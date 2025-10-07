٧ تشرینی یەکەم ٢٠٢٥ - ١٥:٠٤

دەوڵەت باخچەلی:

ئۆجەلان دەبێت YPG بە دانانی چەک ڕازی بکات/ ئەندامانی کۆمیسیۆنی ئاشتی سەردانی ئیمرالی بکەن

سەرۆكی بزووتنەوەی نەتەوەپەرەستی توركیا ڕایگەیاند: چاوەڕوانی من ئەمەیە سەرکردایەتی دامەزرێنەری PKK بە هەمان سروشت و ناوەڕۆکەوە؛ ڕاستەوخۆ قسە لەگەڵ (YPG) و (SDF) بکات، داوای پابەندبوونیان بە ڕێککەوتنی ١٠ی ئازار بکات، کە لەگەڵ ئیدارەی دیمەشق ئیمزا کراوە.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، دەوڵەت باخچەلی سەرۆكی بزووتنەوەی نەتەوەپەرەستی توركیا (مەهەپە) لە وتارێكدا لەبەردەم فراكسیۆنی پارتەكەی لە پەرلەمان بەبۆنەی دەستپێكردنی ساڵی نوێی یاسادانانەوە  ڕایگەیاند: ئامانجی ڕاستەقینە و بنچینەیی ئامانجی "تورکیا بێ تیرۆر" پووچەڵکردنەوەی ئەو تۆوی ناتەباییەیە کە لە نێوان تورک و کورددا دەچێنرێت و لە ئیمپریالیزمەوە سەرچاوەی گرتووە، هەروەها ڕووخاندنی بەربەستی جیاکاریی نێوان ئەم پەیوەندییە پیرۆزەی برایەتییە.

ناوبراو وتیشی: هەر کەسێک بە هۆکار و پاڵنەری جۆراوجۆر فریو دراوە یاخود چەواشە کراوە، بەڵام لە تاوان یاخود كردەوەی چەكداری تێوەنەگلاوە، با بێت و خێزانەکەی ئامێز بگرێت.

باخچەلی دەشڵێت: بەڕاستی فەزیلەت و تێڕوانینی خوشک و برا کوردەکانم لە ئاستێکدایە کە بەرپەرچی پیلانی ناوخۆیی و دەرەکی دەداتەوە. وتیشی: فڕێدانی تەماحی جیاكاریی مەرجی پێویستە بۆ بوون لەم هەرێمە، بۆ ژیانێکی ئازادو سەربەخۆ.

دەوڵەت باخچەلی ڕاشیگەیاند: خوشک و برا کوردەکانم ڕابردوویەکی خەمناکیان هەیە و قورسایی تیرۆریان بەرکەوتووە، قورسترین باجیان داوە و بەرگەی لێکەوتە سەختەکانیان گرتووە. چاککردنەوە و قەرەبووکردنەوەی ئەم ڕابردووە بە ئایندەیەکی گەشاوە، ئەرکی سەرەکی ئێمەیە.

باخچەلی جەختی لەوەش کردەوە: دەبێ بێ دوودڵی بڵێم کە سەرکردایەتی دامەزرێنەری پارتی كرێكارانی كوردستان بەرپرسیارێتی لە ئەستۆ گرتووە. لە کۆتایی بانگەوازی ٢٧ی شوباتدا بۆ ئاشتی و کۆمەڵگای دیموکراتیک، پارتی كرێكاران لە ١٢ی ئایاردا چەکی داناو خۆی هەڵوەشاندەوە. لە ١١ی تەمموزدا کۆمەڵێک لە ئەندامانی پە*کە*کە چەکەکانیان سووتاند، بەڵام هێزی یەكینەكانی پاراستنی گەل (پەپەگە) و هێزەكانی سووریای دیموكرات (هەسەدە) کە ناوچەیەکی کاریگەریان لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا هەیە، هێشتا چەکیان دانەناوە و گوێیان بە بانگەواوی ٢٧ی شوباتی ئیمرالی نەداوە. بانگەوازی ئیمرالی هەموو پێکهاتەکانی تیرۆری جوداخواز لەخۆ دەگرێت، بە (پە*کە*کە)شەوە. لانی کەم ئەمە تێگەیشتن و لێکدانەوەی ئێمەیە بۆ بانگەوازەكە.

سەرۆکی مەهەپە ڕاشیگەیاند: چاوەڕوانی من ئەمەیە: سەرکردایەتی دامەزرێنەری پە*کە*کە بە هەمان سروشت و ناوەڕۆکەوە؛ ڕاستەوخۆ قسە لەگەڵ (یەپەگەو) و (هەسەدە) بکات، داوای پابەندبوونیان بە ڕێککەوتنی ١٠ی ئازار بکات، کە لەگەڵ ئیدارەی دیمەشق ئیمزا کراوە.

ناوبراو وتیشی: لە کاتێکدا کۆدەنگییەک هاتووەتە ئارا و هەڵبژاردنی مەجلیسی گەل (مەبەستی هەڵبژاردنی پەرلەمانی سووریایە) کە بۆ یەکەمجار لە دوای ڕووخانی ڕژێمی ئەسەدەوە بەڕێوەدەچێت، پێویستە ناوەندی کێشکردنی سەردەمێکی نوێی سەقامگیری دیموکراسی و میکانیزمێکی نوێی سیاسی و کۆمەڵایەتی بێت، بەدەرکردنی ڕەقە و حەسەکە و سوەیدا لەم چوارچێوەیە، پێچەوانەی ڕۆحی ڕێککەوتنی ١٠ی ئازارە (مەبەستی رێككەوتنی ئەحمەد شەرع و مەزڵوم عەبدییە).

باخچەلی وتیشی: ئەگەر پێویست بکات، کۆمەڵێک پەرلەمانتار کە لە کۆمیسیۆنی هاوپشتی نیشتمانی و برایەتی و دیموکراسیدا خزمەت دەکەن، بۆ دیداری راستەوخۆ بچن بۆ ئیمرالی (مەبەستی دیدارە لەگەڵ ئۆجالان) و بەشێوەیەكی راستەوخۆ پەیامەكان وەربگرن و بۆ خەڵكی بڵاو بكەنەوە. هیچ هۆکارێک نابینم بۆ دوودڵی لەم بابەتەدا.

ناوبراو جەختی لەوەش کردەوە: بەیاننامەی پابەندكەر بۆ ئێمە، بەیاننامەی ۲۷ی شوباتە، نوێكردنەوەو وردبینیكردن و فراوانكردنی پەرەسەندنی ئەرێنی دەهێنێتە كایەوە.

