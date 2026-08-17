مەسروور بارزانی لەسەر بەئامانجگرتنی نووسینگەکەی هاتەدەنگ

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مهسروور بارزانی له پهیامێكدا له ههژماری تایبهتی خۆی له تۆڕی "X" نووسیویهتی: "بەپێی لێکۆڵینەوە و زانیارییە پشتڕاستکراوەکانی دژە تیرۆری کوردستان، ئەمڕۆ ئۆفیسی تایبەتی من و شوێنی حەوانەوەی بەڕێوەبەری ئاژانسی پاراستن، لە هێرشێکی درۆنی ئێرانیدا کراونەتە ئامانج".
ناوبراو ئاماژهی بهوهشكردوه: "بە توندترین شێوە، ئەو هێرشە ناڕەوا و قبووڵنەکراوانە سەرکۆنە و شەرمەزار دەکەم، ئەوە هەنگاوێکی مەترسیدارە و هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆیە بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان".
مهسروور بارزانی نووسیویهتی: "ئەم هێرشانە هەرگیز ناتوانن بمانوەستێنن لە بەردەوامبوونمان لە ئەنجامدانی ئەرکەکانمان و پاراستنی هاوڵاتییانمان".
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