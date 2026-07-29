ئەردۆغان و زەیدی جەخت لە پتەوکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان دەکەنەوە

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دوای ئەوەی عەلی زەیدی ڕۆژی سێشەممە لە چوارچێوەی گەشتە دەرەکییەکانیدا بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە وڵاتی تورکیا و لەلایەن سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، پێشوازی لێکرا؛ لە مەراسیمی واژۆکردنی چەند یاداشتێکی لێکتێگەیشتن و ڕێککەوتنی نێوان عێراق و تورکیا، هەریەکە لە سەرۆک کۆماری تورکیا و سەرۆکوەزیرانی عێراق لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا جەختیان لە پتەوکردنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان لە سەرجەم بوارەکاندا کردەوە.

ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە وتەکەیدا ئاماژەی بەوەکرد، پەیوەندییەکانی نێوان ئەنقەرە و بەغدا زۆر باش و ستراتیژین. ڕاشیگەیاند، لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق دۆخی ناوچەکە بە گشتی و دۆخی وڵاتانی سوریا و ئێرانیان تاوتوێ کردوە. سەبارەت بە دۆسیەی ئاو، ئەردۆغان وتی، "لەمبارەیەوە ئەوەی لە تواناماندا بێت بە شێوەیەکی ژیرانە ئەنجامی دەدەین".

سەرۆک کۆماری تورکیا هیوای ئارامی و سەقامگیری بۆ عێراق خواست کە بەهۆی جەنگەکانەوە زیانی زۆری بەرکەوتوە، ئارەزوی وڵاتەکەشی بۆ زیادکردنی قەبارەی بازرگانی لەگەڵ عێراق نیشان دا.

ئەردۆغان گواستنەوەی نەوتی کەرکووکی لە ڕێگەی تورکیاوە بە هەنگاوێکی باش وەسف کرد. لە ڕوی ئەمنییەوە، ئەردۆغان ئاشکرایکرد، "پرسی بەرەنگاربونەوەی تیرۆری لەگەڵ عەلی زەیدی تاوتوێکردوە ئەوە جیگە لەباسکردنی پەرەپێدانی پیشەسازی سەربازی و پێویستییەکانی عێراق لەو بوارەدا".

لەلایەکی دیکەوە، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق جەختی لەوەکردەوە کە عێراق و تورکیا خاوەنی پەیوەستی و بەرژەوەندی هاوبەشن و حکوومەتەکەی دەیەوێت ئەم پەیوەندییانە بەهێزتر بکات.

زەیدی ئاماژەی بەوەکرد، لە کۆبوونەوەیدا لەگەڵ ئەردۆغان کۆمەڵێک پرسی گرنگی وەک ئاو، وزە و چەندین بواری دیکەیان تاوتوێ کردوە و هەوڵی جدی دەدەن بۆ فراوانکردنی ئاسۆی هاریکارییەکانی نێوان هەردو وڵاتی دراوسێ.

پێشتر نووسینگەی زەیدی بڵاویکردبوەوە، هەردوو سەرۆک لە ئەنقەرە کۆبوونەوە و ڕێککەوتن لەسەر دەستپێکردنی پڕۆژەی "ڕێگای گەشەپێدان" و ڕێکخستنی دۆسیەی ئاو و وزە. لە کۆبوونەوەکەدا، عێراق داوای لە کۆمپانیا تورکییەکان کرد بەشداری لە وەبەرهێنانەکاندا بکەن، تورکیاش ئامادەیی خۆی نیشان دا بۆ پاڵپشتیکردنی عێراق لە بوارەکانی فڕۆکەوانی و پەرەپێدانی ئابووری.