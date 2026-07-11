تەقە لە هەورامان؛ پارێزگار بەدواداچوون بۆ گیانلەدەستدانی مێردمنداڵێک دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ئەم ڕووداوە لە ناوچەی سنووریی «تەتە»ی هەورامان ڕووی دا و بەپێی گوتەی خێزانەکە و دانیشتووانی ناوچەکە، مێردمنداڵێکی ١٣ ساڵانی دانیشتووی گوندی «دەرەکێ» لە کاتی تەقەکردنی هێزەکانی پاسەوانی سنوور لە ئۆتۆمبێلێکی جۆری تۆیۆتا، بەهۆی بەرکەوتنی فیشەکەوە گیانی لەدەستداوە.

خێزانی مێردمنداڵەکە لەبارەی ڕووداوەکەوە دەڵێن: ئەم مێردمنداڵە لەگەڵ ئەندامانی خێزانەکەی دوای کۆتاییهاتنی کاری ڕۆژانەیان لە باخی خێزانیی خۆیان، لە سەرڕێگەی گەڕانەوەیاندا بۆ ماڵەوە بوون کە ئۆتۆمبێلە هەڵگرەکەیان کراوەتە ئامانجی تەقەکردن. خێزانەکە و هەندێک لە دانیشتووانی ناوچەکە پێیان وایە هێزەکانی پاسەوانی سنوور بەو بڕوایەی کە ئۆتۆمبێلەکە سەر بە قاچاخچییەکان بووە تەقەیان کردووە، کە لە ئەنجامدا فیشەک بەر ئەم مێردمنداڵە کەوتووە کە لە بەشی سندووقی (باربەند) ئۆتۆمبێلەکەدا بووە و بەهۆی سەختیی برینەکەیەوە گیانی لەدەستداوە.

لەسەروبەندی ئەم ڕووداوەدا، ئارش لهۆنی، پارێزگاری کوردستان، بە ئامادەبوونی لە شوێنی ڕوودانی کارەساتەکە و هەروەها بەشداریکردنی لە ڕێوڕەسمی سەرەخۆشیی ئەم مێردمنداڵەدا، وێڕای دەربڕینی هاوخەمی لەگەڵ خێزانە داغدارەکە، جەختی لەسەر پێویستیی لێکۆڵینەوەی ورد، شەفاف و هەمەلایەنەی بابەتەکە کردەوە.

پارێزگاری کوردستان لە دیدارێکدا لەگەڵ خێزانی قوربانییەکە ڕایگەیاند کە بابەتەکە لە ڕێگەی وەزارەتی ناوخۆ، دادسەرای سەربازی و لایەنە دادوەرییەکانی هێزە چەکدارەکانەوە تا بەدەستهێنانی ئەنجامی کۆتایی بەدواداچوونی بۆ دەکات و ڕێگە نادات مافی ئەم خێزانە پشتگوێ بخرێت.

ناوبراو هەروەها داوای ڕوونکردنەوەی سەرجەم ڕەهەندەکانی ڕووداوەکە، لێکۆڵینەوە لە چۆنیەتی ڕوودانی و ڕاگەیاندنی ئەنجامی لێکۆڵینەوەکانی بۆ ڕای گشتی کرد و جەختی لەسەر ڕاگرتنی وردی دۆسیەکە لەلایەن لایەنە بەرپرسەکانەوە کردەوە.