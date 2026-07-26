یاسایەک کە چارەنووسی ئۆجەلان دیاری نەکات قبووڵ ناکەین

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، جەژنی فەرهەنگ و سروشتی کانی‌ڕەش، کە بە هاوبەشی ڕێکخراوە شارستانییەکانی حیزبی ناوچە دیموکراتییەکان (DBP) و حیزبی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) لە پارێزگای (بینگۆل) بەڕێوەچوو، بە بەشداری هونەرمەندان و ئەنجامدانی کۆنسێرت لە بەردەم بینای شارەوانیی کانی‌ڕەش درێژەی پێدرا.

لە شوێنی بەرنامەکە، لافیتەگەلێک بە دروشمەکانی «ڕێگا بە تاڵانکردنی زەوییەکانمان بە ناوی پڕۆژەکانی ژێرگەرمەیی مەدەن؛ ژینگەی ئێمە شوێنی قازانجکردن نییە» و «کۆمەڵگای ئازاد، سروشتی ئازاد» هەڵواسرا بوون.

کەسکین بایندیر، هاوسەرۆکی DBP، نوێنەرانی چەندین حیزبی سیاسی، ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ژمارەیەکی زۆر هاووڵاتی لەم بەرنامەیەدا بەشدارییان کرد. بەرنامەکە بە هەڵپەڕکێ دەستی پێکرد و تا کاتژمێرانی کۆتایی شەو بەردەوام بوو.

لە بەشێکی بەرنامەکەدا، پەیامی ئیدریس بالوکان بۆ جەژنەکە خوێندرایەوە. بالوکان لە پەیامەکەیدا بە جەختکردنەوە لە گرنگی پاراستنی سروشت، وتی: «دووبارە بەڕێوەچوونی جەژنی فەرهەنگ و سروشتی کانی‌ڕەش بە هۆی هەوڵ و فیداکارییەکی زۆر، جێگای شانازی و خۆشحاڵییە. باوەڕمان وایە ئەم کۆبوونەوەیە دژی سیاسەتی تاڵانکردنی سروشت و لە پێناو پاراستنی فەرهەنگ، زمان و بەهاکانمان دەوەستێتەوە.»

بالوکان هەروەها ئاماژەی بەوە کرد کە «ئاشتی تەنها بە واتای دەنگنەدانی چەک نییە، بەڵکو بە واتای دابینکردنی ژیانێکی بەرێز، یەکسان و ئازاد بۆ خەڵکە.»

لە درێژەی بەرنامەکەدا، عومەر فاروق هۆڵاکۆ، نوێنەری دەم پارتی لە بینگۆل، سەبارەت بە پڕۆژەکانی هێڵی کارەبای ئاو و ژێرگەرمەیی لە ناوچە کوردنشینەکان وتی: «ئەوانەی تەنانەت جارێکیش نەهاتوونەتە چەولگ و کانی‌ڕەش، لەسەر نەخشە خاکەکانمان دابەش دەکەن بۆ ئەوەی دەوڵەمەند بن. بەڵام دەبێت بزانن تەنانەت یەک شبر لە خاکمانیش پێیان نادەین.»

هۆڵاکۆ هەروەها بە گۆڕانکارییە سیاسییەکانی دوایی ئاماژە کرد و وتی: «دوای بانگەوازی ٢٧ی شوبات لەلایەن عەبدوڵڵا ئۆجالان، چووینەتە قۆناغێکی نوێ. لێرەوە سڵاو بۆ دامەزرێنەری ئاشتی دەنێرین.»

دوای قسەکانی هۆڵاکۆ، هاوسەرۆکانی ڕێکخراوە شارستانی و شارۆچکەییەکانی دەم پارتی و DBP سەرکەوتنە سەر شانۆ و بەخێرهاتنیان لە ئامادەبووان کرد.

کەسکین بایندیر لە وتارەکەیدا بە تاڵانکردنی سروشت، چاڵاکییەکانی کانزاکانی ژێر زەوی و دۆخی سیاسی ئاماژە کرد و وتی: «ئێستا دەوڵەت بە هۆی پڕۆژەکانی کانزاکان و تاڵانکردنی سەرچاوە سروشتییەکان، زیان بە ناوچەکە دەگەیەنێت.» ئەو لە گەنجان و دانیشتووان داوا کرد خاکەکانیان بپارێزن.

بایندیر لەسەر پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگای دیموکراتیکیش وتی: «ئێمە چارەسەری ئاشتییانەی پرسی کورد دەوێت. حکومەت دەڵێت لە یاساکاندا شوێنی بارودۆخی یاسایی عەبدوڵڵا ئۆجالان دیاری نەکراوە. ئێمەش هەر یاسایەک کە ئەم بارودۆخەی تێدا ڕوون نەکرابێتەوە، قبووڵ ناکەین.»

ئەو زیاتر وتی: «ئەمە تەنها بابەتێکی تەکنیکی نییە، بەڵکو پەیوەندی بە ڕاستی و مرۆڤایەتییەوە هەیە. پێویستە دەرگاکانی زیندان بکرێنەوە و هاوڕێیانمان کە لە ئەورووپا دەژین بتوانن بگەڕێنەوە بۆ وڵاتەکەیان.»

هاوسەرۆکی DBP لە کۆتایی وتارەکەیدا داوای لە گەنجان کرد لە زێدی خۆیان بمێننەوە و پاراستنی خاک و سروشتی خۆیان بکەن.

بەرنامەکە دوای تەواوبوونی وتارەکان، بە بەشداری هونەرمەندان و گۆرانی و بەرنامە هونەرییە جۆراوجۆرەکان درێژەی پێدرا.