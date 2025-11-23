پێویستە کێشەی نێوان هەولێر و بەغدا لەسەر بنەمای دەستوور چارەسەر بکرێت

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، نووسینگهی سهرۆكی حكوومهتی ههرێمی کوردستان بڵاویكردهوه، مهسروور بارزانی له شاری ههولێر پێشوازی لە نوری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا کردوه و دۆخی گشتیی عێراق دوای پڕۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران و هەوڵ و گفتوگۆی لایەنە سیاسییەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی فیدراڵ تاووتوێ کرا.
ئاماژه بهوهش كراوه، هەردوولا هاوڕا بوون لەسەر گرنگیی چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر بنەمای دەستوور و ڕێککەوتنەکان.
نووری مالیکی لهمیانی چاوپێكهوتنێكدا باسی لهوهكردوه: "یاسای هەڵبژاردنەکان زۆر نادادپەروهرانهیه و ئێستا داواكاری زۆر هەیە بۆ پێداچوونەوە بە یاسای هەڵبژاردنەکاندا لە ژێر ڕۆشنایی ئەنجامی هەڵبژاردنەکاندا".
Your Comment