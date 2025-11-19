پشتگوێخستنی مافی پێکهاتەکان هۆکاری سەرەکیی ناکۆکییەکانی سووریایە

کوردپرێس: لە شەشەمین کۆڕبەندی مێپس ۲۰۲۵ بۆ ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە دهۆک، ئیلهام ئەحمەد، هاوسەرۆکی پەیوەندییەکانی دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر، تیشکی خستە سەر گرنگی پرسی ئاشتی لە ناوچەکەدا و ئاماژەی بەوەدا کێشە بنەڕەتییەکانی سووریا و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە عەقڵیەتی دەسەڵاتداری ناوەندیی و داننەنان بە مافی پێکهاتە جیاوازەکانەوە سەرچاوە دەگرێت.

ئیلهام ئەحمەد ئاماژەی بەوە کرد، کێشەی کورد و پێکهاتەکانی دیکەی سووریا، لەوانەش پرسی ئافرەت، کێشەیەکی بنەڕەتییە و چارەسەرنەکردنیان بووەتە هۆی درێژە کێشانی شەڕ و ناکۆکی. وتیشی: "سیستمی تاکڕەنگ و تاک زمانیی بەڕێوەبردن کە لەسەر بنەمای ڕەتکردنەوەی ئەوی دیکە دامەزراوە، ناتوانێت ئاشتی و سەقامگیری بهێنێتە ئاراوە".

جەختی کردەوە، چارەسەری قەیرانی سووریا پێویستی بە گۆڕانکارییەکی بنەڕەتی لە عەقڵیەتی دەسەڵاتداریدا هەیە. لەمبارەیەوە وتی: "پێویستە دەستوورێکی نوێی دیموکراتیک دابڕێژرێت کە دان بە مافی هەموو پێکهاتە نەتەوەیی، ئایینی و کولتوورییەکاندا بنێت. هەروەها سیستمی بەڕێوەبردن دەبێت لە ناوەندییەوە بگۆڕدرێت بۆ سیستەمێکی لامەرکەزی کە بەشداریی هەموو لایەنەکان مسۆگەر بکات".

ئیلهام ئەحمەد ڕۆڵی ئافرەتانی لە پرۆسەی ئاشتیدا بە گرنگ وەسف کرد و ڕایگەیاند: "ئاشتییەکی ڕاستەقینە و هەمیشەیی بەبێ بەشداریی کارای ئافرەتان لە هەموو ناوەندەکانی بڕیارداندا نایەتە دی".

هاوسەرۆکی پەیوەندییەکانی دەرەوەی بەڕێوەبەرایەتیی خۆسەر لە کۆتایی وتارەکەیدا داوای کرد، هەموو لایەنەکان هەوڵەکانیان بۆ دیالۆگ و لێکگەیشتن چڕ بکەنەوە و جەختی کردەوە، پرۆگرامی پەروەردە و میدیا دەتوانن ڕۆڵێکی سەرەکی لە بڵاوکردنەوەی کولتووری ئاشتی و پێکەوەژیاندا ببینن.