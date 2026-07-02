هەرێمی کوردستان لەبەردەم تاقیکردنەوەیەکی سەختدایە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، ڕۆژنامەی (الشرق الاوسط) لە ڕاپۆرتێکی نوێدا تیشک دەخاتە سەر ئاڵۆزییەکانی پرۆسەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان و هۆشداری دەدات لەوەی دواکەوتنی پێکهێنانی حکومەت، مەترسیی گەڕانەوەی "دو ئیدارەیی فەرمی" دروست کردوە. لە کاتێکدا یەکێتی هۆشداری دەدات کە مەینەتە سیاسییەکان و ململانێ لەسەر پۆستەکان بەرەو "دوو ئیدارەیی فەرمی"یان دەبات، پارتی ئەم بیرۆکەیە بە مەترسییەکی کوشندە و "خۆکوژی سیاسی" بۆ داهاتوی هەرێم وەسفدەکات.

سەرکردەیەک لە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کە نەیویستوە ناوی ئاشکرا بکرێت بە رۆژنامەکەی ڕاگەیاندووە، واقیعی ئێستای هەرێم دوو ئیدارەیی 'دیفاکتۆ'یە، بەڵام ئەگەر پارتی بەردەوام بێت لە پاوانخوازی و نەچێتە ژێر باری دابەشکردنی دادپەروەرانەی دەسەڵاتەکان، ئەوا ئەگەری هەیە ئەم دۆخە ببێتە دو ئیدارەیی فەرمی و لێکجیا.

ئەو سەرکردەیە یەکێتی، پارتی بە هۆکاری چەقبەستووییەکە دەزانێت و دەڵێت پارتی دەیەوێت هەموو پۆستە سەرەکییەکان بۆ خۆی بێت.

بەگوێرەی ڕاپۆرتەکە، نزیکەی دوو ساڵە هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ئەنجامدراوە، بەڵام لایەنە سیاسییەکان تا ئێستا نەیانتوانیوە لەسەر کۆبوونەوەی پەرلەمان و دابەشکردنی پۆستەکان بگەنە ڕێککەوتن.