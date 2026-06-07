٧ حوزەیران ٢٠٢٦ - ١٣:٣٠

گفتوگۆکان بۆ داڕشتنی یاسایەکی نوێ بە مەبەستی پێشخستنی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا دەستیان پێکرد

گفتوگۆکان بۆ داڕشتنی یاسایەکی نوێ بە مەبەستی پێشخستنی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا دەستیان پێکرد

گفتوگۆ و ڕاوێژ لە نێوان ئەندامانی شاندی ئیمرالی، نوێنەرانی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) و بەرپرسانی باڵای پارتی داد و گەشەپێدان (ئاکەپە) سەبارەت بە داڕشتنی "یاسایەکی چوارچێوەیی" بۆ پێشخستنی پرۆسە سیاسییە نوێیەکە دەستی پێکردووە. دەوترێت بڕیارە ئەم یاسایە زەمینەی یاسایی بۆ هەندێک هەنگاوی گشتیی ئەگەری لە داهاتوودا بڕەخسێنێت.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، لەسەر بنەمای ڕاپۆرتە بڵاوکراوەکان، گفتوگۆکان لەسەر داڕشتنی "یاسایەکی چوارچێوەیی" لە پێوەندی لەگەڵ پرۆسەی سیاسیی ئێستادا، پێی ناوەتە قۆناغێکی نوێوە. لەم چوارچێوەیەدا، ئەندامانی شاندی ئیمرالی و بەرپرسانی باڵای پارتی داد و گەشەپێدان (ئاکەپە) لە ڕۆژانی ڕابردوودا لە پەرلەمانی تورکیا کۆ بوونەتەوە و بیروڕایان لەسەر تەوەرە گشتییەکانی ئەم گەڵاڵەیە گۆڕیوەتەوە.

دەوترێت لەم کۆبوونەوەیەدا، جیا لە پێداچوونەوە بە ئەنجامەکانی سەردانی ٢٤ی مەی شاندی ئیمرالی بۆ زیندانی ئیمرالی، بابەتەکانی پێوەست بە چوارچێوەی یاسایی و یاسادانانی پرۆسەکەش تاوتوێ کراون. سەرچاوەکانی نزیک لە دانوستانەکان، ئەم ڕاوێژانەیان وەک بەشێک لە هەوڵەکان بۆ داڕشتنی ڕەشنووسێکی سەرەتایی و دۆزینەوەی خاڵە هاوبەشەکانی نێوان لایەنەکان وەسف کردووە.

بە گوێرەی ڕۆژنامەی "ئۆزگور پۆلیتیکا"، هێشتا دەقێکی کۆتایی یان ڕێککەوتنێکی دیاریکراو لەسەر ناوەڕۆکی گەڵاڵەکە پێکنەهاتووە و دانوستانەکان لە قۆناغە سەرەتایییەکاندان. چاوەڕوان دەکرێت لەگەڵ بەردەوامیی گفتوگۆکان و ڕوونبوونەوەی زیاتری پێویستییە یاسایی و سیاسییەکان، نەخشەڕێگەی ئەم پرۆسەیەش ڕوونتر ببێتەوە.

هەروەها ڕاگەیەندراوە کە شاندی ئیمرالی و دەم پارتی لە ڕۆژانی داهاتوودا لەگەڵ نەعمان کورتوڵموش، سەرۆکی پەرلەمانی تورکیا کۆدەبنەوە. ئامانجی ئەم کۆبوونەوانە پێداچوونەوە بە ڕێکارەکانی خێراکردنی پرۆسەکە و هەڵسەنگاندنی ڕۆڵی ئەگەریی پەرلەمان لە داڕشتن و پەسندکردنی چوارچێوە یاسایییە داواکراوەکە ڕاگەیەندراوە.

لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە کە یاسای جێی باس، لە ناوەندە سیاسییەکاندا بە ناونیشانی وەک "یاسای چوارچێوە"، "یاسای ئاشتی" یان "یاسای ڕاگوزەر" دەناسرێت و ئامانجی دروستکردنی بەستێنی یاسایی پێویستە بۆ قۆناغی گواستنەوە و بەڕێوەبردنی گۆڕانکارییە ئەگەرەییەکانی داهاتوو.

هەندێک لەو بابەتانەی کە دەوترێت لەم ڕەشنووسەدا پێداچوونەوەیان بۆ دەکرێت بریتین لە: دیاریکردنی دۆخی یاسایی ئەو ئەندامانەی گرووپەکان کە چالاکیی چەکدارییان ڕاگرتووە، پێداچوونەوە بە هەندێک ماددەی یاسایی پێوەست بە بەرەنگاربوونەوەی تێرۆر و یاسای سزادان، و هەروەها لێکۆڵینەوە لەو ڕێسایانەی تایبەتن بە جێبەجێکردنی سزاکان و مەرجە یاسایییەکانی بەردەوامبوونی دانوستانەکان. سەرەڕای ئەمانەش، هێشتا هیچ دەقێکی فەرمی یان کۆتایی لەم گەڵاڵەیە بڵاونەکراوەتەوە.

بە وتەی سەرچاوە ئاگادارەکان، ڕاوێژەکان لە حەفتەکانی داهاتوودا بەردەوام دەبن و زانیاریی زیاتر دوای پێشکەوتنی دانوستانە سەرەتایییەکان ئاشكرا دەکرێت.

News ID 227287

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