دیدگای چوارچێوەی هەماهەنگییە بە شێوازی زەیدی.

ئاماژەی بەوە کردن دوای ٣٠ی ئەیلول هیچ پاساوێک بۆ مانەوەی چەک لە دەرەوەی کۆنترۆڵی دەوڵەت نامێنێت.

سەرۆکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی روونیکردەوە، عێراق پێویستی بە چەندین دەروازەی هەناردەکردنی نەوت هەیە بەرەو تورکیا، سووریا، لوبنان، ئوردن و سعودیە.

سەبارەت بە ئۆپەراسیۆنەکان بۆ ڕاوەدوونانی گەندەڵکاران عەمار حەکیم ڕایگەیاند، سەرجەم هێزەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی بەوپەڕی تواناوە پشتیوانی لە رێوشوێنەکانی دژە گەندەڵی دەکەن.

هەروەها عەمار حەکیم داواشی کرد، دوای تەواوبوونی رێکارە یاساییەکان دادگاییکردنی ئاشکرای سەرە گەورەکانی گەندەڵی بکرێت، لەنێویاندا حوسێن تاڵیب، دوای تەواوبوونی رێکارە یاساییەکان.