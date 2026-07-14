قوتابخانەیەکی ئۆنلاینی زمانی کوردی بۆ هەمووان دادەمەزرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەمینە ئۆغوز، بەڕێوەبەری کۆمەڵەی زمان، کولتوور و هونەری ئانکا (ANKA-DER)، لە گفتوگۆیەکدا لەگەڵ ئاژانسی هەواڵی کوردیی "وڵات" (AW)، ئەنجامەکانی کۆنفرانسی زمانی کوردی کە لە ڕۆژانی ٢٧ و ٢٨ی حوزەیران لە ئامەد بەڕێوەچوو ڕوون کردەوە و دەستپێکردنی قۆناغێکی نوێی بۆ بەهێزکردنی پێگەی زمانی کوردی ڕاگەیاند.

کۆنفرانسی زمانی کوردی بە دروشمی «لە پێگەی یاساییەوە تا خوێندن؛ چوارچێوەیەکی نوێ بۆ گفتوگۆ» و بە ئامادەبوونی نووسەران، مامۆستایانی زانکۆ، چالاکوانانی مەدەنی، مافپەروەران، مامۆستایان، سیاسەتمەداران و نوێنەرانی ئەو دامەزراوانەی لە بواری زمانی کوردیدا چالاکن، بەڕێوەچوو. لە بەیاننامەی کۆتایی کۆنفرانسەکەدا، جەخت لەسەر بابەتگەلێکی وەک پێگەی یاسایی زمانی کوردی، سیاسەتی زمانیی پارتە سیاسییەکان، ڕۆڵی بەڕێوەبەرایەتییە خۆجێییەکان و مافی خوێندن بە زمانی دایک کرایەوە.

ئۆغوز بە ئاماژەکردن بەو بڕیارانەی لەم کۆبوونەوەیەدا دراون، وتی: «یەکێک لە گرنگترین بڕیارەکان، دامەزراندنی کەناڵێکی تەلەفزیۆنیی تایبەت بە شێوەزاری زازاکی و هەروەها دامەزراندنی دەزگا یان دامەزراوەیەکی تایبەتە بۆ گەشەپێدانی ئەم شێوەزارە.»

ناوبراو زیادی کرد: «هەروەها بڕیار درا دوو ساڵ جارێک کۆنفرانسێکی سەرانسەریی زمانی کوردی بۆ هەڵسەنگاندنی دۆخی زمانەکە و بەرنامەڕێژی بۆ گەشەپێدانی ساز بکرێت.»

بەڕێوەبەری ANKA-DER بە جەختکردنەوە لەسەر پێویستیی بەکارهێنانی بەرفراوانتری زمانی کوردی لە دامەزراوە کوردییەکاندا ڕایگەیاند: «لە زۆرێک لە دامەزراوە و ڕێکخراوە کوردییەکاندا، زمانی کوردی هێشتا پێگەی سەرەکیی خۆی بەدەست نەهێناوە و زۆرجار وەک زمانی دووەم یان زمانی جێگرەوە بەکاردەهێنرێت. بڕیارمان داوە لەمەودوا، کوردی ببێتە زمانی سەرەکیی چالاکیی ئەم دامەزراوانە؛ چونکە ئەم بابەتە گرنگییەکی بنەڕەتی بۆ داهاتووی زمانەکە هەیە.»

ئەو هەروەها باسی لە بەرنامەڕێژی بۆ دروستکردنی "کۆمۆنی دامەزراوەکانی زمان" کرد و وتی ئەم پێکهاتەیە بە ئامانجی هەماهنگی و بەهێزکردنی هاوکاریی نێوان ئەو دەزگایانەی لە بواری زمانی کوردیدا چالاکن، پێکدەهێنرێت. بە گوتەی ئەو، لە مانگەکانی ڕابردوودا چەندین ناوەندی فێرکردنی زمانی کوردی لە شارە جیاوازەکانی باکووری کوردستان (کوردستانی تورکیا) کراونەتەوە و ئەم ڕەوتە لە شارەکانی دیکەی تورکیاش کە ڕێژەیەکی بەرچاو لە کوردانی تێدا دەژین، بەردەوام دەبێت.

ئۆغوز بە ڕەخنەگرتن لە بەکارهێنانی سنوورداری زمانی کوردی لە کایە سیاسی و ئابوورییەکاندا وتی: «نابێت زمانی کوردی تەنها ڕۆڵێکی سیمبولیک (ڕەمزی) هەبێت. ئەوانەی بانگەشەی نوێنەرایەتیکردنی کۆمەڵگەی کوردی دەکەن، دەبێت چالاکییە سیاسی و کۆمەڵایەتییەکانی خۆشیان بە زمانی کوردی ئەنجام بدەن.»

ئەو لە کۆتاییدا باسی لە پلانی ئەم دامەزراوەیە کرد بۆ دەستپێکردنی قوتابخانەیەکی ئۆنلاینی فێرکردنی زمانی کوردی و زیادی کرد: «ئامانجمان ئەوەیە هەر تاکێک، لە هەر شوێنێکی ئەم جیهانەدا بژی، بتوانێت لە ڕێگەی ئۆنلاینەوە فێری زمانی دایکی خۆی بێت. تا ئەو کاتەی زمانی کوردی دەبێتە زمانی فەرمیی خوێندن و پێگەیەکی یاسایی بەدەست دەهێنێت، بۆ بەدیهێنانی ئەم ئامانجە لە هەوڵەکانمان بەردەوام دەبین.»