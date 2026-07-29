یاریی نوێی هێزەکان لە کەرکووک/ گەڕانەوەی تورکیا بۆ کەرکووک دوای سەدەیەک

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، سەدەیەک دوای ئەوەی تورکیا لە پەیماننامەی ئەنقەرەی ساڵی ۱۹۲۶دا لەبەرامبەر دەستبەرداربوونی لە ویلایەتی موسڵ تەنیا مافی وەرگرتنی بەشێک لە پارەی نەوتی کەرکووکی پێدرا، ئێستا وەک پشکدارێک لە پڕۆژەی پەرەپێدانی گەورەترین کێڵگەی نەوتی باکووری عێراق گەڕاوەتەوە کەرکووک. کڕینی ۱٥٪ی پشکەکانی ئەم پڕۆژەیە لەلایەن کۆمپانیای نەوتی دەوڵەتی تورکیا (TPAO)، لەگەڵ بوونی کۆمپانیای (BP)ی بەریتانی و (ConocoPhillips)ی ئەمریکی، نیشانەی ڕێکخستنەوەی نوێی نەوت و وزەیە لە باکووری عێراق.

کۆمپانیای نەوتی دەوڵەتی تورکیا بە ئیمزاکردنی ڕێککەوتنێک لە ئەنقەرە، ۱٥٪ی پشکەکانی کۆمپانیای (BP Energy Company of Kirkuk Limited)ی کڕی؛ کە بەرپرسە لە جێبەجێکردنی پڕۆژەی پەرەپێدانەوەی کێڵگە نەوتییەکانی کەرکووک. ئەم ڕێککەوتنە بە ئامادەبوونی ئەلپئەرسلان بایراکتار، وەزیری وزەی تورکیا و پێش دیداری ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لەگەڵ عەلی ئەلزەیدی، سەرۆک وەزیرانی عێراق ئیمزا کرا.

ئەم ڕێککەوتنە دوای ئەوە هات کە کۆمپانیای ئەمریکیی کۆنۆکۆفیلیپس لە کاتی سەردانی سەرۆک وەزیرانی عێراق بۆ واشنتۆن، ٤۲٪ی پشکەکانی هەمان کۆمپانیای کڕی. بەم شێوەیە، پشکەکان بەم جۆرە دابەش دەبن: ٤۳٪ بۆ بی پی، ٤۲٪ بۆ کۆنۆکۆفیلیپس و ۱٥٪ بۆ کۆمپانیای نەوتی دەوڵەتی تورکیا.

ئەم پڕۆژەیە پەرەپێدانی کێڵگەکانی بابا، ئاڤانا، بای حەسەن، جەمبور و خەباز دەگرێتەوە؛ کە زیاتر لە سێ ملیار بەرمیل نەوتی تێدایە. بەڵام خاوەندارێتیی نەوتەکە هەر لە دەستی دەوڵەتی عێراقدا دەمێنێتەوە و کۆمپانیاکانی نەوتی باکوور و گازی باکوور بەرپرس دەبن لە دەرهێنانی ڕۆژانەی نەوتەکە.

گرنگیی ئەم ڕێککەوتنە کاتێک زیاتر دەردەکەوێت کە بەراوردی بکەین بە ڕەوشی تورکیا لە سەدەیەک پێش ئێستا. بەپێی پەیماننامەی ئەنقەرە لە ساڵی ۱۹۲۶، تورکیا سنوورە نوێیەکانی دوای ڕووخانی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی قبووڵ کرد و دەستی لە داواکارییەکانی بۆ سەر ویلایەتی موسڵ هەڵگرت. لەبەرامبەردا، بۆ ماوەی ۲٥ ساڵ مافی وەرگرتنی ۱۰٪ی پارەی نەوتی دراو بە دەوڵەتی عێراقی پێدرا.

ئەم مافە تەنیا بەشێک بوو لە داهاتی نەوت و هیچ خاوەندارێتی یان پشکێکی بە ئەنقەرە نەدەدا لە کۆمپانیای نەوتی تورکیا (Turkish Petroleum Company) ــ کە بەپێچەوانەی ناوەکەی، لەژێر کۆنترۆڵی کۆمپانیا بەریتانی، فەرەنسی و ئەمریکییەکاندا بوو.

دانیشتنی ئەم پارەیەش تەنیا دوای دۆزینەوەی نەوت لە بابە گوڕگوڕ دەستی پێکرد. یەکەم خەرج کردن لە ساڵی ۱۹۳۱دا کرا و بەڵگەنامەکانی بودجەی تورکیا نیشانی دەدەن ئەم پارەدانە تا ساڵی ۱۹٥۲ بەردەوام بوو و کۆتا بڕیش لە ساڵی ۱۹٥٤دا وەرگیرا. لەبەر ئەوە، ئەو بڕوایەی دەڵێت تورکیا لە سەرەتاوە مافەکەی لەبەرامبەر ٥۰۰ هەزار پاوەنددا فرۆشتووە، لەگەڵ بەڵگە مێژووییەکاندا ناگونجێت.

بە هەموو ئەمانەشەوە، بەهای ئابووریی ئەم مافە کەم بوو؛ چونکە پشکی ۱۰٪ی تورکیا تەنیا لە ڕێژەی داهاتی دەوڵەتی عێراق دەدرا و لە کرداردا تەنیا ننزیکەی ۱٪ی کل بەهای نەوتە بەرهەمهێنراوەکە بوو.

پێش دۆزینەوەی نەوت لە ساڵی ۱۹۲۷، ناوچەی موسڵ و کەرکووک بەشێک بوون لە تۆڕێکی بازرگانیی گەورە کە حەلەب، بەغدا، دیمەشق و ئەنادۆڵی بەیەکەوە دەبەستەوە. ئابووریی ناوچەکە پشتی بە بازرگانیی زەمینی و کاروانەکان دەبەست.

دۆزینەوەی کێڵگەی گەورەی بابە گوڕگوڕ، ئەم ناوچەیەی گۆڕی بۆ یەکێک لە گرنگترین ناوەندەکانی بەرهەمهێنانی نەوت لە جیهاندا و لەو کاتەوە ململانێی هێزە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەکان لەسەر کەرکووک چووە قۆناغێکی نوێوە.

شیکەرەوان پێیان وایە چوونی کۆمپانیای دەوڵەتیی تورکیا بۆ پڕۆژەی کەرکووک تەنیا وەبەرهێنانێکی ئابووری نیست، بەڵکو بەشێکە لە ڕێکخستنەوەی نوێی ئاسایش و وزە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

لە بەڕێوەبردنی ئەم بەشەدا، ئەمریکا ڕۆڵی سیاسی و ستراتیژی هەیە، کۆمپانیا ئەمریکی و بەریتانییەکان پارە، تەکنەلۆجیا و بەڕێوەبردن دابین دەکەن، تورکیاش بەهۆی هەبوونی ڕێگاکانی ناردن و بەندەرەکانی، ئەڵقەی بەستنەوەی پڕۆژەکەیە بە بازارەکانی جیهانەوە، عێراقیش خاوەندارێتیی نەوتەکەی بۆ دەمێنێتەوە.

لەگەڵ ئەمەشدا، پشکی ۱٥٪ی تورکیا بە مانای کۆنترۆڵکردنی پڕۆژەکە نیست، بەڵکو نیشانەی پێگەی ئەنقەرەیە وەک هاوبەشێکی ستراتیژی لە ناردنی وزەدا.

بەراوردکردنی ڕەوشی تورکیا لە نێوان ۱۹۲۶ و ۲۰۲۶ تەنیا لە ڕووی ڕێژەی سەدییەوە رەنگە هەڵە بێت. وەرگرتنی ۱۰٪ لە پارەی نەوت لەگەڵ خاوەندارێتیی ۱٥٪ی پشکی کۆمپانیایەکی پەرەپێدان، دوو یاسای تەواو جیاوازن.

ئەوەی لە هەردوو سەردەمەکەدا دووبارە بووەتەوە، بەشداریی هاوكاتی تورکیا، بەریتانیا و نەوتی کەرکووکە لە یەک چوارچێوەدا؛ بەو جیاوازییەی لە ساڵی ۱۹۲۶دا تورکیا لە دەرەوەی بەڕێوەبردنی پڕۆژەکە بوو، بەڵام لە ساڵی ۲۰۲۶دا بووەتە یەکێک لە پشکدارە فەرمییەکانی کۆمپانیای پەرەپێدەری کێڵگەکانی کەرکووک.

ئەم گۆڕانکارییە نیشانی دەدات کە ئەگەرچی سنوورەکان نەگۆڕاون، بەڵام تۆڕەکانی وزە، ئاسایش و بازرگانی لە باکووری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا زیاتر لە هەر کاتێک بەیەکەوە دەبەسترێنەوە.