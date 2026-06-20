بەگەڕخستنی توانای سنوورەکانی هەورامان، بازاڕی ڕۆژاوای ئێران دەبووژێنێتەوە

یووسفی لەم دیمانەیەدا تیشکی خستە سەر گرنگترین پڕۆژە خزمەتگوزاری و ئاوەدانییەکانی ناوچەکە کە بەم شێوەیەی خوارەوەن:

دووباندەکردنی شاڕێی قازانچی _ ڕوانسەر

نوێنەری هەورامان چوارباندەکردنی ڕێگای قازانچی بۆ ڕوانسەری بە ڕووداوێکی گرنگی گەشەکردن لە ژێرخانی گواستنەوەی ناوچەکە دانا و گوتی: "ئەم تەوەرە بەهۆی ڕووداوە ناخۆشەکانی هاتوچۆ و قوربانییە زۆرەکانییەوە، ببووە نیگەرانییەکی جدی بۆ خەڵک. خۆشبەختانە بەدواداچوونی جدی بۆ کراوە و ئامێری پێویست جێگیر کراوە؛ بەپێی بەڵێنی بەڵێندەر، تا مانگی تشرینی یەکەمی ئەمساڵ (مێهری ١٤٠٥)، ١٠ کیلۆمەتر لەم ڕێگایە بە چوارباندی تەواو دەبێت کە ئەمەش مژدەیەکی خۆشە بۆ خەڵکی ناوچەکە و گەشتیاران."

چاککردنی هێڵی گواستنەوەی ئاوی بەنداوی "ئازادی" دوای ١٠ ساڵ

یوسفی، دەستپێکردنەوەی پڕۆژەی چاککردنی هێڵی گواستنەوەی ئاوی بەنداوی ئازادی بۆ دەشتی "حور"ی دوای ١٠ ساڵ لە ڕاوەستان و بێزاری، بە دەستکەوتێکی تری ناوچەکە دانا و گوتی: "تا ئێستا بەشێک لە لوولە پۆڵایینییەکان کڕدراون و گەیشتوونەتە شوێنی پڕۆژەکە. ئەم پڕۆژەیە ڕۆڵێکی گرنگی دەبێت لە دابینکردنی ئاوی خواردنەوەی بەردەوام بۆ شاری تازاوای سەلاسی باوەجانی و گەشەکردنی کشتوکاڵ و ئابووری ناوچەکە."

ئامادەکردنی ژێرخانی هاتوچۆی گەشتیاری لە سنووری "شێخ سەڵە" و "شوشمێ"

سەبارەت بە گەشتیاری و هاتوچۆی سەرنشین لە سنووری شێخ سەڵەوە، یوسفی گوتی: "لە دانیشتنەکانماندا لەگەڵ وەزیری ڕێگاوبان، داوامان کردووە بنکەی گەشتیاری لە شێخ سەڵە دابمەزرێت و چاوەڕێی ڕێکارەکانی حکومەتی ناوەندی عێراق ناکەین. خۆشبەختانە وەزیری پەیوەندییەکانیش فەرمانی تایبەتی بۆ بەستنەوەی شێخ سەڵە بە هێڵی ئینتەرنێتی فایبەر ئۆپتیکەوە داوە و پڕۆژەکە ئێستا گەیشتووەتە ١١ کیلۆمەتری بازاڕچەکە. تەنیا ساڵی ڕابردوو زیاتر لە ١٠٠ ملیار تمەن بۆ پەرەپێدانی فایبەر ئۆپتیک لە سەلاسی باوەجانی خەرج کراوە."

هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد کە بەدواداچوونی بەردەوام دەکرێت بۆ جێگیرکردنی فەرمانگەکانی هاتوچۆی گەشتیاری لە سنووری شوشمێ و بەگەڕخستنی یاسای بازرگانی کۆڵبەری و مەلەوانی وەک دەرفەتێکی زۆر باش بۆ بووژاندنەوەی ئابووری ناوچەکە.

هەوڵدان بۆ کردنەوەی سنوورەکانی "درۆڵە" و "سازان"

یوسفی کردنەوەی بازاڕچەکانی درۆڵە و سازانی بە داواکارییەکی جدیی خەڵک دانا کە لە پەرلەماندا چەندین جار باسی لێوە کراوە و گوتی: "لەگەڵ پارێزگار بەپێی سەردانێکی مەیدانی، ڕێگای دەستڕاگەیشتنی گوندی 'ئیمان' بەرەو 'پەسەخۆر' بە پێ بڕدرا، کە بە دروستکردنی تەنیا ١٥٠ مەتر ڕێگا، ئەم تەوەرە گرنگە دەبەسرێتەوە بە ڕێگای درۆڵە لە شارستانی جوانڕۆ. لایەنی عێراقیش بەوپەڕی پەرۆشییەوە ئامادەیە و بەڵێنی داوە ژێرخانی پێویست بۆ سنووری سازان دابین بکات."

گەڕانەوەی دانیشتووانی ١٥ گوندی سنووری

نوێنەری هەورامان دەرچوونی مۆڵەتی ئاوەدانکردنەوەی ١٥ گوندی سنووری و دابینکردنی دەرفەتی گەڕانەوەی خەڵکەکەی بە یەکێکی تر لە کارە گرنگەکان دانا و گوتی: "ئامادەیی خەڵک لە سەر سنوورەکان و ڕۆشنبوونی چرای ماڵەکان و پۆلەکانی قوتابخانە، خۆی ئاسایش دۆزەرەوەیە و دەبێت زەمینەی گەڕانەوەیان بۆ دابین بکرێت."

پەرەپێدانی کارەبا، پەروەردە و تەندروستی

یوسفی باسی لە پڕۆژەی دروستکردنی وێستگەی کارەبای گوندی "وێرا" لە پاوە کرد کە کارەبای بەردەوام بۆ کارگەکانی کشتوکاڵی و ئابووری دابین دەکات و کێشەی بڕانی کارەبا لەو ٢٠٠ کیلۆمەترە چارەسەر دەکات کە تەنیا لە یەک وێستگەوە کارەبایان پێدەگات.

سەبارەت بە پەروەردە، ئاماژەی بە دابینکردنی بودجەی تایبەت وەک سەرانەی قوتابخانەکان بۆ نۆژەنکردنەوەی سەرجەم قوتابخانەکانی چوار شارستانەکەی هەورامان کرد. لە کەرتی تەندروستیشدا، جەختی لەسەر پێشکەوتنی نەخۆشخانەی ڕوانسەر و جێگیرکردنی ئامێری مۆدێرن و پێشکەوتوو لە نەخۆشخانەی سەلاس کردەوە بۆ خزمەتگوزاری خەڵک.

یارمەتیدانی ئاوەدانی شار و گوندەکان

لە کۆتاییدا، نوێنەری هەورامان ڕایگەیاند کە لەم دواییانەدا بڕی زیاتر لە ١١٠٠ تۆن قیری بێبەرامبەر لە ڕێکخراوی شارەوانییەکانەوە بۆ ١٢ شارەوانی ناوچەی هەورامان دابین کراوە و ساڵی ڕابردووش بە بەهای ٣٠٠ ملیار تمەن ئامێری ڕێگاوبان دراوە بە بەڕێوەبەرایەتییەکانی ناوچەکە.

هەروەها جەختی کردەوە کە ساڵی ڕابردوو یاسای واریزکردنی پشکی شارەوانی و دێهاتییەکان لە ماددەی ٤٢ی یاسای گومرگی لە پەرلەمان جێگیرکرا؛ بەپێی ئەم یاسایە، بەشێک لە داهاتی گومرگی کاڵا هاوردەکراوەکان ڕاستەوخۆ و بە شێوەیەکی دادپەروەرانە دەچێتە سەر ژمێریاری شارەوانی و دێهیارییەکان (ئەنجومەنی گوندەکان)، کە ئەمەش دەبێتە هۆی گۆڕانکاری و بووژاندنەوەی گەورە لە شار و گوندەکانی پارێزگاکەدا.