باخچەلی لەسەر ناکۆکییەکانی نێوان ئۆزەل و کڵچدارئۆغڵو هاتەدەنگ

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، باخچەلی باسی ئەو گرژییەی کرد کە کەوتووەتە نێوان ئۆزگور ئۆزەل و کەمال کڵچدارئۆغڵو کە بە بڕیاری (پووچەڵکردنەوەی رەها) کراوەتە سەرۆکی جەهەپە.

سەرۆکی مەهەپە شەڕی پۆست و کورسیی رەتکردەوە و وتی: "سیاسەتی تورکیا، کە بە نەریتی مێژوویی دەوڵەتەوە بەندە، لەژێر رۆشنایی دەستکەوتەکان و لە کۆتاییشدا بە راگەیاندنی کۆمار بەرەو ژیانی فرەپارتی سیاسی رۆیشتووە".

دەوڵەت باخچەلی هەروەها رایگەیاند، دەوڵەتی کۆماری تورکیا و گەلی تورک لە سەرووی پارتە سیاسییەکانەوەن و دەڵێت: "گەلی تورک لە چەقی سیاسەت و لە سەرووی هەموو پێکهاتە سیاسییەکانەوەیە. هیچ ململانێیەکی نێوخۆیی پارتەکان، هیچ ململانێیەکی سەر کورسی و هیچ دڵشکاندنێکی کەسی، لە چارەنووسی هاوبەشی وڵاتەکەمان بەهادارتر نییە".

سەرۆکی مەهەپە جەهەپەی بە دێرینترین پارتی سیاسیی تورکیا وەسفکرد و گوتی:"پارتی گەلی کۆماری (جەهەپە)، کە یەکەم سەرۆککۆمار و فەرماندەی گشتیی هەمیشەییمان مستەفا کەمال ئەتاتورک ئەرکی دامەزراندنی گرتە ئەستۆ، یەکێک لە دامەزراوە دێرینەکانی ژیانی سیاسیی تورکیایە. روونە لە نێوان پارتی بزووتنەوەی نەتەوەیی (مەهەپە) و پارتی گەلی کۆماری (جەهەپە)دا لە رووی بیر، سیاسەت و جیهانبینییەوە لەو خاڵەی پێی گەیشتووین، جیاوازیی قووڵ هەن. ئەم جیاوازییانە دەرەنجامی سرووشتیی ژیانی دیموکراسین. بێگومان ئەم دەرەنجامە بۆ پارتەکانی دیکەش دروستە. جیاوازییەکان بە نیشانەی لاوازی دانانرێت. بەپێچەوانەوە، هەر بیرۆکەیەک کە لە چوارچێوەی نیشتمان و شەرعیەتی دیموکراسیدا بمێنێتەوە، دەبێتە هۆی دەوڵەمەندکردنی سیاسەت و ژیانی دیموکراسی لە تورکیا".

لەبارەی ئەو رەخنە و سکاڵایانەی لەلایەن باڵی کڵچدارئۆغڵو لە دژی ئۆزگور ئۆزەل و هاوڕێکانی کران، باخچەلی گوتی:"بەڕێز کەمال کڵچدارئۆغڵو سرووشتیترین مافی خۆیەتی کە باسی ئەو نادادپەروەرییانە بکات کە پێیوایە بەرامبەری کراوە، پەنا بۆ رێکارە یاساییەکان ببات و دیدگە و بۆچوونەکانی خۆی لەسەر داهاتووی ئەو پارتەی ساڵانێکی زۆر سەرۆکایەتیی کردووە، بخاتەڕوو. بەڕێز کڵچدارئۆغڵو سیاسەتڤانێکە کە ساڵانێکی زۆر لە سیاسەتی تورکیادا بەرپرسیارێتیی گرتووەتە ئەستۆ و پشتیوانیی دیموکراسیی ملیۆنان هاووڵاتیمانی بەدەستهێناوە. دروست نییە ئەو هەڵسەنگاندنانەی لەبارەی ئەو دەکرێن، ببنە کەمپینێکی سووکایەتی، کەمبایەخکردن و لەکەدارکردنی ناوبانگی. لەگەڵ ئەوەشدا، گواستنەوەی هەموو نیگەرانییەکانی رابردوو بۆ گۆڕەپانی سیاسەتی ئەمڕۆ، کردنەوەی سەرلەنوێی باسە کۆنەکانە".

باخچەلی، لەگەڵ ئەوەی لە چەند بابەتێکدا بەرگری لە کڵچدارئۆغڵو دەکات، هاوکات پشتی ئۆزگور ئۆزەلیش بەرنادات و دەڵێت :"هەوڵ و ماندووبوونی سیاسیی بەڕێز ئۆزگور ئۆزەلیش، چ لەژێر چەتری پارتی گەلی کۆمارییدا، چ لەو پۆستی سەرۆکایەتییەی ئێستا روون و ئاشکرایە. بەتایبەتی کە ۹۱ پەرلەمانتار باوەڕیان بە سیاسەتەکەی هەیە و ئەو جەماوەرە دەنگدەرە چاوەڕوانکراوانەی کە هیوای باشیان بۆ دەخوازن. حەز ناکەین بەڕێز ئۆزەل دڵتەنگ بێت، کەسایەتیی سیاسیی لە نێوان گفتوگۆ سیاسییەکاندا بریندار بکرێت، یان ببێتە ئامانجی ئەو یەکلاکردنەوەی حیسابانەی لە نێوان باڵی جەهەپە و یەنی پارتیدا بەردەوامە. چۆن لە رووی یاساییەوە رێز لە مافی بەڕێز کڵچدارئۆغڵو گیراوە، بە هەمان شێوە پێویستە رێز لە ئەزموون و پێگەی بەڕێز ئۆزەلیش بگیرێت".

سەرۆکی مەهەپە بە پێویستی دەزانێت، لەمەودوا بابەتەکانی نێوان جەهەپە و یەنی پارتی نەکرێنە رۆژەڤ و گوتی: "پێویستە هەموو لایەنەکان، بەتایبەتی بەڕێز کڵچدارئۆغڵو و بەڕێز ئۆزەل، لە چوارچێوەی دانبەخۆداگرتندا بجووڵێنەوە، رێزی دوو لایەنە بپارێزن و ململانێی سیاسی لە بازنەی یەکلاکردنەوەی کێشە کەسییەکان ببەنە دەرەوە".