١٧ ئاب ٢٠٢٦ - ١٢:٢٢

مەسروور بارزانی لەسەر بەئامانجگرتنی نووسینگەکەی هاتەدەنگ

مەسروور بارزانی لەسەر بەئامانجگرتنی نووسینگەکەی هاتەدەنگ

سه‌رۆكی حكوومه‌تی هه‌رێمی كوردستان رایگه‌یاند، هێرشكردنه‌ سه‌ر نوسینگه‌كه‌ی "قبوڵنەکراوه‌ و سەرکۆنە و شەرمەزار دەکەم"، ده‌شڵێت، ئەمە هەنگاوێکی مەترسیدارە و هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆیە بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان.

بەپێی هەواڵی کوردپرێس، مه‌سروور بارزانی له‌ په‌یامێكدا له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی "X" نووسیویه‌تی: "بەپێی لێکۆڵینەوە و زانیارییە پشتڕاستکراوەکانی دژە تیرۆری کوردستان، ئەمڕۆ ئۆفیسی تایبەتی من و شوێنی حەوانەوەی بەڕێوەبەری ئاژانسی پاراستن، لە هێرشێکی درۆنی ئێرانیدا کراونەتە ئامانج".

ناوبراو ئاماژه‌ی به‌وه‌شكردوه‌: "بە توندترین شێوە، ئەو هێرشە ناڕەوا و قبووڵنەکراوانە سەرکۆنە و شەرمەزار دەکەم، ئەوە هەنگاوێکی مەترسیدارە و هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆیە بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی کوردستان".

مه‌سروور بارزانی نووسیویه‌تی: "ئەم هێرشانە هەرگیز ناتوانن بمانوەستێنن لە بەردەوامبوونمان لە ئەنجامدانی ئەرکەکانمان و پاراستنی هاوڵاتییانمان".

News ID 227719

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