سەرۆکی هەرێم لە ڕێوڕەسمی پرسەی ئایەتوڵڵا خامنەییدا بەشداری دەکات

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بە یاوەریی شاندێکی باڵای بەرپرسانی هەرێمی کوردستان، لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی ئایەتوڵڵا خامنەییدا بەشدار دەبێت و لە پەراوێزی ئەم ڕێوڕەسمەدا لەگەڵ ژمارەیەک لە بەرپرسانی باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران دیدار و گفتوگۆ دەکات.

بەپێی ئەم ڕاپۆرتە، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە میانی ئەم سەردانەدا، جیا لە ئامادەبوونی لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنەکەدا، لەگەڵ ژمارەیەک لە بەرپرسانی باڵای کۆماری ئیسلامی ئێرانیش کۆ دەبێتەوە و سەبارەت بە بابەتە جێی بایەخە هاوبەشەکان گفتوگۆ دەکات.