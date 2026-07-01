​ئاوات شێخ جەنگی داوای ئازادکردنی لاهووری برای دەکات و دۆسیەکەی بە سیاسی وەسف دەکات

بەپێی هەواڵی کوڕدپرێس، لە پەیامەکەیدا، شێخ جەنگی ئاماژەی بەوە کردووە کە ماوەی ١١ مانگە براکەی و ژمارەیەک لە هێزەکانی پێشمەرگە بە شێوازێکی نادادپەروەرانە لە زینداندا هێڵراونەتەوە. ناوبراو کێشەکە بە تەواوی بە "سیاسی" وەسف دەکات و ڕووی دەمی دەکاتە بەرپرسانی باڵای هەرێم (مەسعوود بارزانی سەرۆکی پارتی، بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی، نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێم، مەسروور بارزانی سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکەی) و دەڵێت: "فەرموون بە جوهدێک یاسا سەروەر بکەن و ئەم دۆخە قورسە یەکلایی بکەنەوە."

​لە کۆتایی پەیامەکەیدا، ئاوات شێخ جەنگی هۆشداری لە لێکەوتە کۆمەڵایەتییەکانی ئەم دۆسیەیە دەدات و ڕایگەیاندووە: "ئەگەر براکانم تاوانبارن، لەسێدارەیان بدەن! ئەگەر شتێکی تریشە، کۆتایی بەم ستەمە بهێنن کە ماڵی دەیان خێزانی وێران کردووە و پێشمەرگەکان ئازاد بکەن.