ئەحمەد شەرع ناوی ۷۰ ئەندامی دەستنیشانکراوی پەرلەمانی سووریا راگەیاند

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، محەممەد تەها ئەحمەد، سەرۆکی لیژنەی باڵای هەڵبژاردنەکانی ئەنجوومەنی گەل (پەرلەمانی سووریا) لە کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا مەرسوومی ژمارە ۱۴۳ـی ساڵی ۲۰۲۶ـی سەرۆکایەتیی وڵاتەکەی خوێندەوە.

ئەم مەرسوومە لەلایەن ئەحمەد شەرع، سەرۆکی سووریاوە دەرچووە و تێیدا ناوی ئەو ۷۰ ئەندامە هاتووە کە بۆ سێیەکی تەواوکەری پەرلەمان دیاری کراون، ئەمە جگە لەو ئەندامانەی پێشتر لەلایەن لیژنەی باڵاوە سەرکەوتنیان راگەیەندرابوو.

سەرۆکی لیژنەکە بانگهێشتی پەرلەمانتارانی کرد بۆ ئەوەی رۆژی دووشەممەی داهاتوو ۶ـی تەمموزی ۲۰۲۶ یەکەم دانیشتنی خۆیان بکەن. هەروەها روونیکردەوە، بەپێی راگەیەنراوی دەستووری، تەمەنی ئەم خولەی پەرلەمان ۳۰ مانگ دەبێت و دەکرێت درێژیش بکرێتەوە.

لە نێو ئەو ۷۰ ئەندامە دیاریکراوەدا، ناوی دوو کەسایەتیی دیاری کورد دەبینرێن. یەکەمیان عەبدولحەکیم حەواس بەشار (ناسراو بە عەبدولحەکیم بەشار)ـە لە پارێزگای حەسەکە، پزیشک و سیاسەتمەدارێکی زۆر دیارە.

دووەمیشیان مستەفا عەبدولڕەحمان عەبدی (ناسراو بە مستەفا عەبدی)ـیە لە شاری حەسەکە، نووسەر، راگەیاندنکار و توێژەرێکی ناسراوی کوردی سووریایە و بۆ چەندین ساڵ لە بوارەکانی کولتووری و سیاسیی کورد، هەروەها لە راگەیاندن و بەڵگەدارکردنی پێشێلکارییەکاندا چالاک بووە.

لەلایەکی دیکەوە ئەمینداری گشتیی ئەنجوومەنی گەل رایگەیاند، سێیەکی تەواوکەری پەرلەمان لە ۲۳ کەسایەتیی دیار و ۴۷ کەسی پسپۆڕ و خاوەن توانا پێکدێت. لە نێویاندا ۱۲ هەڵگری بڕوانامەی ماستەر و ۱۷ هەڵگری بڕوانامەی دکتۆرا هەن.

دابەشبوونی جوگرافیی ۷۰ ئەندامەکە بەم شێوەیەیە: پێنج لە ئیدلب، شەش لە حومس، حەوت لە حەسەکە، چوار لە دەرعا، سێ لە رەققە، پێنج لە دیمەشق، دوو لە قونەیتەرە، شەش لە دێرەزوور، چوار لە لازقیە، پێنج لە گوندەوارەکانی دیمەشق، ۱۴ لە حەلەب، دوو لە تەرتووس، پێنج لە حەما و دوو لە سوەیدا.

سەرۆکی لیژنەی هەڵبژاردنەکان لە وەڵامی پرسیارێکی ئاژانسی سانا ئاماژەی بەوە کرد، پەیامی سەرەکیی دیاریکردنی ئەم سێیەکە بۆ دروستکردنی تێکەڵەیەکە لە نێوان قوربانیدەران و کەسانی پسپۆڕی نیشتمانی. ئەمە جگە لە بەهێزکردنی نوێنەرایەتیی ژنان بۆ ئەو رۆڵە گەورەیەی لە بەدەستهێنانی سەرکەوتن و رووخانی رژێمی پێشوو هەیانبووە.

لیستی ناوی هەر ۷۰ پەرلەمانتارەکە:

۱. ئەسما فەرحان سباعی

۲. ئەنەس محەممەد عەبدە

۳. ئەیمەن محەممەد شقێری

۴. ئەحمەد عومەر زێدان

۵. ئەحمەد قەدوور عەفدەل

۶. ئەحمەد نەواف جەربا

۷. ئیسرا زوهێر مەشهوور

۸. بەدر موحێدین جامووس

۹. حوسامەدین محەممەد زەکەریا تەتەری

۱۰. حوسامەدین محەممەد ماجد رەزمە

۱۱: حەسەن ئیبراهیم دغێم

۱۲: حەسەن محەممەد سەلیم سۆفان

۱۳: حوسێن عەبدولڕەحمان عەلی

۱۴: حوسێن محەممەد عەساف

۱۵: حەمزە جاسم قەبلان

۱۶: حەموود ئیبراهیم حەموود

۱۷: حەنان ئیبراهیم بەلخی

۱۸: خەلدوون جەمال ئەحمەد

۱۹: خەلیل دەردە عەبدوڵڵا

۲۰: دەعوە عەبدولحەمید ئەحدەب

۲۱: رامی شاهیر ساڵح

۲۲: رۆزینا عامر لازقانی

۲۳: سعوود فەیسەڵ نەجرەس

۲۴: سومەیە موراد موراد

۲۵: سەمیرە ئەیمەن وەتار

۲۶: سوهەیل حەبیب فازڵ

۲۷: سوبح عەقلە بەداح

۲۸: عائیشە محەممەد فەهد دەبس

۲۹: عەبدولحەمید عەکیل عەواک

۳۰: عەبدولڕەحمان مجحیم مستەفا

۳۱: گابریێل موشێ کوریە

۳۲: لارا فەتحی قەدید

۳۳: لەیس وەحید بەلعووس

۳۴: موئەیەد هایل قەبلاوی

۳۵: مادۆنا سوهەیل بشارە

۳۶: ماهر عەبدولوەهاب عەلووش

۳۷: محەممەد ئیبراهیم زوعبی

۳۸: محەممەد ئیبراهیم حاجی عوسمان

۳۹: محەممەد زیاد رەبات

۴۰: محەممەد سەعید عەبدولقادر حەسو

۴۱: محەممەد عەلی محەممەد یاسین

۴۲: محەممەد نایف بەلعاس

۴۳: محەممەد یاسر دەلوان

۴۴: محەممەد یاسر عەبدولکەریم حومەیدی حەمەد

۴۵: محەممەد مووسا تەرێحە

۴۶: میرڤەت محەممەد سوبحی تۆتۆ

۴۷: مستەفا عەبدولڕەحمان عەبدی

۴۸: مستەفا یەحیا عەکووش

۴۹: موسعەب خەلیل شێخ جەدعان هەفل

۵۰: موزەر وەفیق حەمدان

۵۱: مونزیر ئەحمەد سەراس

۵۲: مەهرەب محەممەد حەموود

۵۳: ناسر محەممەد خەیر حەریری

۵۴: نەجوا بەهجەت قەساس

۵۵: نەوار ئەلیاس نەجمە

۵۶: هودا عەبدولباست ئەتاسی

۵۷: هەیسەم یووسف مەعسەعەس

۵۸: وەدیع محەممەد حاجی حەموود

۵۹: یاسر سولەیمان مەنسوور

۶۰: یەحیا محەممەد عیماد ئیبراهیم

۶۱: عەبدولکەریم ئەحمەد بەرەکات

۶۲. عەبدولمونعیم محەممەد ناسیف

۶۳: عەبدولحەکیم حەواس بەشار

۶۴: عەبدوڵڵا زوهێر زاید

۶۵: عەلا حوسێن مووسا

۶۶: عیماد یەعقووب بەرەق

۶۷: عومەر فەواز محەممەد

۶۸: عیسا محەممەد ئیبراهیم

۶۹: فاتیمە عەبدولەتیف یووسف

۷۰: فاتیمە محەممەد حەیدەر

دوای رووخانی رژێمەکەی بەشار ئەسەد لە کانوونی یەکەمی ۲۰۲۴، ئەحمەد شەرع لە کۆتایی مانگی کانوونی دووەمی ۲۰۲۵ وەکو سەرۆکی قۆناخی راگوزەری سووریا دەستبەکار بوو. قۆناخەکە بۆ ماوەی پێنج ساڵ دیاری کراوە و ئامانج لێی داڕشتنەوەی دەستووری هەمیشەیی و ئامادەسازییە بۆ قۆناخێکی نوێی سیاسی.

بەپێی راگەیەنراوە دەستوورییەکەی مانگی ئاداری ۲۰۲۵، پەرلەمانی کاتیی سووریا لە ۲۱۰ کورسی پێکدێت. لەو ژمارەیە ۱۴۰ ئەندامیان بە شێوەی ناڕاستەوخۆ و لە رێگەی لیژنە هەڵبژێردراوەکانی پارێزگاکانەوە دیاری کراون، بەڵام بۆ پاراستنی هاوسەنگیی پێکهاتەکان و مسۆگەرکردنی مافی ژنان و کەمینەکان، دەسەڵات دراوەتە سەرۆکی سووریا بۆ ئەوەی ۷۰ ئەندامەکەی دیکە واتە سێیەکی پەرلەمان راستەوخۆ دیاری بکات. راگەیاندنی ناوی ئەم پەرلەمانتارانە دوای ئەوە دێت لە ۱۵ بۆ ۲۱ـی حوزەیران لیژنەیەک بۆ هەڵسەنگاندن و دیاریکردنیان کاری کردووە، بەمەش پێکهاتەی پەرلەمان بە بەشداریی نوێنەرانی کورد و تەواوی پێکهاتەکانی دیکە بۆ قۆناخێکی نوێ تەواو دەبێت.