کورتەی هەواڵەکانی ۶ی گەلاوێژی ۱۴۰۵ی هەتاوی

تەییب تەمەل وتەکانی ئۆجەلان وەبیر دێنێتەوە؛

ئۆجەلان: بەبێ بەشداریی من، پڕۆسەی ئاشتی دەکەوێتە بەر پەلاماری تێکدان

تەییب تەمەل جێگری هاوسەرۆکانی گشتیی دەم پارتی ڕایگەیاند پڕۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک لە قۆناغێکی زۆر هەستیاردایە و یاسای چوارچێوەیی کە ماوەیەکی درێژە لە ڕۆژەڤدایە گەیشتووەتە ئاستی کۆتایی و چاوەڕوان دەکرێت ڕەشنووسەکەی لەم هەفتەیەدا لەلایەن ئاکپارتییەوە ڕادەستی سەرۆکایەتیی پەرلەمان بکرێت.

١٢٠ گفتوگۆی تایبەتی کوردپرێس لەگەڵ شارەزایانی ڕۆژئاوا؛

لێکدانەوەی «سەقفی شووشەیی» پشتگیریی ڕۆژئاوا لە کوردەکان

لێکدانەوەی گشتگیری دوازدە ساڵ گفتوگۆ لەگەڵ شارەزایانی دیاری ڕۆژئاوا، پەیامێکی ڕوونی لێدەکەوێتەوە؛ پشتگیریی واشنتۆن و پایتەختە ئەورووپییەکان لە کورد، هەرگیز لە سنووری تێکدانی سیستەمی «دەوڵەت ـ نەتەوە» و تووڕەکردنی هاوپەیمانە هەرێمایەتییەکانیان، بە تایبەتی تورکیا، تێناپەڕێت.

خولی بەتاڵی هاوپەیمانێتی‌سازی لە هەرێمی کوردستان

ڕێککەوتنە نوێیەکەی یەکێتیی نیشتمانی و جووڵانەوەی نەوەی نوێ ئاماژە بەوە دەکات کە تەنانەت ڕەوتە چاکسازیخواز و ئۆپۆزسیۆنەکانیش لە هەرێمی کوردستان بۆ مانەوە و هەژموونی سیاسی، ناچارن لە چوارچێوەی هەمان پێکهاتەی دەسەڵاتی نەریتیدا کار بکان

میدیاکانی تورکیا:

لەچوارچیوەی پرۆسەی ئاشتیدا سەرکردەکانی PKK لە سلێمانی نیشتەجێ دەکرێن

میدیاکانی تورکیا باس لەوە دەکەن کە لەگەڵ بەردەوامی کارکردن لەسەر یاسای چوارچێوە بۆ پڕۆسەی "ئاشتی"، بژاردەی سلێمانی وەک شوێنێک بۆ ئایندەی سەرکردایەتی پەکەکە هاتۆتە ئاراوە، لەم چوارچێوەیەشدا ٢٠٠ سەرکردەی پەکەکە کە رێگەیان پێنادرێت بچنەوە ناو تورکیا، لە سلێمانی نیشتەجێ دەکرێن.